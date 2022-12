Investoři mají rádi pohádky. Česká aplikace Readmio na jejich vyprávění získala 25 milionů

Obvykle vyprávění pohádek poslouchají jen děti – ale co se stane, když vás u toho poslouchá i váš mobil? Aplikace Readmio vyvinula systém, který dokáže zaslechnout, o čem v pohádce mluvíte. A ve chvíli, kdy si třeba v příběhu mají tři prasátka postavit své domečky, vás k tomu doprovodí chrochtáním. Koncept se zalíbil investorům hned v začátku a aktuálně, po zhruba dvou letech, mu peníze přidávají. Projekt právě získal 25 milionů korun.

Aktuální investici zastřešují dva středoevropské venture kapitálové fondy. Kolo vede Zero Gravity Capital, odkud proudí většina peněz, a doprovází ho tuzemský Depo Ventures. Investice je ve formě konvertibilní půjčky, která se má následně přetransformovat v podíl.

Peníze tým Readmia použije na expanzi do dalších zemí. Už teď je doma v Česku, na Slovensku a ve Velké Británii, v těchto státech si aplikaci stáhlo přes 300 tisíc rodičů, kteří s ní přečetli přes 2,7 milionu příběhů. Příští rok by ale v Readmiu rádi přidali dva nové jazyky a zabydleli se i v Německu a Polsku.

Nápad, se kterým Readmio přišlo, staví na snaze poskytnout rodičům hudební a zvukový doprovod k pohádkám, které sami budou svým dětem předčítat. Ale tak, aby nemuseli nic ovládat, spouštět a hlídat. Cílem se tedy stalo naučit mobil chovat se tak, že rodič může jen číst připravený text a přístroj se sám postará o všechno ostatní, tedy doprovodí hudebním nebo jiným zvukovým doprovodem čtený příběh.

Foto: Readmio Pohádka v aplikaci Readmio

Aby mobil zvládl rozpoznat slova, zapojil tým Readmia do vývoje složité algoritmy. Naučil je reagovat ve zlomku vteřiny, takže se zvuk ozve ve správnou chvíli. A ještě je naučil pracovat offline, rozpoznávání řeči tudíž zůstává výhradně v přístroji uživatele a nikam se neposílá.

Rodič si jednoduše otevře aplikaci, vybere pohádku a čte připravený text. A mezi slovy přístroj nechá šplouchat vodu, když hrdina pohádky něco hodil do řeky, spustí zpěv ptáků ve chvíli, kdy mají cvrlikat vrabci, nebo začne s jásotem davů lidí, když je načase opěvovat císařovy nové šaty.

„V uplynulém roce jsme se zaměřili především na rozšíření nabídky pohádek v aplikaci. Zavedli jsme nové kategorie příběhů, které se zabývají například vědou, ekologií, přírodou nebo vztahy,“ popisuje svých posledních dvanáct měsíců Jozef Šimko, šéf Readmia.

Startup dnes nabízí přes 350 pohádek ve slovenštině a češtině a přes 250 v angličtině. „Těší nás, že uživatelé využívají i další funkci – nahrávání přečtených pohádek pro budoucí poslech v podobě zvukové stopy. Naši předplatitelé už nahráli 44 tisíc vlastních zvukových příběhů, které mohou poslouchat jejich děti i v nepřítomnosti rodičů,“ dodává Šimko.

Aplikace nabízí přístup k několika desítkám pohádek bez nutnosti platby, některé ale nechává uzamčené pro předplatitele. Teď vedle toho hlásí, že si pohádkovou technologii oblíbili učitelé ve školkách a školách, a tak jim přístup nabízí na rok zdarma.

„Z investičního hlediska nabízí Readmio vyváženou kombinaci jedinečného technologického řešení, aktuální pozice market makera, zkušeného týmu založeného na úspěšných podnikatelích a snadno škálovatelný obchodní model. Dosavadní výsledky, popularita a organické šíření produktu mezi uživateli jen podpořily naše investiční rozhodnutí,“ chválí projekt Vít Hanuš, generální partner Zero One Hundred, pod jehož investiční aktivity fond Zero Gravity Capital spadá.

Foto: Readmio Pohádky Readmio jsou mimo jiné i v anglické verzi

Projekt už si našel strategické partnerství s německým výrobcem dětských reproduktorů Tonies, přes které můžou děti pohádky poslouchat, ale také do aplikace posílat ty načtené od rodičů nebo prarodičů a zase si je přehrávat. „Spolupráce s Tonies je pro Readmio příležitostí, jak náš produkt zviditelnit, protože je považována za jednu z nejrychleji rostoucích hračkářských společností v Evropě a nyní plánuje proniknout do Ameriky,“ vysvětluje další spoluzakladatel startupu Ilja Novodvorskij.

Najít další uživatele i prostor pro růst pak má nový CMO Július Vencel. Ten dřív zastával stejnou pozici ve studiu PowerPlay, kde dohlížel na vývoj sportovních her pro uživatele z celého světa.

Readmio funguje od roku 2020 a jeho tým tvoří deset zaměstnanců. Spoluzakladatelé jsou rovnou čtyři – kromě dvojice Šimko a Novodvorskij to jsou Radoslav Rajčan a Erik Nota. Na konci roku 2020 do projektu poslal 13 milionů korun slovenský venture kapitálový fond Zaka. V loňském dubnu pak startup slavil sto tisíc uživatelů, na začátku letoška se už chlubil 200 tisíci.