Ještě jí nebylo 30 let, začínala povídáním o sexu a dnes má smlouvu na podcasty za tři miliardy

Alex Cooper, moderátorka podcastu Call Her Daddy

Foto: Instagram Call Her Daddy / CzechCrunch

Je jí teprve 30 let, už teď je ale nejvýdělečnější podcasterkou světa. Americká moderátorka Alex Cooper nově podepsala několikaletou smlouvu s mediální společností SiriusXM, jejíž hodnota se odhaduje až na 125 milionů dolarů (necelé tři miliardy korun). Podcast Call Her Daddy, který je po Joe Roganovi druhým nejposlouchanějším na platformě Spotify, se na nové stanici začne vysílat od roku 2025.

Třicetiletá Alex Cooper je v současné době sice jednou z nejvlivnějších osobností podcastingu, její pořad Call Her Daddy přitom začínal v roce 2018 jako malý projekt v New Yorku, kde společně s tehdejší spolumoderátorkou Sofií Franklyn zaznamenávala své zážitky a zkušenosti z milostného života. Cooper si rychle získala popularitu díky upřímnosti a schopnosti mluvit o intimních tématech bez ostychu.

V roce 2021 pak podepsala tříletou smlouvu s hudební streamovací službou Spotify, která jí přinesla 60 milionů dolarů. Díky tomu se zařadila mezi nejlépe vydělávající podcastery na světě. Cooper ale nezůstala jen u zábavného obsahu – její podcast se postupně proměnil a začal zahrnovat i témata, jako je třeba duševní zdraví, osobní rozvoj nebo společenské otázky.

Ostatně i kvůli transformaci obsahu došlo mezi Cooper a Franklyn už v roce 2020 k ukončení spolupráce a současná hvězda světové podcastové scény pokračovala s projektem sama.

Nová dohoda s mediální společností SiriusXM, která provozuje mimo jiné v USA populární satelitní rádio, zahrnuje exkluzivní distribuci podcastu Call Her Daddy a zároveň podporu nových pořadů z produkční společnosti Unwell Audio Network. Tu si Cooper loni založila s cílem zviditelnit tvorbu generace Z.

Přejít od Spotify k SiriusXM se přitom rozhodla prý kvůli vyšší finanční nabídce a širším možnostem růstu a kreativity, které jí rozhlasová a streamovací služba nabízí – a to včetně exkluzivních práv na reklamu.

V současné době je Call Her Daddy druhým nejpopulárnějším podcastem na Spotify, přičemž jeho publikum je převážně ženské a věkově spadá do kategorie 18-29 let. I přes změnu obsahových témat si Cooper dokázala v posledních letech udržet svou fanouškovskou základnu a významně ji přitom rozšířit, podle agentury Nielsen má její podcast v průměru přes pět milionů posluchačů na epizodu. Jen na Instagramu ho sleduje 2,4 milionu lidí, na TikToku 3,8 milionu.

Už v roce 2021 zařadil Cooper magazín Forbes na svůj seznam 30 pod 30, který oceňuje mladé osobnosti z různých odvětví. Stala se také součástí žebříčků nejvlivnějších tvůrců digitálního obsahu, což jen podtrhuje její dopad a úspěch v oblasti moderních médií.

Ve své tvorbě se zaměřuje na rozhovory s celebritami, odborníky a dalšími veřejně známými osobnostmi a svým posluchačům nabízí otevřený a mnohdy nekompromisní pohled na témata, která jsou často tabuizována.

Kromě Cooper patří mezi nejvýdělečnější podcastery například známý americký moderátor Joe Rogan, který si smlouvou se Spotify přišel na 200 milionů dolarů. V horní části žebříčku se ale objevují i autoři podcastu SmartLess, tedy herci Will Arnett, Jason Bateman a Sean Hayes, jejichž tříletá smlouva se SiriusXM je oceněna na více než 100 milionů dolarů.