Příběh podnikatele Bryana Johnsona, který se snaží omládnout tím, že na sebe aplikuje desítky více či méně experimentálních procedur, patřil k těm nejsledovanějším v roce 2023. A postupně se stával bizarnějším a bizarnějším. Že do Johnsonova medicínského portfolia přibyla genová terapie, to by až tak nepřekvapilo, ale kdo mohl čekat intimní úpravy?

Karibský ostrov Roatán navštíví statisíce turistů ročně. Žije tam i několik desítek Čechů a Slováků, kteří na ostrově náležícím k Hondurasu vybudovali komunitu zvanou Česká vesnice. Všechny tam přitáhlo příjemné klima a magický podmořský svět jako stvořený pro potápění.

Bryan Johnson se ovšem na šedesátikilometrový pás pevniny vydal na podzim kvůli něčemu jinému – vyrazil tam do laboratoře amerického startupu Minicircle, který lidem slibuje něco jako elixír mládí. V ampulkách, které se vstříknou injekcí do těla, aplikují svým klientům folistatin. Jde o protein, který v těle urychluje růst svalové hmoty a při pokusech na myších (ovšem v extrémně velkých dávkách) prodloužil hlodavcům život.

Co dokáže folistatin s tělem udělat, se dá najít i v mnoha vědeckých studiích. Existují také obrázky hospodářských zvířat, jimž dávky tohoto proteinu způsobily abnormální růst svalů. To ale primárně není tím, co Minicircle nabízí: vedle růstu svalů láká na hustší kosti, lepší kvalitu života či snížení objemu tuku.

Proč firma registrovaná v USA operuje z ostrova v Latinské Americe? Protože to, co dělá, nemá potřebné licence od amerického lékového úřadu FDA. Navíc každý, kdo chce jejich terapii podstoupit, musí podepsat štos dokumentů, že si uvědomuje všechna možná rizika, která z toho plynou. „Jasně, dejte to sem a jdeme na to,“ odbyl podle reportéra magazínu Bloomberg Johnson zástupce Minicircle, když mu předložili smlouvy k podpisu.

Samotný zákrok trvá jen pár vteřin, stejně jako třeba očkování. Následuje několik týdnů, než člověk začne pociťovat nějaké účinky, a zhruba po dvou letech je třeba injekci aplikovat znovu. Minicircle finančně podpořil třeba investor Peter Thiel nebo šéf OpenAI Sam Altman.

Když se reportér Bloombergu Ashlee Vance šestačtyřicetiletého Johnsona s odstupem pár týdnů zeptal, zda se po dávce folistatinu cítí jinak, podnikatel odpověděl, že z testů mu skutečně vyšla výrazně vyšší hodnota proteinu v krvi, ale že jinak třeba v posilovně zatím žádné velké změny nevnímá. Spoluzakladatel Minicircle Walter Patterson dodal, že účinky se projeví později.

Foto: Magdalena Wosinska Bryan Johnson ukazuje, jak při experimentu posílil

Pro Bryana Johnsona byl výlet na Roatán dalším z mnoha pokusů, jak se „vylepšit“. Poslední dva roky pod dohledem čím dál většího množství médií a sledujících na sociálních sítích v přímém přenosu zkouší omládnout. Chodí kvůli tomu striktně spát v půl deváté večer a vstává v půl páté ráno. Součástí jeho snídaně je polykání desítek prášků a výživových doplňků, pravidelně podstupuje infuzi synovy krve, drží striktní životosprávu, intenzivně cvičí a medituje a rád opakuje, že je nejsledovanějším člověkem, protože průběžně zveřejňuje detailní data o svém těle.

Ostatně když Johnsona požádal CzechCrunch, zda by nevystoupil jako spíkr na naší byznysové konferenci Money Maker, jeho tým odvětil: „Bryan se vyhýbá létání, pokud to není nutné. A s ohledem na jeho přísný režim není možné, aby se kdekoli, i on-line, objevil dřív než v 10 hodin dopoledne pacifického času.“

Už v průběhu roku se ale začalo ukazovat, že Johnson, který vydělal stovky milionů dolarů na prodeji softwarové firmy, smýšlí i o svém zdraví jako o byznysu. A že se nebojí odhalit ledajaký detail včetně informací o vlastní erekci.

V srpnu na sociální síti X zveřejnil příspěvek, kde oznámil, že zahájil proceduru omlazování svého penisu. Jejím cílem mělo kromě subjektivně lepších sexuálních zážitků být i to, že doba jeho noční erekce se prodlouží z 132 minut, což prý odpovídá devětačtyřicetiletému muži, na pubescentních 210 minut. Dosáhnout toho chce s využitím elektroléčby. Jak to ale aktuálně vypadá s jeho přirozením, není známo.

Zato je zřejmé, že obchodně se Johnson, který víc a víc vystupuje pod pseudonymem Zero, rozjíždí. Svému fanklubu, jehož soudržnost udržuje meetupy a připomínáním, že cílem komunity je vyzvat smrt na souboj, už dokázal prodat třeba panenský olivový olej. Jeho dvě lahve se prodávají za 1 500 korun a v e-shopu je vyprodaný. V prosinci také vypustil do světa vlastní oříškovou pomazánku.

Zároveň ale vyplouvá na povrch víc a víc informací o tom, že Johnson je jako člověk poněkud problematická postava. Což při pohledu na to, co je se sebou ochoten dělat, není moc překvapivé zjištění. Například časopis Vanity Fair se ponořil do útrob jeho vztahu a rozchodu s influencerkou Taryn Southernovou a Johnson z něj vychází jako hodně chladně kalkulující byznysmen.