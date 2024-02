Slavný moderátor Joe Rogan už nebude jen na Spotify. Přesto od něj získal další miliardovou smlouvu

Uložit 0

Dokáže se tři hodiny bavit s astrofyzikem, poté rozebírat bojové sporty, následně debatovat o mnohdy extrémních způsobech stravování – nebo kouřit marihuanu s nejbohatším mužem planety. Joe Rogan patří ke stálicím a hlavním hvězdám globálního podcastového světa. Před lety dnes šestapadesátiletý rodák z Newarku podepsal exkluzivní smlouvu se Spotify, kde se jeho pořad začal vysílat, a zjevně jsou všechny strany spokojené. Švédská streamovací služba oznámila, že mnohamiliardová spolupráce bude pokračovat.

Neexistuje příliš mnoho podcasterů, kteří by do svého pořadu dokázali lákat v takovém počtu ta největší jména světa. Joe Rogan, který s nahráváním začal už v roce 2009, se postupem let vypracoval do pozice podcastové hvězdy, která seděla naproti takovým osobnostem jako Elon Musk, Jack Dorsey, Robert Downey Jr., Edward Norton, Quentin Tarantino nebo Mike Tyson. Do pořadu The Joe Rogan Experience zkrátka chodili všichni.

Nebylo proto divu, že nové epizody na YouTube čítaly miliony a miliony zhlédnutí, ovšem pouze do roku 2020. Tehdy totiž Rogana kontaktovala hudební streamovací služba Spotify, která zrovna začala šlapat do podcastů – a nabídla mu smlouvu, která se zjevně neodmítá. Jak uvádí deník The New York Times, za to, že Rogan produkoval své podcasty pouze pro Spotify, měl podepsat smlouvu s hodnotou okolo 200 milionů dolarů (4,6 miliardy korun).

A byť se Rogan, který mimo jiné působí jako komentátor v zápasnické organizaci UFC, nebál v minulosti chodit na hranu společensky přijatelných názorů, za což musel některé epizody i stahovat, švédské firmě pod taktovkou Daniela Eka se jeho angažmá stále zamlouvá. Spotify proto nabídlo Roganovi prodloužení, jejíž hodnota se podle informací deníku The Wall Street Journal pohybuje okolo 250 milionů dolarů (5,8 miliardy korun). Rogan by měl navíc dostávat i podíl z příjmů z reklam.

Zásadní novinkou je však to, že nová smlouva už nebude exkluzivní. Zatímco v posledních čtyřech letech produkoval Rogan podcasty jen pro Spotify, tudíž oficiální cestou nebyly dostupné nikde jinde, vyjma kratších úryvků na YouTube, teď se budou nové epizody objevovat i na dalších platformách. Ve formě videa mimo jiné i na YouTube. „Tyto rozhovory nesmírně změnily a stále mění můj pohled na život. Cítím se nesmírně šťastný, že je mohu dělat,“ zmínil Rogan pro Spotify.

Je otázkou, jestli distribuce dílů z pořadu The Joe Rogan Experience na jiné platformy udělá něco s návštěvností podcastové sekce Spotify, v níž má být dle dat firmy Roganův pořad vůbec nejposlouchanějším podcastem. Jelikož natáčí prakticky denně, dohromady měl slavný moderátor nahrát už přes 2 200 epizod.

Spotify dříve uvedlo, že od doby, co je The Joe Rogan Experience exkluzivně na jeho platformě, se poslechovost podcastů zvedla o více než 230 procent, přičemž mělo být přilákáno i více nových inzerentů. V poslední zprávě o čtvrtletních výsledcích, končících loni 30. září, Spotify zmínilo, že příjmy z prodeje reklamy se meziročně zvýšily na téměř 450 milionů dolarů (10,4 miliardy korun) s tím, že celkové příjmy firmy se zastavily na hranici 3,4 miliardy dolarů (78,6 miliardy korun).