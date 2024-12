J&T rozjela fond s investorskými nadějemi, má v něm už přes 200 milionů. Dokázali porazit S&P 500?

Uložit 0

Je to přesně rok, co finanční skupina J&T spojila síly s mladými, ambiciózními členy ekonomického spolku Econet – a vytvořili společný fond symbolicky pojmenovaný NextGen. Jeho portfolio manažerem se stal zkušený a na sociálních sítích i v odborných kruzích velmi dobře známý investor Michal Semotan, který jej řídí s pomocí právě skupinky nadějných investorů. V textu pro CzechCrunch Semotan hodnotí jak uplynulý rok, tak výhled do toho příštího.

Econet se zformoval na základech Ekonomické olympiády a jejích absolventů, kteří na sebe upozornili úspěšnými účastmi na mezinárodních investičních soutěžích. Loni v prosinci pak mimo jiné uspořádali později velmi diskutovanou školní debatu s Danielem Křetínským. Spojení s investičním fondem se proto nabízelo. Základní ohlédnutí za NextGen, kde už je ve správě přes 200 milionů korun, nabízí jeho manažer Michal Semotan, který patří k nejviditelnějším propagátorům investování.

J&T NextGen vznikl před rokem, v prosinci 2023, a to jako fond smíšený, s výraznou převahou akciové složky (až 85 procent fondu může být alokováno v akciích). Fond začínal se vstupním kapitálem 50 milionů korun, a na začátku letošního roku byl zainvestován z cca 30 procent, plné zainvestovanosti pak dosáhl na konci prvního pololetí 2024. Fond řídí portfolio manažer, který alokuje prostředky na základě myšlenek investičního výboru. Ten tvoří mladí studenti a zároveň členové ekonomického spolku Econet pod vedením Mojmíra Zálešáka.

Soustředili jsme se od začátku na kombinaci společností ze sektoru technologií (např. Amazon), ale i klasické ekonomiky (těžař ropy Chevron nebo společnost provozující ropovody Kinder Morgan). Naším dalším segmentem, který jsme chtěli mít v portfoliu výrazněji zastoupený, byl a stále je healthcare.

Do portfolia jsme nakoupili např. společnost Novo Nordisk nebo firmu Lantheus. Doplnili jsme také portfolio o americkou investiční banku JPMorganChase a do dluhopisové složky jsme přidali americké státní dvouleté dluhopisy, dále lodního přepravce Euronav či českého silného hráče z realitního trhu CPI.

