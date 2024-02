Investorský influencer Michal Semotan se v J&T stará o miliardy. Chtěl bych zkusit řídit tramvaj, říká

Uložit 0

Z českých profesionálních investorů a portfolio manažerů se v posledních letech staly svého druhu mediální hvězdy. Často vystupují v médiích, jsou hodně aktivní na sociálních sítích a lidé, kteří se více začali zajímat o své finance, jim naslouchají. Jednou z těchto „investorských hvězd“ je i Michal Semotan z J&T Investiční společnosti. „Líbilo by se mi starat se o portfolia individuálního klienta ze segmentu těch nejbohatších lidí,“ popisuje pro CzechCrunch svůj profesní sen.

Na X, někdejším Twitteru, sleduje padesátiletého Semotana bezmála 19 tisíc lidí. Pravidelně je zásobuje informacemi z kapitálových trhů a také ze světa elektromobility, jejímž je fanouškem. Nedávno se například podělil o pozitivní zkušenosti s vozy ambiciózní čínské společnosti Nio, jeho srdce ovšem bije pro jiné značky: pro Porsche a BMW.

A s řízením jsou – tak trochu – spojené i jeho investorské začátky. Dodnes schraňuje modýlek autobusu, který dostal počátkem 80. let a který by se, jak říká v rozhovoru pro CzechCrunch, dal považovat za svého druhu investici. Navíc ho láká sednout do šoférské kabiny v tramvaji…

Michal Semotan, který byl loni i předloni jedním z hostů naší konference Money Maker, v osobněji laděném interview popisuje, že obdivuje práci Warrena Buffetta, co byla první akcie, kterou kdy koupil, nebo že rodiče musel k investování přemluvit. Jde o první rozhovor ze série článků, v nichž budeme blíže představovat výrazné postavy české investiční scény.

Co byla vaše první, ale opravdu první investice? Klidně něco z dětství…

První reálnou investicí byly akcie Unipetrolu koupené na burze a předtím v druhé vlně kuponové privatizace akcie Pragolaktosu. Kdybych ale měl jít ještě dál, tak jsem dostal „angličáka“, když jsem byl malý. Byl to anglický autobus, mohlo to být někdy v letech 1983 nebo 1984. A toho jsem opatroval tak, že by to klidně mohlo být bráno jako moje první investice. Ten malý autobus mám schovaný doposud.

A první profesionální investice?

Když jsem už začal pracovat jako makléř, moje první spekulace byly nákupy domácích bank. Myslím, že to byla Česká spořitelna před její privatizací do rukou rakouské Erste. K tomu jsem měl nějaké drobné pozice na RM-Systému.

Máte k nějaké akcii či dluhopisu speciální vzpomínku?

Výrazně negativní vzpomínku mám na akcii i dluhopis stejného emitenta, a to společnost NWR (těžařská společnost Zdeňka Bakaly, po které zůstaly obří dluhy a problémy – pozn. red.). Ty mi dost pochroumaly investorské sebevědomí i můj obchodnický účet. Na pozitivní věci takto člověk nevzpomíná.

Kdy jste si uvědomil, že byste se chtěl živit investováním?

Investování a zájem o práci v oboru jsem začal řešit již při studiu na vysoké škole, sehnal jsem si brigádu u obchodníka s cennými papíry a poslední rok na VŠE jsem nastoupil na částečný úvazek jako asistent makléře u člena pražské burzy.

A dala vám v tomto směru něco škola?

Samozřejmě nějaké základní teorie a poučky vám škola přinese, teprve praxe však člověka připraví na život v pracovním procesu. Příprava reportů, e-maily, dříve i faxy, to vše se člověk naučí až během reálné práce, a proto bych všem studentům doporučil, aby si práci alespoň na zkrácený úvazek vyzkoušeli už během školy. Vše pak bude v životě jednodušší. I poznání různých typů lidí člověka připraví na další životní zkušenosti.

Má někdo u vás v rodině vztah k investování? Co třeba rodiče?

Ne, naopak, moji rodiče jsou spíš konzervativnější, k investicím jsem je přemluvil až já. Ale můj vzdálený příbuzný, který emigroval v roce 1968 do Londýna, měl u svého anglického zaměstnavatele připravený penzijní plán, a to mě velmi zaujalo, když jsem mohl poznat jeho portfolio. Na Západě byli v tomto směru 50 let před námi. Tomu musíme českou veřejnost naučit, aby pochopila, že se člověk musí primárně postarat sám o sebe, co se týká zabezpečení na stáří. A je to i úkolem nás lidí, co se pohybujeme v tomto byznysu.

Cítíte kolem sebe, že se v posledních letech z investování stalo téma? Že se o něm lidé baví a že se vás na něj ptají i u piva?

Vnímám, že jsou k tomu lidé daleko otevřenější a zajímají se. To mě těší. Snažím se k osvětě přispět i na sociálních sítích či v podcastech, které mají zajímavý dosah. Chci se o to snažit i nadále. Je důležité, aby nová generace brala investování jako automatickou součást svého života a měla odpovědný přístup ke svým financím.

Máte nějaký vzor v oboru?

Nemám žádný vzor, nicméně velmi uznávám práci Warrena Buffetta a jeho portfolio manažerů v tom, jak přistupují ke spravování peněz v Berkshire Hathaway.

Kdybyste se neživil jako investiční manažer, co byste chtěl dělat?

Jako dítě jsem měl víc představ, líbil se mi třeba sportovní komentátor. Teď jsem často přemýšlel nad tím, že bych rád zkusil řídit tramvaj. Ve svém oboru by se mi pak líbilo se starat o portfolia individuálního klienta ze segmentu těch nejbohatších lidí – a opravdu jim tvořit portfolio na míru a komplexně o něj pečovat.