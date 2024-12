Kaufland má speciální merch pro svoje zaměstnance. Vytvořili ho studenti pod vedením Liběny Rochové

Uložit 0

Loni oslavil Kaufland 25 let na českém trhu. Tehdy vznikla myšlenka vytvořit pro zaměstnance společnosti kolekci volnočasového oblečení. Kaufland ale nechtěl obyčejný merch, chtěl něco speciálního, a tak se rozhodl oslovit mladé české designéry z Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM). Ti představili několik návrhů, které vznikaly pod vedením módní návrhářky Liběny Rochové.

Studenti se při tvorbě oblečení měli inspirovat logem společnosti, stejně jako samotnými zaměstnanci. S nimi se designéři setkali, aby si poslechli, co by si vlastně přáli. Z několika návrhů nakonec Kaufland vybral pět minikolekcí. Každá se se zadáním vypořádává jinak, pro všechny však platí, že klasické firemní oblečení přesahují.

„Hlavní pro nás bylo, aby šaty slušely jakémukoli typu postavy. Vytvořily jsme vlastně one size oděv, tedy univerzální velikost, která sluší jak štíhlým, tak plnoštíhlým ženám. Nechtěly jsme se nechat limitovat velikostmi,“ říká autorka jedné z kolekcí a studentka UMPRUM Magdalena Rajnohová s tím, že výjimku tvořily košilové šaty, u kterých je možné velikost zvolit. Rajnohová vytvořila kolekci s grafičkou Hermance Duverney z Francie. Oblečení v jejich podání má výrazné vzory v barvách trikolory. Vychází z folklorních motivů, které v propojení s firemním logem splývají v živé ornamenty.

Barbora Fialová a Anna Landgrafová navrhly pro změnu bavlněný pyžamový komplet. Je ve volném střihu a potištěný jemnou drobnopisnou grafikou městečka plného spletitých uliček a zákoutí. Mezi pěti vybranými návrhy je také univerzální oděv s červeno-bílými potisky od Terezy Fodorové, Kateřiny Puchmertlové a Marie Bally. Jan Smejkal navrhl tepláky, kšiltovky, skládané sukně a šátek. Všechny mají na sobě červeno-bílé písmeno K, které se ale rozplývá jako na vodní hladině. Posledním počinem jsou oversize krémové teplákové soupravy, trička a doplňky, které mají nápis Kauf Love a ilustrace různých volnočasových aktivit. Navrhli je Václav Černý, Terezie Puršlová a Filip Sajler.

„Kolekci K-Look jsme poprvé představili loni v květnu na setkání zaměstnanců společnosti. Pod dohledem designérů, návrhářů i samotné Liběny Rochové ji na pódiu předvedli naši kolegové,“ líčí tisková mluvčí společnosti Renata Maierl.

Oblečení má spojovat moderní styl a funkčnost. Mělo by být zároveň praktické a cenově dostupné. Kaufland také chce, aby bylo snadno vyrobitelné v Česku nebo na Slovensku, a to z přírodních a udržitelných materiálů. „Kolekce by měla lidi především bavit a neměli by se v ní cítit jako v reklamním předmětu, protože málokterý si na sebe vezmete ven,“ doplňuje také Rajnohová.

Oblečení se objevilo také na letošním Designbloku, a to v Superstudiu v rekonstruovaných prostorách Muzea hlavního města Prahy na Florenci. „Návštěvníci výstavy se uvnitř zrcadlového boxu postavili na pojízdný pás a postupně si za jízdy mohli prohlédnout vybrané modely. Oděvy byly představeny na figurínách reálných zaměstnanců Kauflandu, které jsme v životní velikosti vytvořili pomocí 3D tisku,“ uvádějí autoři expozice Max Koreis a Roman Mareš z ateliéru Dvoutakt.

Celá kolekce má ale také charitativní charakter. Z každého prodaného kusu oblečení, který si zaměstnanec koupí, putuje část peněz organizaci Debra ČR. „Právě ona nás ke spolupráci se studenty UMPRUM přivedla, bylo tak pro nás samozřejmostí, že kolekce bude mít také charitativní přesah,“ dodává Maierl. Na Designbloku pak organizaci předali šek v hodnotě 35 tisíc korun, které Kaufland daroval po prvním roce prodeje kolekce.