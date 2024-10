Kauza P. Diddyho dál bobtná. Přidala se podezření z vraždy rapperů Tupaca a Notorious B.I.G.

Uložit 0

Slavný rapper a hudební producent P. Diddy, známý hlavně svými hity z devadesátých let, je od poloviny září ve vazbě. Pokud ho soudy uznají vinným ze vznesených obvinění, z vězení už možná nevyjde. Kauza ale každým dnem bobtná. Po spekulacích, kdo všechno z amerických celebrit se účastnil večírků, na nichž se zneužívaly ženy, aktuálně přibyly dohady o tom, zda rapper nestojí i za některými vraždami, které v devadesátých letech otřásaly hudební branží.

Newyorský státní zástupce viní P. Diddyho z toho, že byl posledních šestnáct let hlavou skupiny, která zneužívala, vykořisťovala a pod nátlakem sexuálně prodávala své oběti. O tom, že by se P. Diddy mohl stát Harvey Weinsteinem hudebního světa, polemizují francouzské noviny Le Monde. Ty citují zároveň amerického právníka Tonyho Buzbeeho, který tvrdí, že zastupuje více než 120 obětí, včetně 25, které byly v době zneužití ještě pod zákonem. Zároveň by se obvinění podle něj měla týkat i řady významných lidí, kteří se zmíněných večírků také účastnili.

O tom, že se americké celebrity děsí spojování svého jména s P. Diddym a mažou kvůli tomu tweety ze sociální sítě X, už jsme psali. Média teď navíc analyzují texty jiných rapperů, ze kterých by mohlo být patrné, že P. Diddy stojí i za vraždami lidí z branže. Prověřit, zdali by to mohla být pravda, se rozhodla rodina zastřeleného rappera Tupaca Shakura. Ta si podle časopisu Rolling Stones najala známého právníka Alexandra Benjamina Spiroa, který už zastupoval několik klientů z řad celebrit včetně miliardáře Elona Muska, rappera Jay-Z nebo herce Aleca Baldwina.

Spiro má za úkol prošetřit právě to, jestli Diddy nestojí za Tupacovou vraždou. K té došlo v září 1996 v Las Vegas. Auto, ve kterém rapper seděl, tehdy zůstalo stát v koloně na semaforech, když ho dojel bílý cadillac. Z něho pak na Shakura někdo vystřelil. Ten pak na následky svého zranění o šest dní později v nemocnici zemřel. Pachatel dosud nebyl odsouzen. Už tehdy ale Tupacovo okolí spekulovalo o tom, že je za vraždou P. Diddy.

Tupac a P. Diddy totiž reprezentovali dvě navzájem si konkurující nahrávací společnosti. Tupac spolupracoval s Death Row Records, zatímco Diddy byl zakladatelem Bad Boy Records. Nahrávací studia byla přes osobní vazby napojena na různé gangy a i díky nim nevraživost mezi umělci vzrůstala. Tupac byl navíc dva roky před svou smrtí postřelen v nahrávacím studiu v New Yorku a nechal se tehdy slyšet, že za tím určitě stojí P. Diddy.

Policie v případu Tupacovy vraždy vznesla obvinění teprve v loňském roce, a to proti Duanu Davisovi, šéfovi pouličního gangu z Kalifornie, který přiznal, že v cadillacu seděl na místě spolujezdce. Davis ale tvrdí, že on nestřílel. Nejprve odmítal říct, kdo spoušť zmáčkl, později ale za střelce označil svého synovce Orlanda Andersona, který zemřel v roce 1998. Konečné stání u soudu Davise čeká až v květnu příštího roku. Podle časopisu Rolling Stones se ale nechal slyšet, že P. Diddy nabízel milion dolarů (zhruba dvacet pět milionů korun) za zabití Tupaca Shakura.

To, že by P. Diddy mohl být zapletený nejen v této vraždě, ale ve vraždě i rappera Christophera George Latore Wallace známého jako The Notorious B.I.G., naznačuje ve svých písních rapper Eminem. Obviněními P. Diddyho je podle serveru Variety protkané celé jeho poslední album The Death of Slim Shady. V písničce Fuel – Shady Edition, která vyšla letos v létě, například zpívá:

„Smrt Notorious B.I.G. byla domino efektem Tupacovy vraždy.

… kterou další kartu bych měl vyčistit? Puffovu?

Dokud nebude v policejních želízkách, vinný, přizná se?

Jako sakra, nikdy se nevzdal. Bůhví kolik vražd se mohlo stát.

Nebo v tom mám zmatek já, připravte se, že nebudu opatrnej ve výrazech.“

Nutno říci, že je Eminem známý tím, že se ve svých písních naváží do kde koho. Narážky na P. Diddyho se ale v průběhu let v jeho písních opakují.

Wallace byl zavražděn v březnu 1997 v Los Angeles krátce po půlnoci, když odjížděl z párty, podobným způsobem jako Shakur. Ve chvíli, kdy jeho auto zastavilo na červenou, přiblížil se k němu tmavý vůz a jeho řidič na Wallace čtyřikrát vystřelil. Ten pak zanedlouho v nemocnici zemřel.

Vrah nebyl dosud dopaden. Časopis Rolling Stones cituje zdroje z okolí zavražděného rappera, které tvrdí, že Wallace měl v plánu vydavatelství P. Diddyho opustit. Na rapperově vraždě pak P. Diddy zvládl vydělat. Velmi rychle totiž vydal Wallacovo posmrtné album, kterého se během prvního týdne prodalo přes sedm set tisíc kusů.