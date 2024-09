Problémový byl vždycky, teď P. Diddymu hrozí až doživotí. Ruce pryč od něj dává i slavný miliardář

Uložit 0

Nejdřív to vypadalo „jen“ jako obvinění z několikanásobného napadení a sexuálního zneužívání, teď to ovšem začíná přerůstat v monstrkauzu obchodování s lidmi. Pokud soudy uznají rappera Seana Combse, který momentálně vystupuje coby P. Diddy, vinným ze vznesených obvinění, z vězení už možná nevyjde. A zatímco on čeká už týden ve vazbě na soud, někteří lidé, se kterými se stýkal, se snaží ze svých sociálních sítí smazat zmínky o něm. Mezi nimi je i americký miliardář a uznávaný investor Ray Dalio.

Rapová hvězda, hudební vizionář a autor hitů jako I’ll Be Missing You není žádný svatoušek. Na kontě má obvinění z bití lidí telefonem či lahví šampaňského, z nelegálního držení zbraní nebo dalšího fyzického napadání. Tentokrát ale čelí žalobě u federálního soudu, a to za obchodování s lidmi.

Newyorský státní zástupce ho viní z toho, že byl posledních šestnáct let hlavou skupiny, která zneužívala, vykořisťovala a pod nátlakem sexuálně prodávala své oběti. Soudce odmítl Diddyho žádost o propuštění na kauci, byť byli jeho advokáti ochotni složit kauci padesát milionů dolarů (tedy asi miliardu korun). Úřad se obává, že by rapper, který si dříve říkal Puff Diddy nebo Puff Daddy, mohl ohrožovat svědky. Pokud se obvinění potvrdí, hrozí mu až doživotní vězení.

K obchodování s lidmi podle žaloby mělo docházet na večírcích, kterým P. Diddy s přáteli prý říkali „freak offs“. Dění na nich si měl podle obžaloby i natáčet a následně dotčeným ženám vyhrožovat, že nahrávky zveřejní a zničí jim kariéru. Použít měl i k násilí. Podle žalobce své oběti bil, vláčel po zemi, házel po nich předměty a kopal do nich. Fyzicky měl napadat nejen zneužívané ženy, ale i lidi, kteří zneužívání přihlíželi. Zároveň měl kolem sebe vytvořit síť podřízených a spolupracovníků, kteří mu vše pomáhali organizovat, od rezervování hotelových pokojů až po vyhledávání potenciálních obětí a zakrývání zneužívání. Zatčení předcházela jarní policejní razie v jeho domech v Miami a Los Angeles. Podle stanice BBC zpěvák odmítl vinu ve všech bodech obžaloby.

P. Diddy je jedním z nejznámějších rapperů a hudebních producentů posledních třiceti let. Časopis Time ho nazval kulturním vizionářem. V devadesátých letech minulého století pomohl katapultovat hip hop do mainstreamu. V té době se také z úspěšného hudebního producenta stal i rapperem. Sám je trojnásobným držitelem hudební ceny Grammy. Jako manažer objevil zpěvačku Mary J. Blige nebo zpěváka Ushera. Na tvorbě hudby spolupracoval s Mariah Carey nebo Christinou Aguilera. S Jennifer Lopez kromě skládání i na přelomu milénia tvořili pár. Jeho skladby jako Can’t Nobody Hold Me Down nebo I’ll Be Missing You bořily ve své době hitparády.

Zároveň se s ním přátelila řada vlivných lidí a celebrit. A někteří z nich se teď snaží svoje kontakty s ním skrýt. Ze sociální sítě X zmizela řada tweetů zpěváka Ushera, a to těsně po rapperově zadržení. P. Diddy byl Usherův mentor a přítel, jistou dobu spolu v devadesátých letech i bydleli. Situaci Usher okomentoval až v pondělí. Tvrdí, že mu někdo hacknul účet.

Dalším, komu na síti X zničehonic zmizely jisté příspěvky, je americký miliardář a uznávaný investor Ray Dalio, který v minulosti napsal, že: „Sean Combs je skvělý muž, jenž může pomoci a pomůže spoustě lidí, kteří pomoc potřebují. A já mu s tím chci taky pomoci.“ Poprvé se potkali na focení pro časopis Forbes v roce 2017. Dalio později pro stanici CNBC uvedl, že se spolu dali do řeči a on souhlasil, že bude P. Diddyho mentorovat, a zjevně se stýkali dál. Nejde přitom o to, že by měl Dalia někdo z něčeho obvinit. Americká společnost je ale po kauzách spojených s hnutím Me Too zvlášť citlivá na kontakty se sexuálními predátory. Tweety zmizely i se sociální sítě zpěvačky Pink. Ta se ale zatím veřejně nevyjádřila.

Full tape of Ray Dalio “mentoring” Diddy in 2019 https://t.co/u7eojqLPza pic.twitter.com/D0pzsXsWss — Alex Bilzerian (@alexbilz) September 20, 2024

Nyní je otázkou, kolik celebrit a politiků je zachycených na záběrech ze zmiňovaných večírků a kolik z nich může mít kvůli tomu problémy se zákonem. Americký moderátor Charlamagne Tha God ve své populární show uvedl, že jestli bude Sean Combs odsouzený, budou do toho zapleteni i další lidé, kteří půjdou do vězení. O koho by se mělo jednat, ale nenaznačil.

Deník The Guardian si také všímá podobnosti s případem Jeffreyho Epsteina, vlivného amerického obchodníka a odsouzeného sexuálního delikventa s rozsáhlou sítí exkluzivních kontaktů na vlivné lidi nejen v USA. Obžalobu proti P. Diddymu navíc shodou okolností podává stejný úřad žalobce.

Je důležité zmínit, že problémy se zákonem nemá Sean „Diddy“ Combs poprvé. Obvinění z různých deliktů ho provází celou jeho kariéru, žádná kauza ale zatím nenabyla tak obřích rozměrů. „Mám pocit, že jsem zklamal hiphopovou komunitu,“ řekl například hudební televizi MTV v roce 1999 poté, co zbil manažera Steva Stouta lahví šampaňského a telefonem. K činu se nakonec přiznal a soud mu nařídil absolvovat program pro zvládání hněvu.

Případů ale bylo víc. Krátce nato čelil obvinění z úplatkářství a nelegálního držení zbraně v souvislosti se střelbou v newyorském klubu, do kterého byla zapletena i jeho tehdejší přítelkyně Jennifer Lopez. Oba byli nakonec zproštěni všech obvinění. O údajném fyzickém týrání mluvila v roce 2019 jeho bývalá přítelkyně Gina Huynh. V listopadu loňského roku ho obvinila další bývalá partnerka Cassie Ventura, že ji v roce 2016 v hotelu v Los Angeles fyzicky napadl ve chvíli, kdy se od něj pokoušela odejít. Její slova potvrzuje videonahrávka z bezpečnostní kamery, kterou se podařilo získat televizi CNN. Podle losangeleského státního zástupce ale Diddyho nelze kvůli promlčení případu stíhat. Následovala ovšem obvinění i od dalších žen.

Současná kauza má samozřejmě negativní dopad na Diddyho byznys. Ještě než se minulé úterý ocitl v cele předběžného zadržení, tak od něj kvůli množícím se případům dala ruce pryč televizní platforma Hulu, pro kterou měl točit reality show. Otázkou také zůstává, co bude s jeho hudbou, pokud ho soud uzná vinným. Například v případě jiného rappera R. Kellyho, odsouzeného za zneužívání nezletilých, streamovací služba Spotify jeho hudbu sice nesmazala, ale zároveň ji aktivně nenabízí.