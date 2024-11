Trump je pro finanční trhy lepší řešení a Musk něco očekává. Akcie Tesly bych nekupoval, říká Kejla

Uložit 0

Během uplynulých pětadvaceti let sbíral zkušenosti v předních investičních společnostech jako Wood & Company, Raiffeisenbank či BH Securities. Za svou kariéru uskutečnil Filip Kejla tisíce transakcí a obchodů – a získal cenné poznatky z řady otřesů, kterými kapitálové trhy prošly. Zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem v roce 2016 však takovým otřesem nakonec nebylo. A nejspíš tomu tak nebude ani nyní, říká.

Na investiční konferenci Money Maker, kterou pořádá CzechCrunch, Kejla hovořil o tom, jak staronový americký prezident Trump ovlivní trhy. Podle něj je zdaleka největším překvapením letošních voleb to, že republikáni nejspíš nakonec ovládnou celý Kongres. Trump by tak mohl následující minimálně dva roky vládnout celkem pohodlně. „A to, že vyhrál? Pro finanční trhy je to nakonec, dle mého názoru, lepší řešení,“ domnívá se spoluzakladatel investičního butiku Next Wealth, se kterým pomáhá movitým klientům spravovat jejich finance.

Americké volby jsou podle něj spíš taková show, která je důležitá jen z krátkodobého hlediska. „Přibližně po roce od voleb si trh stejně půjde svou vlastní cestou nehledě na to, kdo vyhrál. A bude sledovat různé vlivy, které již nesouvisí s volební kampaní,“ tvrdí Kejla. A rovnou připomíná, že se v roce 2016 říkalo, že tehdejší prezidentský kandidát Trump bude pro finanční trhy takovým Mordorem. To se ale nakonec nepotvrdilo. Trump vyhrál – a index S&P 500 rostl i přes všechny krize včetně pandemie covidu.

Když byl Trump poprvé prezidentem, benefitovaly z toho podle Kejly informační technologie, zdravotní sektor a firmy jako Amazon či Tesla. „Z druhého Trumpova období teď může mít prospěch zejména bankovní sektor, který je v současné době velmi regulován demokraty. A dál třeba i ropný průmysl,“ předvídá spoluzakladatel Next Wealth. Současně předpokládá, že dojde ke snížení daňové zátěže, což široce ocení tradiční americké firmy i trh s realitami.

Zároveň upozorňuje na zásadní problém, který může s návratem Donalda Trumpa do Bílého domu nastat. Jde o jeho plán uvalit vysoké – až 60procentní – clo na zboží z Číny. Tento krok by mohl vést k růstu cen a vyšší inflaci. Americká centrální banka Fed by tak musela začít opět zvyšovat základní úrokovou sazbu. „Až opadne optimismus z toho, že volby byly transparentní a nikdo nezpochybňuje výsledky, bude potřeba si spočítat, jak velké dopady by uvalení takto vysokých cel na čínské zboží mělo,“ míní investor.

Jedním z výrazných podnikatelů, kteří Trumpa podpořili, byl i miliardář Elon Musk, který stojí za automobilkou Tesla, technologickou společností SpaceX a sociální sítí X (dříve Twitter). „Proč se tak Musk rozhodl? Je to obchodník, který je nepředvídatelný úplně stejně jako Trump. V rámci nepsaných dohod asi očekává subvenci na některé své projekty, třeba na robotaxíky,“ zamýšlí se Kejla.

Sám by do Tesly neinvestoval, akcie automobilky nicméně po Trumpově vítězství raketově vzrostly. V předobchodní fázi, tedy před otevřením amerických burz, posílily o více než 13 procent. A i akcie na evropských trzích zahájily středeční obchodování silným růstem. Investoři tím reagují na vítězství republikánského kandidáta.