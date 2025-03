Na začátku jsem dostal zaměstnanecké akcie. A z nich se vyklubaly miliardy, říká Ondřej Vlček

Uložit 0

Když začínal v Avastu, byl to malý projekt o sedmi lidech, kteří pracovali v paneláku na okraji Prahy. Podnikatel a filantrop Ondřej Vlček, který do něj naskočil jako brigádník a postupně se vypracoval až na pozici generálního ředitele, měl před bezmála třiceti letech velké štěstí. „Jsem týpek, který dostal na začátku nějaké zaměstnanecké akcie. Posléze se z nich vyklubalo více než 200 milionů dolarů (přes 4,5 miliardy korun – pozn. red.) v cashi,“ napsal na LinkedInu.

Jaký tehdy dostal podíl, si už prý nepamatuje. „Tenkrát jsem to ani moc neřešil. Je ale potřeba říci, že to byl jen začátek – za ty roky nastala ještě celá řada reloadů,“ vzpomíná pro CzechCrunch. Zvyšování Vlčkova podílu probíhalo jak za éry dua zakladatelů Eduarda Kučery a Pavla Baudiše, tak i během šéfování Vince Stecklera, který zemřel při autonehodě v roce 2021. Tehdy už kormidla Avastu stál Vlček. „Ke konci byl můj podíl přibližně 2,5 procenta. A ten zůstával víceméně konstantní i přes různá ředění.“

Koncept zaměstnaneckých akcií se Vlčkovi vždy líbil. „Pevně věřím v důležitost toho mít ‚skin in the game‘. K firmě se pak chovám jako ke své vlastní. Zbytečně neplýtvám a dokážu se i vcítit do role foundera. Navíc jsem přesvědčen o tom, že jednou z hlavních funkcí lídra je posouvat své lidi dopředu. A právě akcie jsou skvělý způsob, jak toho dosáhnout – i třeba v kontextu veřejně obchodovaných společností,“ doplňuje.

Vlček v roce 2022 v rozhovoru pro CzechCrunch řekl, že je pro jeho osobní motivaci důležité, aby byl ve firmě co nejvíce zainvestovaný. „Chci, aby pocit majitele byl co největší, a to udělám tím, že koncentruji své akciové portfolio do firmy, v níž pracuji,“ uvedl tehdy. V onom roce se antivirový obr Avast spojil s americkým konkurentem NortonLifeLock a přejmenoval se na Gen Digital. Vlček se v nově vzniklé společnosti stal prezidentem, z jejího vedení se stáhl loni. V Genu nicméně zůstal členem představenstva.

Když však ještě řídil Avast, zavedl ve firmě neohraničenou dovolenou a vyčlenil 700 milionů korun právě na zaměstnanecké akcie. „Na vztahu zaměstnanců k firmě je třeba pořád pracovat. Ostatně když jsem v 18 letech nastupoval do Avastu na studentskou brigádu, cítil jsem zvláštní rozechvění. Vnímal jsem, že to je sice malá firmička o sedmi lidech, ale má potenciál. Tušil jsem, že je to velká věc. Organizace jakékoliv velikosti by měla hodně dbát na to, aby všichni její lidé byli hrdí, že v ní pracují,“ prohlásil Vlček v roce 2021 pro server Deník.cz.

Foto: Nadace rodiny Vlčkových Ondřej Vlček s manželkou Katarínou v usedlosti Cibulka, kterou předělávají na centrum paliativní péče pro dětské pacienty

Sám tak teď děkuje „osvíceným zakladatelům“, kteří se rozhodnou ve svých firmách systém zaměstnaneckých akcií zavést. V Česku je ovšem zatím takzvaný ESOP stále nedořešený – a i proto si Avast před lety zřídil nizozemskou holdingovou společnost. „Přestože daně platil vždy v Česku. Bylo to motivováno stabilitou tamějšího právního rámce a věcmi, jako jsou zaměstnanecké akcie. Můj nový startup to má také ošetřeno dobře,“ hlásí nyní Vlček. Svůj další projekt nazvaný Stealth rozjel loni. Jde o AI startup, který se zaměřuje na řešení problémů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vydělané peníze se Vlček společně s manželkou Katarínou rozhodli investovat bohulibě. V posledních letech se hodně věnují charitativním aktivitám – například v pražské usedlosti Cibulka budují centrum paliativní péče pro dětské pacienty. Tento týden už díky jejich rodinné nadaci, do které vložili 1,5 miliardy ze svého majetku, skončily práce na tamním Domku Zahradníka.

V sobotu se v něm otevře Café Cibulka, kam budou moci lidé zajít na čerstvé pečivo, brunch nebo pivo. Na přelomu letošního a příštího roku se má rekonstruovat hlavní část usedlosti, navíc se má začít stavět novostavba lůžkového křídla.

Avast založili v roce 1988 čeští výzkumníci Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Firma se stala jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení díky bezpečnostním programům pro počítače i mobilní zařízení. V roce 2016 převzala další českou antivirovou firmu AVG, následně vstoupila na londýnskou burzu.