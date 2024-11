KFC na Václaváku otevřelo restauraci, jakou jinde v Evropě nenajdete. Koupíte tu i kuřecí ponožky

Uložit 0

Je největší v Česku. Jediná v Evropě. Na světě jsou jen čtyři podobné restaurace. KFC otevírá svou vlajkovou pobočku na Václavském náměstí. Čím je jedinečná? Kdy se otevře veřejnosti? A jak šéfka českého KFC vnímá skutečnost, že jen pár metrů od nového podniku je fastfoodů – včetně dalšího KFC! – hned několik?

Je to kuriózní. Když vystoupíte na Muzeu, vpravo máte McDonald’s, vlevo kuřecí Popeyes, pod ním KFC, na konci stejného bloku zase Bageterii Boulevard. A o pár desítek metrů dál, na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice, KFC už v pátek 14. listopadu půl hodiny před polednem otevírá svou nejnovější českou pobočku. Takovou, jakou jinde v Evropě nenajdete.

„Vlajková restaurace KFC je celosvětový pojem, její otevření je opravdu výjimečné. Ta naše bude teprve pátá na světě,“ říká Ivana Makalová Dlouhá, šéfka českého KFC. „Jedna taková je v Singapuru, tři ve Spojených státech. My jsme první v Evropě, ačkoliv o to usilovali i v jiných zemích. Další by měla být v Římě,“ dodává ředitelka pro CzechCrunch.

Jak fastfoodová restaurace dostane přívlastek vlajková – a co to znamená? „Vyžadovalo to splnění asi 160 kritérií od jedinečné lokality v rámci trhu přes design až po důraz na udržitelnost a digitalizaci,“ vysvětluje Makalová Dlouhá. A kromě těchto kritérií je jedinečná třeba i tím, že zde koupíte KFC merch, který jinde neseženete. Například kuřecí ponožky.

Jako první si nicméně po vstupu nevšimnete ponožek a hrnečků, ale zmiňovaného designu. „Už když vejdete, tak vidíte, že tato restaurace vypadá jinak,“ říká ředitelka. Nová pobočka KFC vystřídala banku, interiér do jisté míry ctí původní architekturu budovy na rohu Štěpánské ulice. A samotné umístění v historické budově je pro KFC neobyčejné. Po vstupu vás přivítá designový lustr a osvětlená zrcadlová chodba, do patra vyjdete po točitém schodišti.

Celková plocha 766 metrů čtverečních spolu se 152 místy z nové pobočky činí největší KFC v Česku. Další kritéria vedle vzhledu se pak promítají napříč provozem. Větší digitalizace kromě více kiosků (a konečně zavedené možnosti objednat si přes QR kód od stolu) je prý znát i v procesech v zázemí a v kuchyni, podnik má být také úspornější a ekologičtější.

A i když Václavské náměstí splňuje kritérium zajímavého místa, současně to znamená blízké sousedství s další existující restaurací KFC. O konkurenci nemluvě. „Je to skvělá lokalita, kterou jsme vybírali několik let. Že by z ní mohla být vlajková prodejna, to přišlo až později. Každopádně jsme si jistí, že obě naše pobočky budou dostatečně vytížené, těch příkladů máme konec konců víc. Třeba Zličín nebo Letňany,“ připomněla Makalová Dlouhá.

Ani fastfoodové přehuštěnosti pražského centra se šéfka českého KFC nebojí. „Před pár lety by to možná bylo téma. Ale zvyky lidí se mění. Mnohem méně vaří doma, mnohem více jedí venku. Navíc si myslím, že tento trend bude ještě pokračovat. Kdoví, třeba za deset let budou byty bez kuchyní,“ předpovídá. „Těch lidí, kteří po Václavském náměstí proudí, jsou davy, ten potenciál tu je,“ říká manažerka.

České KFC je nejlepší na světě

Pro KFC je spuštění nové restaurace v tuto chvíli a na tomto místě tak trochu dvojnásobnou oslavou. Nedaleko od nové lokality ve Vodičkově ulici se v prosinci před 30 lety otevřel první kuřecí fast food. A české KFC navíc dosáhlo světového prvenství. „Když v Singapuru, kde je jedna ze čtyř dalších vlajkových restaurací KFC, proběhla velká konference celé skupiny, Česko bylo zvoleno jako celosvětově nejlepší trh,“ uvádí Makalová Dlouhá pro CzechCrunch.

„Rozhodovala o tom různá kritéria od těch transakčních, tedy jak dlouhodobě rosteme, až po ta provozní, tedy výsledky různých auditů mateřské společnosti Yum! nebo dalších kontrol, zpětné vazby z různých zdrojů a průzkumů. Česká republika tak získala cenu za nejlepší provoz KFC na světě,“ dodává. Zmiňovaný růst potvrzují i finanční výsledky.

KFC v Česku patří stejně jako Pizza Hut a Burger King pod skupinu AmRest. Na rozdíl od konkurenčního McDonald’s své restaurace neprovozuje jako franšízy, ale drží si je pod vlastními křídly. Za rok 2023 AmRestu narostly tržby z šesti miliard na 6,67 miliardy korun, zisk vystoupal na 540 milionů, což byl meziroční nárůst o více než sto milionů korun.

„Podíl KFC na tržbách skupiny nekomentujeme, ale můžeme říct, že jsme jedna rodina, kde má každý sourozenec svou práci – a KFC je sourozenec, který má nejvíce seniorní pozici,“ říká Ivana Makalová Dlouhá. Kromě tržeb KFC roste i počet zákazníků, letos jich očekávají přes 27 milionů, o dva miliony víc než loni.

K dalšímu nárůstu by kromě nové pobočky na Václavském náměstí mělo přispět i větší zaměření na menší města. Současných 129 restaurací se ještě do konce roku rozroste na 135 provozoven, jednou z nich bude i KFC v Jindřichově Hradci. Také to bude svým způsobem výjimečné – jednadvacetitisícový Hradec bude nejmenší obcí, ve které KFC najdete.