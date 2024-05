To, že Burger King má méně restaurací než McDonald’s nebo KFC, je výhoda. Nekonkurují si, říká manažer

Uložit 0

Fast food v Česku? Jako první vás nejspíš napadne McDonald’s, následuje KFC – a na třetím místě Burger King. Právě ten v tomto týdnu otevřel svou padesátou restauraci na domácím trhu. Pobočka v pražských Štěrboholech má být první z desítky nových lokalit, kam hamburgerový řetězec letos expanduje. „Otevřeme nejvíc restaurací za rok v historii českého Burger Kingu,“ říká pro CzechCrunch Jiří Petrovič ze společnosti Rex Concepts, jež za Burger Kingem stojí.

Burgerová značka má pro Česko velké plány. K desítce nových restaurací, které chce letos otevřít, má během pěti let přidat pětadvacet dalších. Ze současných padesáti poboček tak vyroste na pětaosmdesát. „Oproti konkurenci máme z hlediska počtu restaurací výhodu. Snadněji se rozrůstáme díky tomu, že naše provozovny fungují ve vyváženém počtu, aniž si mezi sebou konkurují,“ tvrdí Jiří Petrovič z vedení společnosti Rex Concepts.

Ta je takzvaným master franšízantem, který značku Burger King na českém trhu zastřešuje a koordinuje zde celkem čtyři franšízanty. „Napříč aktivitami společně postupujeme tak, aby nás zákazník vždy vnímal jako jednu značku bez ohledu na franšízantskou strukturu. U některých konkurentů je počet franšízantů mnohem větší,“ říká Petrovič s odkazem například na McDonald’s. Naopak KFC se cestou samostatných podniků nevydalo, všechny jeho pobočky spravuje společnost Amrest.

Otevírání nových restaurací Burger King směřuje především k lokalitám, jako jsou dopravní uzly a retailové parky. Právě tento týden otevřené Štěrboholy jsou toho důkazem. „V takových místech cítíme velký potenciál. Sdružuje se tam více prodejen do jednoho místa a lidé nemusí jezdit za nákupy do velkých a méně dostupných nákupních center jako dřív,“ uvádí Petrovič. „V Česku máme také ty výhody, že můžeme jít i do měst s menším počtem obyvatel a segment rychlého občerstvení je na vzestupu,“ dodává.

Burger King na český trh přišel v roce 2008, tedy výrazně později než konkurence. To je podle manažera Rex Concepts důvod, proč se pohybuje na pomyslné třetí příčce za McDonald’s a KFC. V poslední době se značka výrazně rozšiřuje, za pět let se strávníkům otevřelo 29 nových restaurací. Tržby nicméně nechtějí zástupci společnosti komentovat.

Velkým trendem v současném rychlém občerstvení je rostoucí zájem zákazníků o kuřecí maso. Konkurenční McDonald’s počátkem roku uvedl, že čtyři z deseti jídel, která servíruje, jsou s kuřecím – a že je zde potenciál pro další růst. Kuřecí variantu nabízel například i u limitované edice burgerů šéfkuchaře Přemka Forejta. Také Burger King tuto proměnu vnímá.

„Z celosvětových statistik vidíme, že poptávka po kuřecím mase v posledních letech vzrostla opravdu enormně. Rostoucí chuť po kuřecím se dotkla i našeho portfolia, upravili jsme nabídku, aby v ní kuřecí produkty zastupovaly větší podíl,“ říká Petrovič. Většinu pokrmů Burger Kingu si tak zákazníci mohou objednat i v kuřecí variantě, a to včetně sezónních specialit.

Kromě kuřecího jsou podle Rex Concepts poměrně oblíbené i nemasové alternativy, takzvané plant-based burgery. „Na českém trhu je to poměrně unikátní nabídka, mezi konkurenty ji máme nejširší. Ještě nejsme tak daleko jako například v Německu, kde existují restaurace Burger King s výhradně nemasovými produkty, ale tento trend registrujeme,“ dodává Petrovič.

Podobně jako jiné fastfoodové restaurace i Burger King do jisté míry upravuje svou nabídku lokálním chutím: „Například Texas Whopper jinde než v Česku v tomto složení zákazník nenajde. Stejně tak jsme jednou z mála zemí, která nabízí oblíbené bramborové mřížky.“

Kromě rostoucí chuti po kuřecím mase je velkým tématem rychlého stravování v Česku vstup nových značek. Právě společnost Rex Concepts stojí i za nedávným příchodem kuřecího fast foodu Popeyes, na český trh se chystá i další zámořský řetězec Five Guys. Ten by svou první restauraci měl otevřít v Praze ještě letos.

„Příchod nových konkurentů nás nijak neohrožuje. Primárně je to dáno nízkou saturací řetězců rychlého občerstvení na českém trhu, kterou příchod nových řetězců navýší jen nepatrně,“ míní Petrovič. „Očekávám, že nové značky nebudou chtít výrazně expandovat hned po svém příchodu na trh, spíše zůstanou u poboček v řádu jednotek, soustředěných do velkých aglomerací,“ uzavírá.