Jako první dali e-shopům platbu QR kódem. Comgate umí upozornit na chybu a jde i do offlinu

Uložit 0

Pokud platba v e-shopu není jednoduchá, zákazník ji neprovede. Stejně jako mnozí lidé odcházejí z internetových obchodů, které pro doručení zboží používají jen Českou poštu, další zase končí nákup, když nenajdou svoji oblíbenou platební metodu. Už více než 15 tisíc e-shopů proto používá platební bránu české firmy Comgate, která rychle inovuje a dívá se na zákazníky komplexně.

„Vnímáme, že každý je zvyklý na něco trochu jiného, a proto máme relativně sofistikovaný systém, který se dívá na to, na jakém zařízení zákazník zrovna je – jestli na počítači, nebo na mobilu. I na to, jaká je výše platby – jestli spíše vyšší, nebo nižší. Díváme se i na jeho historii, s jakou platební metodou má doposud dobrou zkušenost. A na základě toho přizpůsobujeme celé rozhraní platební brány tak, aby byl průchod co nejhladší,“ popisuje, co vše platební brána Comgate hlídá, ředitel společnosti Jakub Ouhrabka. Ten byl hostem podcastu BrandStories, vznikajícího ve spolupráci CzechCrunche s vybranými společnostmi. Pustit si ho můžete na YouTube, Spotify či Apple Podcastech nebo v přehrávači výše.

Díky svým zkušenostem s chováním zákazníků při placení přišla společnost Comgate jako první na trhu s možností zaplatit v e-shopech prostřednictvím QR kódu. „Když začaly postupně zapojovat do transakcí QR platby banky a fakturační systémy, řekli jsme si, že nazrál čas je použít i v platební bráně,“ vysvětluje Ouhrabka.

To je ale podle něj hodně specifické. E-shop i zákazník potřebují okamžité garantované potvrzení platby, což například u úhrady faktury nehraje takovou roli. „Vyvinout tento způsob bylo velmi náročné. Musíte se dívat, jak fungují systémy bank, sledovat, kdy platba může či nemůže být potvrzená, a na to reagovat. V naší velikosti se už ta investice ale vyplácí a dnes jsme schopni e-shopům dodat QR platbu s podobnými parametry jako u platby kartou,“ dodává Ouhrabka.

QR platby jsou na počítači jedna z nejrychlejších, nejpohodlnějších i nejbezpečnějších platebních metod.

Jak ale Ouhrabka zmínil na začátku, preference lidí, jak a co platit, velmi záleží i na typu zařízení, na kterém zrovna nakupují. Z dat vyplývá, že vyšší částky, třeba za dovolenou, lidé hradí většinou z počítače a liší se i způsob platby. „Když mluvíme například o QR platbách, ty jsou na počítači jedna z nejrychlejších, nejpohodlnějších i nejbezpečnějších platebních metod. Když zákazník nakupuje na počítači, má většinou mobil při sobě. A pokud by platil kartou, stejně by musel ještě platbu potvrdit v internetovém bankovnictví,“ popisuje Ouhrabka. Při placení v mobilu mají ale podle něj lidé radši Apple Pay, Google Pay nebo způsob, který Comgate také nabízí, a sice platbu přímo prostřednictvím aplikace mobilního bankovnictví zákazníkovy banky.

I když v Česku projde branou přes 90 procent transakcí, stále jsou důvody, kvůli kterým peníze zákazník neodešle. Jaké to jsou? Které z nich už dnes dokáže Comgate řešit a platbu dovést do zdárného konce, si poslechněte v novém díle podcastu BrandStories na YouTube, Spotify či Apple Podcastech. Dozvíte se v něm také:

Jakou výhodu přináší fakt, že je Comgate přímým spolupracovníkem společností Visa a Mastercard?

Proč přestává být populární platba na dobírku?

Další plány Comgate a její expanze do světa kamenných obchodů s fyzickými terminály.