Klonování lidí? Není to neetické. Systém, kde vše zakazujeme, je tupý, říká miliardář Evžen Korec

Původní profesí jste vědec – a péče o zvířata vás k vědě zase trochu vrátila. Ve spolupráci s Akademií věd teď pracujete na výzkumu dlouhověkosti u psů nebo zubrů. V čem spočívá?

Jeho cílem je vytvořit linie psů, kdy by se cíleně křížili dlouhověcí jedinci. Díky tomu by se mohla střední doba dožití jednotlivých plemen významně prodloužit. Náš objev umožňuje vyvinutí jednoduchého PCR testu z bukálního stěru, tedy stěru z ústní sliznice, který u konkrétního psa jakéhokoliv věku jednoznačně určí, zda má v genetické výbavě geny související s dlouhověkostí – a bude tedy dlouhověký. Například u plemene cane corso mohou tyto geny prodloužit život psa i o více než tři roky, v případě zubrů až o deset let.

A jak je to v případě lidí? V poslední době je téma tzv. longevity poměrně oblíbené.

Jsem přesvědčen, že je možné podobný výzkum provést i u lidí. I my máme geny související s dlouhověkostí.

Myslíte tím nějaké speciální geny, které mají jen určití lidé?

Je to tak. Tyto geny, které přímo souvisejí s dlouhověkostí nebo jí napomáhají, jsou již popsány. V tuto chvíli ale nejde o nic, co by bylo komerčně rozšířeno. Zatím se provádí genetický výzkum u lidí starších 100 let.

Už jste zmínil, že hodně času vám ale zabere spíše řízení developerské společnosti Ekospol. Jaké pro vás byly poslední roky? Poslední výroční zprávu jste zveřejnili v roce 2022, v uplynulých letech se psalo, že vaše nabídka vyschla, protože jste čekali na různá povolení.

Ano, na některá povolení jsme v minulosti čekali déle, než jsme plánovali. Aktuálně ale stavíme přes 500 nových bytů a máme dostatek připravených projektů, abychom na neúměrně dlouhém povolovacím procesu nebyli zcela závislí. Teď se nám daří výborně, v Praze vlastníme půl milionu metrů čtverečních k okamžité zástavbě. Tam aktuálně připravujeme 14 projektů s celkem sedmi tisíci byty v tržní ceně přesahující 40 miliard korun. Dále vlastníme jeden milion metrů čtverečních v Praze a Roztokách u Prahy určený k výhledové výstavbě.

V minulosti jste v Ekospolu přeprodávali byty bez potřebných povolení, klientům pak vypršely rezervace, protože se vůbec nezačalo stavět. Jak na tuto praxi zpětně nahlížíte?

Uzavírali jsme rezervační smlouvy v době, kdy jsme měli podanou žádost o územní rozhodnutí. Rezervační smlouvy jsme pravidelně prodlužovali v případě, že se proces povolení stavby protahoval. Problém nastal, když během neúměrně protahujícího se povolovacího procesu výrazně vzrostly ceny stavebních prací a materiálu, takže jsme nemohli rezervační smlouvy prodloužit se stejnou cenou bytu.

Na jakých projektech teď v Ekospolu pracujete?

Dokončujeme projekt Výhledy Barrandov II, kde stavíme 300 bytů. Tento projekt je prakticky vyprodaný, zbývá už jen pár nadstandardních bytů s mimořádnými výhledy. Pokračuje i stavba prvního bytového domu z projektu Ekocity Hostivař se 126 byty – jde o první etapu velkého projektu, kde postavíme celkem 800 bytů a jednotek. Stavíme také 64 bytů v projektu Ekorezidence Strašnice.

A z úplně nových počinů půjde o výstavbu dalších několika desítek bytů v projektech Ekorezidence Smíchov a Slunečné terasy v Řeporyjích. Největším připravovaným projektem je však Ekocity Zličín s 2 500 byty za 15 miliard korun, kde vznikne zcela nová čtvrť s občanskou vybaveností. Následuje projekt na Západním Městě s dvěma tisíci byty za 12 miliard korun.

Kolik jste loni prodali bytů?

Zhruba pět set. (Podle analýzy developerských společností Central Group, Skanska a Trigema z loňského prosince se za první tři čtvrtletí roku 2024 prodalo v Praze 5 350 bytů. Developeři v té době předpokládali, že se za celý rok prodá v hlavním městě přibližně sedm tisíc bytů. Aktuální informace zatím nejsou k dispozici – pozn. red.)

Ekospol vznikl v roce 1992 jako malá stavební firma, která se věnovala hlavně výstavbě vodovodů či kanalizací. První čistě bytový projekt Evžen Korec realizoval v roce 1998 na pražském Suchdole. Od té doby už prý postavil bydlení pro více než deset tisíc lidí. Podle žebříčku Česká elita je Ekospol 60. nejhodnotnější tuzemskou firmou, její hodnota činí 9,1 miliardy korun. Hodnota dalšího rezidenčního developera Central Group, kterého ovládá Dušan Kunovský , je 15 miliard korun, u Penta Real Estate miliardáře Marka Dospivy by se mělo jednat o 13 miliard. Podle žebříčku je Ekospol hodnotnější než například Passerinvest, Finep nebo Trigema. Jmění Evžena Korce se pak odhaduje na 7,2 miliardy korun

Některé organizace, například Deloitte, Arnika nebo IPR, tvrdí, že je Praha nejméně dostupným městem ve střední Evropě. Vás se to vzhledem k tomu, že stavíte téměř výhradně v Praze, přímo dotýká. Co se s tím dá dělat?

Cena nových bytů v Praze přepočítaná na průměrný plat je opravdu jedna z nejvyšších v Evropě. Způsobilo to několik faktorů. V hlavním městě je naprostý nedostatek pozemků vhodných pro velkou bytovou výstavbu, protože stále platný územní plán byl vyčerpán. Náklady zvyšují i další a další požadavky na nové budovy týkající se snižování energetické spotřeby, kvůli kterým se musí instalovat investičně i provozně nákladné technologie.

Ceny bytů tlačí vzhůru také průtahy v povolování. Před časem jsme spočítali, že kvůli tomu vzroste cena nového bytu v Praze v průměru o deset procent, což znamená stovky tisíc korun. Pokud rychle schválíme nový územní plán s dostatečnými rozvojovými plochami pro velkou bytovou výstavbu, podaří se povolování nových staveb výrazně zrychlit. A pokud zároveň nebudeme trvat na ještě dalším snižování energetické spotřeby, které už není ekonomicky přínosné, mohou být nové byty cenově dostupnější.

Nastalo už ale oživení na trhu s byty?

Nastalo. Nikdo už nečeká na snížení hypotečních sazeb, protože se kupující smířili s tím, že v blízké budoucnosti zásadněji neklesnou. Zájem o nové byty tak opět výrazně vzrostl. Není to jen naše vlastní zkušenost, ale jde o celý pražský trh.

Podle našich analýz vzrostly prodeje nových bytů za první tři čtvrtletí loňského roku meziročně o 81 procent. Loni se projevila odložená poptávka, kdy zájemci o nové bydlení v minulých dvou letech hlavně kvůli drahým a nedostupným hypotékám nákup odkládali. Na konci loňského roku začaly hypotéky velmi pomalu zlevňovat. Kupujícím i tohle nepatrné snížení stačilo k tomu, aby přestali čekat a vyhlédnutý byt koupili.

Foto: archiv Evžena Korce Evžen Korec se svými psy z plemene cane corso

Jak je to vůbec s investičními byty ve vašich projektech? Jaký tvoří poměr prodejů?

Jedna třetina až polovina bytů se v našich projektech kupuje na investici. Jako investiční byt počítáme i takový, který rodiče kupují s tím, že ho budou několik let pronajímat, dokud děti nevyrostou, aby jim ho předali. Nemovitosti představují investici, která neztrácí hodnotu, naopak i v těžkých dobách přináší pravidelný výnos. To se opakovaně potvrzuje při všech ekonomických krizích.

Nicméně je nutné pečlivě posoudit, zda je nabízená cena přiměřená. Stačí přitom dodržovat jednoduché „Korcovo pravidlo“ – to říká, že konečná prodejní cena malého bytu do 50 metrů čtverečních musí představovat maximálně dvacetinásobek ročního nájemného v dané oblasti. Jen koupě takového bytu se vyplatí.

Plánujete někdy stavět i mimo Prahu a okolí?

Kromě Roztok, kde realizujeme rozlohou největší rezidenční projekt v historii Česka, neplánujeme. Stavíme tam nové bydlení na ploše přesahující 40 hektarů. Dosud jsme dokončili na 300 bytů a 200 parcel, což představuje zhruba třetinu plánované výstavby.

Před několika lety jste prohlásil, že otěže řízení Ekospolu jednou převezme váš syn. Platí to stále? Jak ho na roli připravujete?

Neplatí to automaticky. Bude muset nejprve dokázat, že na to má. Zatím má ovšem výborné předpoklady. Vystudoval Stavební fakultu ČVUT a nedávno získal doktorský titul na londýnské Imperial College. Nyní působí jako postdoktorand na Univerzitě v Oxfordu. Získat tento post je extrémně prestižní věc, protože je o něj obrovský zájem. Konkurencí je v tomhle případě celý svět. O možnost asistovat profesorovi Oxfordské univerzity usilují stovky nejlepších doktorandů z celého světa.

A jak je to u vás ohledně vědy – prolínají se nějakým způsobem vaše kariéry developera, vědce a ředitele zoo?

Prolíná se způsob myšlení, který se používá ve vědě. Uplatňuji ho úplně všude. Ať už řídím developerskou firmu Ekospol, zoologickou zahradu nebo vedu výzkum dlouhověkosti.