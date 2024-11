Kraťasy na poradě? Tykat šedesátníkům? Víc TikToku? Spořka tvoří vlastní recept na soužití generací

Uložit 0

Společné fungování vícegeneračních týmů bývá oříškem i pro řadu menších firem. Česká spořitelna s 10 000 zaměstnanci téma vyhlásila za jedno z klíčových pro svou budoucnost a staví na něm několik interních projektů. Mezi nimi i Future Mindset Board – stínové představenstvo sestavené z mladých lidí a spolutvořící budoucí strategické kroky. Jak se z původního symbolu nehybnosti a korporátnosti stává Spořitelna prostorem atraktivním pro těkavou generaci Z i otevírajícím dveře schopným padesátníkům či šedesátníkům?

„Jsme taková malá Česká republika. Od Šumavy po Beskydy, přes životní názory po politická vyznání. Představujeme vlastně unikátní sociologickou laboratoř, se kterou se nám za poslední roky podařila obrovská změna. Dostali jsme se jako jediná banka mezi top 20 zaměstnavatelů z pohledu mladých lidí a mezi top 10 firem vnímaných jako technologické – vedle Microsoftu nebo Googlu,“ říká David Vrba, šéf oddělení People & Culture České spořitelny.

„Odrážíme i to, že společnost stárne, což se dá vnímat buď jako příležitost, nebo jako průšvih. Jsem rozhodně pro to první,“ dodává s tím, že v padesáti letech je velká část lidí pracujících hlavou teprve v půlce kariéry a obě generační skupiny podle jeho zkušenosti dnes mají více společného, než rozdílného. Zmiňuje globální průzkum institutu McKenzie, podle kterého nejen starší, ale i mileniálové a „zetka“ mají silnou potřebu vidět smysl a dopad své práce. „Mě v jejich věku zajímalo, kdy budu mít auto a kam pojedu. Oni jsou jiní, pídí se po smyslu a hledají balanc mezi osobním a profesním životem,“ komentuje změnu Vrba.

Zmiňuje také hlavní důvod, proč se podle něj vyplatí využívat jedinečné schopnosti obou věkových pólů, namísto vytváření iluzí mladých a dynamických společností, kde „se na vás po čtyřicítce kouká se shovívavým nadhledem.“ Lidský mozek se v průběhu života vyvíjí. Kolem dvaceti je výkonnější z pohledu tzv. fluidní inteligence – tedy rychlosti, abstrakce a schopnosti řešit problémy nezávisle na dosavadních prožitcích. Naopak po čtyřicítce postupně vykazuje rostoucí tzv. krystalickou inteligenci – schopnost využívat zkušenosti a propojovat souvislosti. „Věkově vyvážené týmy se nám jednoznačně vyplácejí a když víte, že Nobelovka se dá získat v sedmnácti letech stejně jako po šedesátce, tak je přece hloupost to nevyužívat,“ říká Vrba.

V každodenním fungování přináší podle Vrby spolupráce generací zajímavé a někdy i zábavné otázky. Povolit na setkání představenstva kraťasy? Posílit prezentaci Spořitelny na TikToku? Tykat si na chodbě, či vykat? Podpořit Prague Pride? A existuje na to správná odpověď?

Právě k propojení zkušeností „zralých“ a mladých postavila Spořitelna unikání projekt Future Mindset Board. Díky němu vznikne od ledna 2025 stínové představenstvo banky sestavené z talentů zejména pod 30 let. Na celý rok 2025 (a možná i déle) se stanou skutečným „boardem“ a standardně placenými zaměstnanci, jejichž úkolem bude stínovat šest členů našeho představenstva, účastnit se jejich zasedání a každodenní práce, dávat jim připomínky, zpětnou vazbu a inspiraci.

Po roce by pak práce Future Mindset Boardu měla být završena revizí celé strategie Spořitelny a předložením návrhu alternativní strategie postavené na inovativním pohledu, tak, aby co nejvíce odpovídal požadavkům mladé generace. „Současnému představenstvu banky je v průměru 54 let a všichni cítíme, že intenzivní interakce s mladou generací nám pomůže jako sůl,“ konstatuje Vrba.

O projekt je nečekaný zájem, realita podle Davida Vrby daleko předčila očekávání. „Přišlo nám kolem 2500 životopisů, stovky z nich naprosto skvělých, a na každý z nich jsme poctivě odpověděli.“ Kolem celé iniciativy vznikla spontánní kampaň na sítích, ve které i odmítnutí kandidáti sdíleli personifikované individuální odpovědi. Z několikakolového procesu vyjde již brzy šest finálních jmen mladých osobností, každá z nich vybraná „na míru“ konkrétnímu členu představenstva tak, aby si lidsky i talentově sedli a vytvořili spolu roční tvůrčí tandem.

„Tito lidé z generace Z nebo mileniálů často prošli mezinárodním prostředím, jsou vybaveni jazykově, stihli už v životě zkusit neuvěřitelné množství věcí, jsou zvídaví a mají obrovský hlad po rozvoji. Rozhodně se budeme mít co učit navzájem. Zajímá nás od nich například to, jaká opatření by svýma očima navrhli, aby u nás ti nejlepší mladí kolegové zůstávali i po dvou třech letech spolupráce. O to skutečně stojíme a navzdory trendům o ně nechceme přicházet,” popisuje Vrba.

Projekt Future Mindset board je na českém trhu originálním nápadem Spořitelny a podle Davida Vrby žádný obdobný nenašli ani nikde v zahraničí. „Naopak se nám začínají ozývat další firmy, že je zajímá naše zkušenost a rády by se inspirovaly. Na to jsme hrdí,“ usmívá se.

Skutečnost, že Spořitelna v žebříčku Top zaměstnavatel obsadila v roce 2024 první místo a mění svou tvář z pohledu více generací, přikládá David Vrba mimo jiné ještě dalším dvěma trendům.

Tím prvním je dlouhodobá digitální strategie směřující k tomu, že se banka v očích klientů a odborné veřejnosti jako zaměstnavatel drží mezi top deseti technologickými firmami. Například aplikace George má na App Storu i v Google Play hodnocení 4,8* z 5. „Jsme už dlouho taková solidní laboratoř inovací,“ vysvětluje Vrba. „Díky Georgi, díky tomu, že jsme jako první banka zapojili AI do vývoje i využíváním dalších unikátních technologií se naši lidé pořád něco učí a sami mohou přinášet nápady, co dalšího integrovat. A zároveň nás drží na špičce,“ dodává.

Když se dobře znáte a víte, jak spolupracovat s druhými, můžete být lepším bankéřem, kolegou, ale i partnerem, mámou, tátou.

Banka také letos spustila spolupráci s českou firmou TalentPilot, která využívá umělou inteligenci k analýze a využití individuálních talentů. „I to posouvá naši práci s potenciálem a podporou lidí napříč generacemi na nový level,“ říká David Vrba. Zatímco dosud banka několik let stavěla systém, jak efektivně pracovat se silnými a slabými stránkami lidí, stavět jim práci na míru a tvořit týmy, kde se lidé navzájem doplňují, zapojuje nyní do rozvoje nové technologie.

AI našeptávač má zatím 11 funkcionalit – například poradí manažerovi, jak řešit konflikt mezi dvěma konkrétními lidmi s tím, že vezme v úvahu jejich osobnost. Nebo navrhne varianty ideálního složení týmu pro zadaný úkol napříč celou bankou či pobočkou.

Podle Davida Vrby má novinka obrovský potenciál. Věří, že bance i lidem v ní přinese nové možnosti. „Když se dobře znáte a víte, jak spolupracovat s druhými, můžete být lepším bankéřem, kolegou, ale i partnerem, mámou, tátou… to daleko přesahuje zdi Spořitelny. Upřímně si neumím představit, co víc bychom lidem mohli dát, ať jsou Gen Z, Husákovy děti nebo chystají oslavu pětašedesátin,“ sdílí své přesvědčení Vrba.