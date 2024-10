Nový portál pro technologickou komunitu je tady. IT Trendy od České spořitelny půjdou do hloubky

Uložit 0

Slibují svěží vítr pro všechny, kdo se zajímají o technologie a inovace v IT a ocení obsah, který jde do hloubky. Web IT Trendy plánuje pokrývat širokou paletu nadčasových témat a dát prostor také šikovným tvůrcům digitálního obsahu, který neklouže po povrchu. Podívejte se, jak v současnosti nově spuštěný projekt vypadá a co plánuje do budoucna.

Kromě toho, že je jednou z největších bank u nás, se Česká spořitelna poslední roky profiluje i jako převážně technologická firma. Přes 1 500 zaměstnanců v IT a další 3 000 lidí starající se o digitální cestu klientů banky mělo do rukou dostat platformu o novinkách a trendech v oboru. Nakonec ale padlo rozhodnutí celý projekt IT Trendy otevřít veřejnosti. Tedy nejen jednotlivcům z oboru na straně čtenářů, ale i technologickým odborníkům, novinářům i celým komunitám a soukromým partnerům na straně redakce.

„Začali jsme s myšlenkou, že minimálně našim lidem dáme prostor sdílet všechno důležité ze světa IT. Pak nás ale napadlo: proč platformu neotevřít pro všechny? Stejně jako řadu dalších projektů s přidanou hodnotou jsme se i tento rozhodli podpořit zkrátka proto, že nám dává smysl a tak nějak se to od nás očekává,“ přibližuje Martin Kobza, člen představenstva a provozní ředitel České spořitelny.

Náměty pro obsah vznikají na základě datových analýz, rešerší a výzkumů s cílovou skupinou, které pro Českou spořitelnu zpracovává content studio 52pages s technologickými novináři, jako jsou Luděk Vokáč nebo Darek Šmíd. Cílem není konkurovat zpravodajským webům, ale vytvořit místo pro IT profesionály, kde najdou podrobné informace o nadčasových tématech, rozhovory se zajímavými osobnostmi i odkazy na novinky ze světa IT.

Od softwaru až po umělou inteligenci

„Komunitě IT profesionálů nabízíme témata, která budou doopravdy s chutí číst. Díváme se, jaká klíčová slova komunita dlouhodobě vyhledává, jaké jsou aktuální trendy, procházíme diskuze, sociální sítě i uzavřené skupiny na Discordu a vše doplňujeme o vlastní dotazování. Samotné články pak zpracovávají novináři, kteří se tématy zabývají a mají v nich hlubokou znalost,“ uvádí Anna Bush, projektová manažerka studia 52pages, jehož redakční tým obsah pro IT Trendy připravuje.

Vedle redakčního obsahu platforma sdílí i tvorbu dalších tvůrců a partnerů. Sara Polak přináší novinky z technologického světa, Matěj Kotrba mluví o fuckupech v IT, tým ze Smitio se stará o záznamy technologických meetupů a další obsah se domlouvá s komunitami, jako je Engineering Leaders Community (s dalšími zatím probíhají jednání).

Platforma od IT profíků pro IT profíky, od odborníků pro odborníky, od komunity pro komunitu.

Web IT Trendy tak bude pokrývat široký rozptyl témat i formátů. Kromě čistě IT námětů týkajících se vývoje softwaru, produktového designu a kyberbezpečnosti dostane prostor i gaming, umělá inteligence a obsah týkající se kariéry v oboru. Další ze zakladatelů projektu a šéf employer brandingu v České spořitelně Michal Kosař myšlenku popisuje následovně: „Je to platforma od IT profíků pro IT profíky, od odborníků pro odborníky, od komunity pro komunitu. Chceme zvedat a do hloubky řešit nadčasová témata.“ Psaný obsah potom doplňuje videopořad s názvem IT Talks, v rámci kterého každý měsíc na jedno téma diskutují vybraní odborníci.

„Redakci IT Trendy tvoří tři redaktoři mapující trendující technologická témata. Prostor a visibilitu na platformě ale dáváme všem, kdo mají chuť se zapojit a podělit se o zkušenosti s IT prací, projekty či nástroji. Jedinou podmínkou je, že to nesmí mít reklamní obsah, ale zatím jsme k takové regulaci nemuseli sáhnout, chodí nám samé atraktivní články,“ doplňuje Edita Ligasová z employer branding týmu České spořitelny, která se stará o to, aby se na webu IT Trendy objevoval jen špičkový obsah.

Tvůrcům stačí se redakci ozvat se zájmem o spolupráci. Kritériem není ani tak to, zda jsou už v komunitě populární nebo zda jde o tvůrce, kteří by svůj dosah rádi zvýšili. Hlavní je vůle nabízet unikátní obsah, který nebude klouzat po povrchu.

Autoři portálu už pracují na dalších vylepšeních. Brzy by chtěli uživatelům nabídnout podrobný přehled akcí, které v IT světě není radno vynechat. A nebo také systém upozornění na témata podle vlastního výběru a priorit.

Veškerý obsah najdete už teď zdarma na webu ITtrendy.cz nebo jejich profilech na sociálních sítích.