Kubův recept na vítězství? Mějte leadership a řekněte lidem, co budete dělat. Je to práce na roky

Martina Kuby se teď všichni ptají na jeho vítězný recept. V Jihočeském kraji dokázal politik, podnikatel a vystudovaný lékař obhájit mandát hejtmana, a to přesto, nebo spíš díky tomu, že v kampani téměř nebyla vidět značka jeho domovské ODS. Získal závratných více než 47 procent. Nyní muž, který do čela ODS vytipoval současného šéfa Petra Fialu, tvrdí, že „Prahu“ jeho postřehy k vedení strany nezajímají. Přitom jinak drtivý úspěch ANO, které zvítězilo v deseti krajích, předpovídal.

„Vás z Prahy moje dlouhodobá práce nezajímala. Ignorujete, co je za tím práce, komunikace, debat, brífinků, setkání s občany. Řešil jsem covidovou pandemii, migrační krizi, povodně – ano, příroda a pánbůh mi v mém funkčním období nadělily téměř všechny krize, které mohou být. To není výsledek jednoho natočeného videa na Facebooku,“ říká v podcastu Crunch. Podívat se na něj můžete v úvodu článku, na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcastech.

Kuba, který se před jedenácti lety jako pověřený šéf ODS (po skandálu Petra Nečase) ani nedostal do Sněmovny, zažívá poslední roky na jihu Čech velký politický comeback. Podle něj se přitom voliči už dávno nerozhodují na základě stranických platforem, ale silných lídrů. „Myslím si, že to tak bylo vždycky. Jen jsme teď předstírali, že to tak není… ODS byl Klaus, ČSSD byla Zeman. Vždy to bylo o konkrétních lidech,“ tvrdí jihočeský hejtman.

Foto: Lavin Nguyen/CzechCrunch Martin Kuba, jihočeský hejtman

Sám sebe uvádí jako důkaz, že výrazná osobnost na kandidátce dokáže přitáhnout voliče více než stranická značka. Sám ji během kampaně v jihočeském kraji téměř zamlčel – na billboardech se objevovala hesla jako Kuba 2024 nebo Tým Kuba. „Poprvé jsem zažil, že mi chodily stovky e-mailů od voličů – velká část z nich byla ve stylu ‚já vás chci volit, nikdy jsem ale nevolil ODS a nikdy bych ji nevolil‘. Kdyby tam kandidovala značka ODS, tak vám garantuju, že nebude mít ani půlku těch hlasů, co já,“ prohlašuje Kuba.

Na vlastním případu ukazuje, že lze vyhrát bez kompromisů nebo vytváření aliancí se stranami, se kterými se zcela neshodne. Zároveň odmítá spekulace, že by byl nakloněn případnému spojenectví ODS a ANO. „To mě opravdu zlobí. Už jsem úplně alergický na všechny ty s třemi, dvěma, pěti procenty, kteří neustále něco domlouvají… Všichni chtějí slyšet recept, ale ten zní: Mějte leadership, řekněte lidem, co budete dělat, vyhrajte. Pak mluvte o tom, s kým budete jednat,“ říká hejtman.

Díky více než 47 procentům získaných hlasů získal v pětapadesátičlenném jihočeském zastupitelstvu celkem třicet čtyři křesel. Lepší volební výsledek v krajských volbách nikdo neudělal. Do celostátní politiky se ovšem Martin Kuba nehrne. Jako důvody uvádí malého syna, se kterým chce trávit čas, a práci v Jihočeském kraji.

Otočit trend, který zatím nahrává vítězství ANO v příští sněmovních volbách, podle něj teď nedokáže nikdo. „To je politická práce a komunikace s občany na roky. Já teď necítím odpovědnost za politiku, kterou se mnou nikdo nekonzultoval, nikdo se mě na ní neptal,“ říká s tím, že jeho podněty jsou v ODS dlouhodobě nevyslyšené.

Tím naposledy odmítá i spekulace ze strany vedení Pirátské strany, že se měl podílet na vyhazovu pirátského šéfa Ivana Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj. „Fakt teď nedělám politiku, abych někomu něco dokazoval v Praze. Petr Fiala je obklopen lidmi, kteří mu trochu malují ten příběh růžovější, než je. A on ho asi růžovější taky trochu chce vidět,“ uzavírá Kuba.

