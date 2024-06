Vytvořila kabelku, která dobije telefon, svítí a má i chránit. S vývojem pomohl i Průša

Uložit 0

Vracet se v noci domů může být velká romantika, nebo taky zlý sen, to víme nejspíš všichni. A důsledky druhé varianty radši nedomýšlet, přesto je dobré jim předcházet. Právě to se rozhodla udělat Klára Šmakalová, která vymyslela speciální kabelku. Pojmenovala ji Irma a ve spolupráci s psychology do ní zakomponovala prvky, které mají přispět k prevenci případných útoků – dobíjení telefonu, světlo a ohlušující alarm. Prošla s ní akcelerací i v PrusaLab a na podzim ji chystá do prodeje.

Pokud patříte mezi pravidelné návštěvníky akcí typu Lemarket, které se soustředí na lokální módu či designéry, možná si vzpomenete na značku sukní a dalšího dámského oblečení Akari. Přesně té se Klára Šmakalová věnovala 15 let. Rozjela ji během studií na pražské právnické fakultě, loni na podzim ale výrobu zastavila, aby mohla začít s něčím jiným.

V hlavě jí totiž uzrál nápad na kabelku, která toho dokáže mnohem víc než jen být krásným doplňkem. A tak vznikla Irma, do jejíž základní verze se vejde všechno, co na večerní akci potřebujete – telefon, klíče, peněženka a pár drobností. K tomu má ale navíc pomoct svým majitelkám, aby se během nočních přesunů necítily – anebo se nedostaly – do ohrožení.

„První motivace byla moje dcera. Představuju si ji za deset let, jak bude večer chodit ven, bude zarytě odmítat mít s sebou jakýkoliv bezpečnostní prvek a vracet se domů večer se sluchátky na uších, odtržená od okolní reality. Chtěla jsem mít možnost nabídnout jí něco smysluplnějšího, než jsou klíče mezi prsty,“ říká pro CzechCrunch Šmakalová.

K vývoji svého nápadu přizvala průmyslového designéra Jakuba Stedinu. Ten má za sebou více než stovku projektů pro firmy jako Škoda, Manifesto nebo Heineken. Za vzhled VR brýlí XTAL českých VRgineers, s nimiž trénuje i americké letectvo, získal ocenění Red Dot. „Lákala mě představa využít svoje zkušenosti s kombinováním funkce, designu a inovací při vytváření takhle dámského produktu. Navíc mám ženu a dceru, pro které bych tu kabelku chtěl,“ komentuje své angažmá Stedina.

Společně – a také po konzultaci se specialisty na osobní bezpečnost a psychologii útočníka – dali dohromady malou kabelku, kterou tvoří pevná, ale vyměnitelná pouzdra vyráběná převážně z nylonu, obklopující hliníkové tělo. Právě to v sobě ukrývá zdroj pro bezdrátovou nabíječku na telefon a GPS tracker. Kromě toho k Irmě patří také hlasitý alarm a silné světlo, které se mají snadno ovládat zvenčí. „Kabelka je ideálním nosičem bezpečnostních prvků, ale obvykle jsou ztracené někde v ní, jejich hledání stojí čas a klid a jejich použití vyžaduje trénink nebo je samo o sobě agresivní,“ vysvětluje svoje uvažování Šmakalová.

Primárním smyslem chytré tašky je ale zajistit, aby se ženy do situace, kdy bude alarm potřeba, vůbec nedostaly. „Proto umí nabíjet telefon, aby se neoctily mimo kontakt se svými blízkými. Ostatní je navrženo k udržení hrozícího nebezpečí v co největší vzdálenosti a k narušení připraveného ideálního scénáře násilníka. Už samotné svícení pod nohy je překvapivě efektivní ve snížení pravděpodobnosti útoku,“ vysvětluje Šmakalová, která je také vyzbrojená mnoha čísly. Dodává, že podle evropských statistik 83 procent mladých žen od šestnácti do devětadvaceti let upravuje svoje chování a trasy kvůli strachu z napadení a nějakou formu sexuálního obtěžování zažilo v EU až 55 procent žen.

Přesto nechce Irmou nikoho strašit. Naopak. Tvrdí, že prevence by měla být sexy. Kromě toho všeho ale má být její výtvor taky praktický, co se zábavy týče. V plánu jsou tak varianty, kdy se jedna polovina kabelky změní třeba na lahev, reproduktor nebo bentobox. Ochranné prvky budou samozřejmě přítomné vždycky, podle Šmakalové by totiž měly tvořit „nový kabelkový standard“.

Momentálně existuje Irma, jejíž název vychází ze jména Irmagard, což znamená stálá, pevná a světová, pouze coby prototyp. Se Stedinou ho vyrobili za podpory technologické inkubace CzechInvestu a akcelerátoru PrusaLab, kde ji budou už ve středu představovat veřejnosti. Kromě toho jsou hotové podklady pro výrobu. K dostání online a ve vybraných obchodech by měla být kabelka na podzim. Její vývoj prozatím spolykal na 2,5 milionu korun, dvojici už ale oslovili první investoři, kteří by měli zájem právě o financování výroby.

„Pokud to vyjde, chtěli bychom Irmu ukázat v rámci Designbloku a taky na přehlídce Blickfang ve Vídni. Kromě vlastního e-shopu máme domluvené i první obchody v Praze a dohodu s velkým celosvětovým e-shopem s prémiovou módou a aktuálně řešíme další distribuci v EU,“ doplňuje Šmakalová.

Foto: Archiv Kláry Šmakalové Šmakalová a Stedina na Irmě intenzivně pracovali poslední rok

V přípravě je taky takzvaný Ježíšek list, který by měl zaručit dodávky zakázkové verze pod stromeček. Kabelka plně na míru sice vyjde na nižší desítky tisíc korun, v plánu je ale i sériová výroba, která by měla cenu stlačit níž. S tou by chtěla Šmakalová, pokud vše půjde tak, jak si představuje, zamířit i do Skandinávie a zemí Beneluxu, kde věří v zajímavou poptávku.

Velký důraz klade mladá podnikatelka kromě bezpečnostních prvků i na už naznačenou modularitu. Je si dobře vědomá, že vysoká cena může působit jako bariéra, zdůrazňuje však, že Irma nemá být kabelka na jednu sezonu. „Dlouhodobý vztah se zákaznicemi byl pro mě klíčový už v Akari, heslo ‚buy less, choose well, make it last‘ bych chtěla držet i s Irmou,“ říká a zdůrazňuje, že díky výměnným vnějším krytům nemusí být Irma jen pro jednu uživatelku.

V testovacích skupinách, jimž se Stedinou svou kabelku prezentovali, zaujala prý jak dívky, které hodně chodí samy ven, tak třeba muže, kteří by něco podobného rádi pořídili svým partnerkám. „Vedle žen, které by Irmu koupily podobně jako já svým dcerám, se objevily takové, které by ji měly dokonce jako zařízení do domácnosti – ke střídání pro všechny její členky. A to je představa, která se mi hodně líbí,“ uzavírá Klára Šmakalová. Jestli to všechno vyjde, se uvidí.