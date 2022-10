Tak velká investice tak brzy tu ještě nebyla. Český startup Talkbase získal rekordních 50 milionů

V půl jedenácté večer na své narozeninové oslavě nejspíš neřešíte, co vás trápí v práci, a pokud ano, druhý den si to možná ani pořádně nepamatujete. Klára Losert ale na své loňské sedmadvacáté narozeniny jen tak nezapomene, přestože během nich právě své pracovní povinnosti řešila. Měla totiž tak palčivý problém, že se svým kamarádem Romanem Nguyenem do noci debatovala, jak by ho mohli vyřešit. Dnes společně stojí v čele startupu Talkbase, na kontě mají ve své kategorii historicky největší investici v Česku, která přesahuje 50 milionů korun, a před sebou jednoznačný cíl – se svým komunitním nástrojem dobýt americký trh.

Čím chtějí prorazit? Digitálním nástrojem na správu komunit, které se stávají stále důležitější součástí nejrychleji rostoucích technologických firem na světě. Mohou čítat stovky, ale klidně i desítky tisíc lidí, kteří firmám pomáhají s testováním produktů, sdílejí mezi sebou své zkušenosti nebo pomáhají s marketingem. Každá komunita se začíná budovat od nuly, a když komunikujete s pěti členy, není to žádný problém, ale jakmile potřebujete oslovovat tisíce lidí, sbírat od nich zpětnou vazbu a vědět, jakou hodnotu vaší firmě vlastně přináší, narazíte. Stejně jako ve svých předchozích působištích Klára Losert.

„Komunity dnes ovlivňují vývoj mnoha společností a do značné míry rozhodují o tom, jak budou úspěšné. Drtivá většina nejrychleji rostoucích technologických firem má kolem sebe velké komunity. Nástroje pro jejich řízení se přitom teprve rodí. Jako první přicházíme s komplexním nástrojem pro budování a správu komunit a vidíme velkou šanci určit směřování celého trhu,“ vysvětluje osmadvacetiletá spoluzakladatelka Talkbase, která si prošla několika tuzemskými či americkými startupy a založila i vlastní komunitu, v níž by se mohla potkávat a učit od dalších startupistů.

Nejprve se vydala budovat komunity do česko-slovenského projektu Deepnote a následně do amerického startupu Gather. „Uvědomila jsem si při tom, jak strašně neefektivní ta práce je. Spousta manuálních činností, žádná škálovatelnost a kombinace třeba deseti různých nástrojů, které spolu nespolupracují,“ vzpomíná Klára Losert. Tím se dostáváme zpět ke zmíněné narozeninové oslavě, kde s tímto problémem oslovila Romana Nguyena. Ten komunity zase znal z druhé strany, protože byl hodně aktivní například v blockchainových projektech.

Foto: Talkbase Roman Nguyen a Klára Losert, zakladatelé startupu Talkbase

Celé loňské léto pak strávili vzájemnými debatami a také se potkali s více než čtyřmi stovkami komunitních manažerů z firem jako Sephora, Pinterest, Salesforce nebo Google, aby zjistili jejich největší bolesti. Jelikož se mnohdy shodovaly s těmi, na jaké ve svých štacích narazila i Losert, rozhodli se, že se pustí do vlastního projektu, který je pomůže vyřešit. „Komunitní manažeři dnes tráví většinu času neefektivní prací v nevhodných nástrojích, které si musí ohýbat pro svou potřebu. My rutinní procesy automatizujeme a umožňujeme jim z jednoho místa pracovat s ambasadory, plánovat společné akce i další projekty a udržovat vztahy,“ popisuje Roman Nguyen.

Na veřejnosti sice o sobě od loňských prvních krůčků nedávali příliš vědět, ale že patrně takzvaně uhodili hřebíček na hlavičku, začali poznávat poměrně záhy. Hned do startu totiž získali přibližně 200 tisíc dolarů (zhruba pět milionů korun) od několika andělských investorů, mezi nimiž byla řada úspěšných zakladatelů jiných tuzemských startupů. Své peníze na moderní nástroj pro budování komunit vsadili Božena Řežáb z Gamee, Jakub Jurových z Deepnote nebo Tom Krcha z Aroundu. V jedné ze svých prvních investic se připojil i portál CzechCrunch a také Credo Ventures.

Nechceme stavět produkt pouze pro evropský trh, tím hlavním jsou Spojené státy

Po roce vývoje teď Talkbase vypouští první veřejnou betaverzi svého produktu a navíc si zajistil příliv nového kapitálu pro další rozvoj. Rovnou se přitom jedná o historicky největší obnos, který kdy v rámci takzvaného pre-seedového kola, tedy v té vůbec nejranější fázi, startup s českými zakladateli získal. Klára Losert s Romanem Nguyenem dokázali od investorů rok od založení vybrat další přes dva miliony dolarů, v přepočtu více než 50 milionů korun, a překonali tak letošní investici do startupu NFTScoring. Adam Zvada a David Mokoš v pre-seedovém kole v únoru získali 37 milionů korun.

Do investičního kola Talkbase se zapojili jak české fondy J&T Ventures a Credo Ventures, tak i renomovaná platforma Plug and Play Tech Center. Ta byla například prvním investorem do PayPalu, v portfoliu má i Dropbox nebo Google a Talkbase je teď její historicky první českou investicí. Tuzemskému projektu poslal peníze také MXV Capital Marka Ghermeziana, který loni dovedl na burzu svou firmu Braze. Rozšířily se taktéž řady andělských investorů o další zakladatele a komunitní experty, jako jsou Ben Lang z amerického startupu Notion, Juraj Masár z Better Stacku nebo Damián Brhel, který před několika lety s Vítem Horkým prodal startup Brand Embassy.

Není na co čekat

„Hledali jsme investory, kteří mají zkušenosti se škálováním do zahraničí. Nechceme stavět produkt pouze pro evropský trh, tím hlavním jsou Spojené státy. Od začátku tam máme firmu a máme podle toho nastavené procesy i kulturu,“ uvádí Klára Losert. Nově nabytý kapitál pomůže celý projekt rychle nakopnout. Na trhu totiž teď sice podobné komplexní řešení není, ale vzhledem k tomu, jak zásadní se komunity pro růst firem stávají, zakladatelé Talkbase moc dobře vědí, že nebudou jediní, kdo bude chtít tento trh adresovat.

Oba tak loni v létě dali výpovědi ve svých zahraničních startupech – Klára v Gatheru, který vyvíjí platformu pro lepší virtuální komunikaci, Roman v londýnském finančně-technologickém projektu Bound – a začali pokládat základy vlastní firmy. „Mohli jsme Talkbase začít stavět jako bokovku, ale trvalo by to příliš dlouho. Přišel by někdo další s většími zdroji. Děláme první věc svého druhu a není na co čekat,“ říká Klára Losert, která přináší zkušenosti z oblastí kolem operativy, komunit či marketingu, které v předchozích firmách řešila. Roman Ngyuen ji doplňuje svou expertizou ve vývoji a produktu.

Foto: Talkbase Český startup Talkbase vyvíjí nástroj pro budování komunit

„Za Talkbase stojí kvalitní zakladatelský tandem, který má skvělý poradní tým se zkušenostmi z řady českých i amerických startupů. Od prvního dne si jde cílevědomě za svým, vyniká exekucí i odhodláním uspět a míří rovnou na největší severoamerický trh. Navíc věřím, že oblast budování a péče o komunity se stává standardní ‚go to market‘ strategií a tato oblast bude v následujících letech růst,“ komentuje nejnovější investici David Polach z J&T Ventures. Zatímco dříve se obvykle začínaly komunity ve firmách stavět až v pozdějších fázích, dnes se s nimi začíná klidně hned na začátku.

Ostatně sama Klára Losert do Gatheru nastupovala na pozici šéfky komunit jako zaměstnanec číslo jedna a do tohoto vlaku začínají stále více naskakovat i velké korporace. Pokud umí se svými fanoušky a uživateli pracovat, mohou z nich vytvořit velmi efektivní ambasadorské komunity, které dál šíří dobré jméno jejich produktu, vysvětlují jeho přednosti dalším a odměnou za to například dostávají přístup k novým funkcím. V betaverzi aktuálně s Talkbase pracují přední tuzemské startupy Mews či Productboard a Losert s Nguyenem se chtějí zaměřit hlavně na technologické firmy s kapitálem od investorů, které potřebují extrémně rychle růst.

Svět komunitního managementu lze podle zakladatelů Talkbase rozdělit na tři oblasti. První jsou nástroje, kde se komunity sdružují – a těch už jsou stovky, ať už je to Slack, Facebook nebo Twitter. Pak je prozatím jen několik analytických nástrojů, které se na komunitní prostor napojí a vyzobávají z něj důležitá data, avšak mnoho potřeb prý stále neřeší. Proto má Talkbase komunitním manažerům nabídnout veškeré nástroje pro stavění komunit – od adresářů přes plánování událostí a newsletterů až po samotnou komunikaci.

„Na jednom místě mají všechno, co dosud složitě dělali skrze různé tabulky, formuláře, e-maily a messengery,“ doplňuje Roman Nguyen. Místo toho, aby komunitní manažeři trávili většinu dne organizací své práce, mají dostat více prostoru pro samotnou interakci s jednotlivými členy komunit. Ve stávající betaverzi Talkbase nabízí tvorbu eventů, správu ambasadorských programů i úkolů a také klíčové CRM s kontakty na všechny členy. Do budoucna má přibýt také obsahový kalendář a vlastní analytika s důležitými čísly pro rozvoj komunitní strategie. Na projektu aktuálně pracuje sedmičlenný tým, který operuje z Prahy a San Franciska, přičemž do konce roku se má tento počet počet zhruba zdvojnásobit.

Poznámka redakce: CzechCrunch do startupu Talkbase investoval prostřednictvím svého vehiklu CC Ventures.