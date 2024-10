Manžel ji dopoval a v bezvědomí prodával, znásilnili ji dvěstěkrát. Teď je z ní ve Francii symbol

Uložit 0

To, čeho se posledních více než deset let měl dopouštět Dominique Pelicot, se zapíše do dějin trestního práva. A vlastně už se tam zapsalo – svoji dnes jednasedmdesátiletou manželku dlouhodobě dopoval prášky, a když byla v bezvědomí, tak ji buď znásilňoval sám, nebo k tomu přizval desítky cizích mužů. Vše si zároveň i natáčel. Případ, který aktuálně projednávají francouzské soudy za bedlivé pozornosti veřejnosti, má potenciál změnit nejen tamní zákony, ale také vnímaní a hranice toho, kam sahá partnerská důvěra.

Mazan je poklidné městečko velikosti Františkových Lázní v jižní Francii, zhruba půl hodiny cesty autem od Avignonu. Poslední dva měsíce jím ale zmítá případ, který by v něm vzhledem k množství obviněných a své závažnosti asi nikdo nečekal. Na vše se přišlo ve chvíli, kdy v roce 2020 policie zadržela sedmdesátníka Dominiqua Pelicota, jak si natáčí v obchodě sukně cizích žen. V rámci vyšetřování se pak strážníci bývalému obchodnímu zástupci podívali do mobilního telefonu a zjistili mnohem závažnější skutky.

Při vyšetřování vyšlo najevo, že během deseti let, mezi roky 2010 a 2020, měl svoji manželku Gisèle opakovaně zdrogovat lékem Temesta, který se v Česku prodává pod označením Lorazepam a používá se při úzkostech nebo nespavosti. Ve chvíli, kdy o sobě nevěděla, ji znásilňoval sám nebo k tomu za úplatu přizval někoho dalšího. Obžaloba mluví o padesáti mužích, kteří Gisèle Pelicotovou zhruba dvěstěkrát znásilnili. Útočníků bylo ale nejspíš až sto, nepodařilo se je všechny vypátrat.

Pelicotová se se svým manželem po zjištění jeho skutků v roce 2021 samozřejmě rozvedla. Muže, kteří by přišli zneužít jeho ženu, hledal na internetových fórech. Tito násilníci obvykle nepoužívali kondomy. „Měla neuvěřitelné štěstí, že navzdory počtu útočníků unikla nákaze HIV, syfilidou a hepatitidami,“ vypověděla u soudu podle francouzského deníku Le Monde lékařka Anne Martinat Sainte-Beuvová. Zároveň dodala, že vážné pohlavní nemoci se Pelicotové sice vyhnuly, čtyřmi méně nebezpečnými ji ale obžalovaní stejně nakazili.

Gisèle Pelicotová o znásilňování, které jí útočníci způsobovali, když byla v bezvědomí, nevěděla, dlouhodobě měla ale pocit, že s ní něco není v pořádku. „Měla jsem gynekologické problémy a některá rána jsem se probouzela s pocitem, jako kdyby mi praskla voda. Příznaky tam byly, ale nikdy jsem nevěděla, jak je rozluštit,“ citovala ji britská BBC. Pélicotová a její lékaři také zvažovali možnost, že se u ní začíná projevovat Alzheimerova choroba.

Paradoxem je, že její manžel ji k lékařům doprovázel a tvářil se, jako by mu její stav dělal starosti. Skutečné důvody zdravotních příznaků ji naprosto zdrtily. Mimo jiné i proto, že padesát let trvající manželství s Pelicotem považovala až do té doby za šťastné. „Můj svět se hroutí, všechno se rozpadá,“ řekla podle deníku Le Monde letos na začátku září, kdy se soud začal naprosto unikátním případem zabývat. „Jde o barbarské scény, znásilnění, nechápu, jak jsem to mohla přežít,“ dodala po zhlédnutí manželových nahrávek.

Ve světle všech prožitých hrůz ale učinila Pelicotová před začátkem soudního projednávání případu zásadní rozhodnutí, které má potenciál přispět ke změně vnímání obětí sexuálního zneužívání jak veřejností, tak právem. Rozhodla se totiž, že chce, aby byl případ projednáván veřejně, což u obětí trestných činů není běžné. Lidé v soudní síni, včetně přítomných novinářů, tak byli obeznámeni nejenom se jmény všech obviněných a jejich výpověďmi, ale na žádost Pelicotové viděli i videa, která si její manžel nahrával a na kterých figurují jak útočníci, tak ona v bezvědomí. Důvod je jednoduchý: chce, aby „hanba změnila stranu“. Tedy aby se pozornost společnosti, která se často u sexuálních trestných činů zaměří na oběť, a ne vždy pozitivně, přesunula k lidem, kteří jsou z trestného činu obviněni. A zároveň, aby hrůzné činy vyvolaly společenskou debatu.

Dozens of supporters of Frenchwoman Gisele Pelicot, whose ex-husband allegedly abused her by recruiting strangers to sexually assault her while she was drugged, gave her a round of applause as she left court in Avignon https://t.co/mXuLnbFgno pic.twitter.com/NC6rTZL9ct — Reuters (@Reuters) September 17, 2024

Výraznou podporu u veřejnosti si už získala. Francouzský deník Le Figaro popsal, jak v září během soudního projednání několik žen vykřikovalo: „Jsme s vámi, Gisèle!“, „Bravo, paní“ a „Ať se hanba přesune na druhou stranu!“ Jeden z přítomných lidí Pelicotové dokonce přinesl kytici. Ve městě Lille se začaly v ulicích objevovat na zdech koláže znázorňující Gisèle Pelicotovou jako hrdinku feminismu. V Avignonu, kde soudní proces probíhá, se objevily v ulicích kolem soudu plakáty s texty jako „Gisèle, ženy ti děkují!“, „Znásilnění je znásilnění“ a „Všechna naše úcta“. V září se dokonce v Paříži konalo několik demonstrací na podporu obětí znásilnění a samotné Gisèle Pelicotové.

Zároveň to vypadá, že případ z Mazanu by mohl pomoci změnit francouzské právo. To chápe znásilnění, na rozdíl od aktuální nové úpravy zákona v Česku, stále ještě jako čin, který se stal pod násilím, nátlakem, hrozbou nebo momentem překvapení. Nezmiňuje ale nutný souhlas. I proto podle zastánkyň ženských práv, které cituje web France 24, končí odsouzením ve Francii velmi malé procento znásilnění.

Pro úpravu zákona a přidání nutnosti konsentu je podle France 24 i nový ministr spravedlnosti Didier Migaud, podporu změně zákona vyjádřil i prezident Emmanuel Macron. A o to aktuálně jde i Gisèle Pelicotové. „Neprojevuji hněv ani nenávist. Vyjadřuji své odhodlání změnit tuto společnost,“ řekla francouzskému deníku Le Monde.