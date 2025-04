Chtěli zvednout zájem o vesnický fotbal. Tak rozjeli Instagram, kde baví davy kuriózními sestřihy

Uložit 0

Víkend co víkend obráží české dědiny, aby se na nejzábavnější fotbalové střety nejen dívali, ale dokonce se na nich i sami podíleli. Jsou to amatérští fotbalisté, mimo jiné jsou ale i rozhodčí, což ve vesnických ligách občas tak je. K tomu chodí do práce a studují, především ale na českém internetu budují místo pro fandy, kterým servírují ty nejlepší momentky z nižších soutěží. „Věříme, že tím nakopáváme zájem o vesnický fotbal,“ říkají tvůrci stejnojmenné instagramové komunity.

Zatímco vrcholí prestižní Liga mistrů a ve špičkových evropských soutěží se svádí tvrdé boje o první místa, ve fotbalových arénách na českých vesnicích teče pivo proudem, doplňuje se hořčice ke klobásám a urputně se fandí týmům, které v televizi dost možná nikdy neuvidíte. Zato jsou ale jejich zápasy klenotem nejen českého Instagramu.

„Nenašli jsme žádný český profil s vesnickým fotbalem, tak jsme se rozhodli to změnit,“ říká pro CzechCrunch tvůrce účtu Vesnický fotbal, který si v rámci připravovaného překvapení pro fanoušky přeje zůstat v anonymitě. „Plus nám přišlo, že fotbal na vesnicích upadá a my jsme si říkali, že se to tímto projektem pokusíme aspoň trochu zachránit,“ dodává.

Předloni na jaře proto začal na sociální sítě dávat zajímavé momentky z různých zápasů venkovských soutěží. A slovem zajímavé rozumějte vtipné, povedené, kuriózní, bizarní, stylové… Nebo prostě typicky vesnické. „Chtěli jsme ukázat, že i takový fotbal může diváky bavit – a pro klub je jen dobře, když se dokáže zviditelnit,“ pokračuje zakladatel profilu.

Zpočátku vedl účet sám, později přibral dva další kolegy, aby stíhal odbavovat vše, co se na něj hrnulo. Loni se totiž o Vesnickém fotbalu dozvědělo rekordní množství lidí a jen v počtu sledujících vyrostl o více než dvacet tisíc fanoušků, tedy zhruba o dvě stě procent. Spolu s tím se zvýšilo i potenciální množství obsahu, který by se na účtu mohl objevit.

Protože trojice správců amatérský fotbal aktivně navštěvuje (nehledě na to, že ho sama hraje nebo utkání řídí z pozice rozhodčích), původně si videa ze zápasů pořizovala sama. Protože téměř vždy se během vesnického utkání stane něco, co by mohlo bavit i dny či týdny po závěrečném hvizdu. Dnes ale jejich strategie jen na vlastním obsahu nestojí.

„Tím, že jsme za poslední dobu vyrostli na více než třicet tisíc instagramových sledujících a některá videa čítají stovky tisíc zhlédnutí, dostáváme desítky zpráv denně i se záběry od fanoušků, kteří by je chtěli na našem profilu publikovat. To nám vyhovuje, protože nemůžeme být u všeho. A když se do toho zapojí komunita nadšenců, je to lepší pro všechny,“ říká autor profilu.

Každý den proto vypustí alespoň jeden příspěvek, který by žádný příznivec hraní fotbalu na vesnicích neměl minout. A často jde o komické situace, které by se jinde nestaly. Tvůrci ale nepublikují jen kvůli posměškům, ale soustředí se i na to, aby zachytili například povedené góly, velmi pěkné centry nebo mnohdy zákeřné a nebezpečné fauly.

Čím dál více dávají na odiv i kontroverzní utkání, respektive podivná rozhodnutí rozhodčích, kteří bývají terčem zloby. „Protože sami jezdíme na utkání v roli rozhodčích, víme z vlastní zkušenosti, jaké to je. My bychom se ale nikdy nesnížili na úroveň, abychom na zápas přijeli třeba pod vlivem. Emoce v tom ale jsou a vždycky budou,“ říká hlava Vesnického fotbalu.

Přes více či méně vtipná a zajímavá videa, kterých už mají venku přes několik set, se chtějí zaměřovat na jediný hlavní cíl: podpora amatérského fotbalu. Jak sám zakladatel profilu říká, jsou v kontaktu mimo jiné s profesionálními fotbalisty, kteří jejich snahy podporují, protože ví, že fotbal na vesnicích je stejně tak oblíbený jako ten na nejvyšší úrovni.

O Vesnickém fotbalu ví například prvoligová Mladá Boleslav, která se s nimi před časem spojila, aby tvůrcům věnovala podepsaný dres celého týmu do soutěže. S tvůrci v rámci jedné z vyhlášených soutěží spolupracoval i známý český masér Matěj Čermák. A komunitu podpořil i Martin Hála, bývalý hráč olomoucké Sigmy a pražské Bohemky, nebo fotbalista Vít Beneš.

„Uvidíme, kam se to celé dostane. Když se nám podaří lidi nalákat na fotbal v jejich vesnicích, kde třeba zaplatí nějaké drobné za vstup pro podporu klubu nebo si koupí nějaké dobroty v tamní hospodě, budeme za to rádi. Zároveň věříme, že tím můžeme zvednout zájem také u mladých, kteří se budou registrovat do starších žáků nebo dorostu.“

Stejně jako v případě člověka, který baví český Instagram svými nápaditými fúzemi slavných filmových scén, ani Vesnický fotbal zatím nechce prozradit svou totožnost. Možná je to ale součást plánu, jehož odhalení chystají v dohledné době. Ani o něm ale zatím nechtějí mluvit. „Vše je v procesu, lidé se o tom včas dozví,“ lákají.