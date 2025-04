Fotbalová pohádka Ryana Reynoldse. Wrexham opět postoupil, má nový rekord a chce do Premier League

Uložit 0

Když nevýrazný, ale tradiční velšský klub před pěti lety se svým parťákem kupoval, hrál pátou anglickou ligu a původní majitelé ani hráči zřejmě nevěřili, že by se jednou mohli dostat mezi anglickou elitu. Slavní herci Ryan Reynolds a Rob McElhenney ale věděli, že když Wrexham dostane marketingovou podporu a patřičné investice, může pomýšlet i na Premier League. A teď se jim podařil další významný krok, který je tam skutečně přibližuje.

Fotbalový Wrexham si po včerejší výhře 3:0 nad Charltonem pojistil postup do druhé nejvyšší anglické soutěže, tedy do Championship, kam příští sezónu zamíří z aktuální League One. Jinými slovy to znamená, že jako vůbec první tým v historii anglického klubového fotbalu postoupí třikrát v řadě.

Za poslední tři roky totiž nebyla sezóna, kdy by Wrexham nebyl díky svým výsledkům povýšen do vyšší soutěže. A to je na tým, který se ještě před pár lety utápěl v ekvivalentu českého okresního přeboru a byl tam patnáct let bez větších nadějí na významnější úspěchy, skoro až pohádkové.

Ryan Reynolds, který je známý především jako filmový představitel Deadpoola, už začátkem roku 2021, kdy akvizici Wrexhamu za dva miliony liber se svým kolegou z branže a byznysovým partnerem Robem McElhenneyem dokončil, avizoval, že jejich snem je Premier League. Nikdo asi ale nečekal, že po čtyřech letech bude jen jeden stupínek před ní. Na druhou stranu majitelé dělali vše pro to, aby to tak bylo.

Wrexham se totiž po jejich nástupu stal zejména marketingovým klenotem, jehož mediální vliv začal nabírat na síle po vydání série Vítejte ve Wrexhamu na Disney+. Ta divákům nabídla pohled do zákulisí klubu a ukázala, jak se Reynolds s McElhenneyem učí řídit fotbalový klub, s čímž dosud neměli žádné zkušenosti. Z týmu se stala známá značka fotbalového světa a každého zajímalo, jak to s ním půjde dál.

Jen o televizním seriálu, jehož už čtvrtá řada vyjde v polovině května, to ale nebylo. Pokud měl Wrexham pomýšlet na zápasy s elitními týmy, musel investovat do hráčů a zázemí, což se pod vedením hereckého dua dělo. Přicházely nové posily, zlepšovala se infrastruktura, pracovalo se s marketingem na sociálních sítích i mimo ně. Dnes má klub odhadovanou hodnotu okolo sto milionů liber, byť ještě před pěti lety to bylo sotva dva a půl milionu.

„Zdálo se to jako nesplnitelný sen. Před pěti lety jsme si řekli, že naším cílem je dostat se do Premier League. Bylo to pochopitelně hodně úsměvné, ale připadá mi to jako věc, která by se mohla uskutečnit právě teď,“ řekl Ryan Reynolds pro agenturu AP.

Do Championship postoupí Wrexham z druhého místa, hned za Birminghamem, který League One (třetí nejvyšší soutěž na ostrovech) naprosto dominuje. Na velšský celek čeká ještě jeden zápas, který proběhne třetího května, ten už ale na situaci nic nezmění.