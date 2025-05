Ještě zázračnější, než se zdál. Yamal vyrostl o dvě miliardy a 10 centimetrů, jeho režim ale nechcete

Uložit 0

Fotbaloví skauti si ho vyhlédli už ve čtyřech letech, protože v něm spatřili něco úžasného. Měl cit pro hru a překypoval talentem, který ho o dva roky později dostal do nejprestižnější fotbalové akademie světa, do La Masie. Uplynulo deset let – a Lamine Yamal má nakročeno stát se nejlepším fotbalistou v dějinách. Byť se ale jeho život může zdát pohádkový, je svázán tak přísným trénováním a stravováním, že byste se možná ve svých sedmnácti raději poflakovali po venku. I na úkor peněz, které si vydělává.

Je ho teď všude plno a jen stěží byste se tomu mohli divit. Včera gólem a asistencí přispěl k předčasným titulovým oslavám Barcelony v domácí lize, o víkendu zazářil krásnou trefou v třaskavém utkání proti Realu Madrid, blýskl se i brankou ve dvojzápasu semifinále Ligy mistrů proti Interu Milán a byl také důležitou součástí barcelonského ukořistění dvou španělských pohárů. A co teprve jeho kouzla v běžných ligových zápasech napříč sezónou?

Možná si řeknete, že od toho fotbalisté jsou. Aby stříleli góly, aby bavili diváky, aby pomáhali svým klubům k úspěchům. A máte pravdu. Jenže něco takového očekáváte od pětadvacátníků, třicátníků, kteří jsou takříkajíc vyhraní, mají bohaté zkušenosti s vrcholovým fotbalem a jsou už „hotovými sportovci“. Určitě to neočekáváte od kluka, kterému ještě není ani osmnáct, ale i přesto dokáže zastínit drtivou většinu profíků. Ne-li úplně všechny.

Lamine Yamal je jednoduše zázrakem, který už v některých ohledech překonal i Lionela Messiho, jeho velkou modlu a jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob. Hvězdný Argentinec ve svých sedmnácti zdaleka neměl tolik gólů ani asistencí jako Yamal, stejně tak neměl takové příležitosti v zápasech Ligy mistrů. Messi začal získávat na obrovské slávě až po svých dvacetinách – a to na Yamala teprve čeká.

I když na svůj nízký věk má skvělý přehled o hře a dokáže s balonem to, co mnozí profesionální fotbalisté ještě ani nevypilovali, až následující roky ukážou, jestli dokáže udržet své fascinující tempo. A přesně na to myslí i tým, který má okolo sebe. Ne ten spoluhráčský, ale ten, který se stará o jeho zdraví. Stále je to totiž kluk, jehož tělo se vyvíjí. Roste, nabírá svaly, mění se jeho struktura. A stačí i malá chyba, aby se to někde odrazilo.

Ještě loni v létě, když poprvé naplno šokoval svět svým vystoupením na Euru, které jeho Španělsko vyhrálo, měřil asi 170 centimetrů. Dnes má okolo 180. Za zhruba rok vyrostl o deset centimetrů a do toho nabral několik kilogramů svalů. A protože hraje na tak vysoké úrovni, jeho trenéři dbají zvýšené opatrnosti, aby jeho vývoj byl co nejzdravější. Proto tomu má uzpůsobenou celou tréninkovou strategii.

Narozdíl od většiny vyspělých fotbalistů se trenéři nezaměřují jen na zlepšování jeho herních dovedností, ale spíš na všestranný rozvoj včetně technik tak, aby se nepřetěžoval a postupně se zvedala jeho kondice a výkonnost. Pracují s ním i po mentální stránce, učí ho odolnosti vůči vysokému tlaku ze strany médií a fanoušků, čemuž pomáhají i jeho pravidelné styky s rodinou a přáteli.

I jídelníček má jiný. Jak dříve pro deník Mundo Deportivo řekl, jednu dobu jedl vše, na co měl chuť. Teď si nechává servírovat jídlo pouze od klubového výživového týmu a nejí prakticky nic, co mu nedá. Vynechává potraviny se zvýšeným objemem cukru a nezdravých tuků, naopak konzumuje více ryb a zeleniny. Miluje hovězí, to ale – po vzoru Messiho stravovacích návyků – omezil. A nepije nic jiného než vodu.

Pečuje se o něj jako o fotbalový poklad, protože i ti, kteří fotbalu do detailu nerozumí, musí vidět, že jde o výjimečného hráče. Tomu odpovídá i jeho tržní hodnota. Během minulého července byl ohodnocen na 90 milionů eur (2,2 miliardy korun), teď je to dvojnásobek, tedy 180 milionů eur. Podle serveru Transfermarkt je tudíž třetím nejhodnotnějším fotbalistou planety, hned za druhým Viniciusem Jr. a prvním Erlingem Haalandem.

I tento faktor musí mít na španělského pravokřídelníka obrovský mentální vliv, protože o takových penězích se mu nikdy ani nesnilo. Vždyť vyrůstal v poměrně chudých poměrech a jen s maminkou. Teď už ale tuší, o čem vrcholový fotbal je, což se projevuje mimo jiné i na spolupracích. Třeba rovnou s Adidasem, který si mladého talenta rychle odchytil a nabídl mu smlouvu, díky níž si má ročně přicházet na více než tři miliony eur, tedy téměř 75 milionů korun.

Na to, že ještě nedosáhl plnoletosti, pobírá velmi sympatické peníze i v samotné Barceloně, která mu má ročně vyplácet 1,8 milionu eur s tím, že po roce 2026 se mu částka s největší pravděpodobností ještě razantně zvýší. Skončí mu totiž smlouva – a musel by mít velmi nezkušeného agenta, který by mu domluvil, že podepíše stejné peníze. Spekuluje se ale také o tom, že by nový kontrakt podepsal i letos v létě za až osm milionů eur za rok.

Jestli je tedy na světové fotbalové scéně někdo, koho se skutečně vyplatí sledovat, je to Yamal. I proto, že následující sezóna ho dovede k největšímu fotbalovému momentu, k mistrovství světa, které se příští rok uskuteční v Americe, a kde budou Španělé považováni za favority. A možná právě Yamal bude tím rozhodujícím prvkem.