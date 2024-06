Uložit 0

Glosa Luboše Kreče: Na LinkedInu mi pravidelně vyskakují pracovní nabídky, obvykle je přeskočím. Jenže ta, která se mi objevila ve schránce zkraje června, se takzvaně neodmítá (čti: kliknul jsem na ni) – Top Job Pick For You? Google Country Director, Czechia! A kdo právě v Googlu skončil? Přece Taťána le Moigne.

U jejího profilu sice nadále svítí, že pokračuje v roli managing directora v Googlu se zodpovědností za Česko (a také Slovensko či Rumunsko), zároveň je ale od června podle svého LinkedInu takzvaně self-employed. Tudíž jen nemá aktualizované údaje.

Také neoficiální informace zevnitř Googlu říkají, že na její pozici je vypsané výběrové řízení a že ještě několik měsíců nebude jasné, kdo ji nahradí. A právě toho se inzerát na LinkedInu týká.

Svým způsobem je paradoxem, kde Google nástupce hledá – LinkedIn patří jeho úhlavnímu technologickému konkurentovi Microsoftu. Jenže v byznysové komunitě je přítomnost na něm podobnou samozřejmostí jako mezi mladými na Instagramu či TikToku.

Co se od člověka, který by měl le Moigne zastoupit, vlastně očekává? Vedle obligátních požadavků na schopnost plynně komunikovat v češtině a angličtině nebo na zkušenosti s vedením většího týmu lidí, to je také třeba předchozí pozice vlivného hráče (v angličtině tam stojí influencer, ale asi to není myšleno ve smyslu Leoše Mareše) v kontextu českých médií, byznysu a politiky.

Ostatně v popisu práce stojí vedle různých obchodních a technologických specifikací mimo jiné toto: „Budete reprezentovat Google z pohledu zadavatelů reklamy, vydavatelů i vládních představitelů. Fakticky budete symbolizovat to, jak Google vnímá český byznys, vláda i uživatelé.“

To všechno jsou devizy, které Taťána le Moigne zvládala dobře, ne náhodou měla přezdívku první dáma českého internetu. Pravidelně se také objevovala v různých přehledech nejvlivnějších žen českého byznysu či české veřejné sféry, jakkoli Google dlouhodobě čelil kritice (jako v jiných zemích), že díky globální finanční optimalizaci neodvádí – s ohledem na svou velikost – v zemi zdaleka takové daně jako třeba Seznam.

Jakkoli není tedy jasné, kdo novým šéfem Googlu v Česku bude, samotné výběrové řízení je šancí pro mnoho korporátních válečníků. Svým způsobem jde o práci snů, která ze své podstaty bude přinášet velkou viditelnost a velkou pozornost.

Jenže podobně jako nový šéf Zásilkovny Erich Čomor otevřeně hovoří o tom, jak je složité nahradit zakladatelku Simonu Kijonkovou, něco takového čeká možná i příštího šéfa či šéfku Googlu – Taťána le Moigne byla synonymem pro Google v Česku.

PS: Do tendru, jakkoli mi to algoritmy LinkedInu doporučovaly, jsem se samozřejmě nepřihlásil ani to neplánuju udělat. Co bych tam asi tak dělal, že?