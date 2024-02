Bard dozpíval, je tu Gemini. Google mění identitu své umělé inteligence, chce srovnat krok s OpenAI

Uložit 0

Když Google loni v prosinci představil skupinu velkých jazykových modelů Gemini, bylo z toho kvůli upravenému ukázkovému videu fiasko. Teď je to podle firmy jedno z největších oznámení, které kdy udělala. Textový a obrazový generátor Bard od Googlu se navíc nově jmenuje Gemini. Google tak chce sjednotit jeho název s umělou inteligencí, která ho pohání, a srovnat krok s konkurenčními programy od OpenAI.

Program Gemini, dříve Bard, je nejen pro české uživatele v základní verzi dostupný bezplatně na webu. Nově ale Google nabízí i stejnojmennou aplikaci pro chytré telefony s Androidem a textový generátor je také dostupný v aplikaci Google na iOS. Aplikace je od čtvrtka k dispozici ve Spojených státech v angličtině. Od příštího týdne bude navíc k dostání i v asijsko-pacifickém regionu v angličtině a také japonštině a korejštině.

Zatím však není známo, kdy se mobilní verze programů nabízející nejpokročilejší verzi Gemini dostanou do Velké Británie nebo zemí Evropské unie, tedy i České republiky. Náš kontinent při své velké oznamovací akci Google nezmínil. Jak upozorňuje web MIT Technology Review, firma může vyčkávat, až Evropský parlament definitivně schválí přijetí Aktu o umělé inteligenci, což by se mělo stát letos v dubnu. Po programech typu Gemini totiž nová legislativa vyžaduje třeba označování jimi vytvořeného obsahu vodoznakem.

Další oznámená novinka ale v Česku dostupná je. Je jí placená služba, která uživatelům umožňuje přístup k nejvýkonnějšímu modelu Googlu Ultra 1.0. K dispozici je v rámci nového předplatného Google One AI Premium, které je rozšířením stávající placené služby Google One Premium. Stojí v přepočtu 550 korun měsíčně a kromě přístupu k AI obsahuje třeba větší cloudové uložiště Google Disk.

Předplatitelé budou podle Googlu moci umělou inteligenci používat také přímo v Gmailu, Dokumentech, Tabulkách, Prezentacích nebo i ve službě Meet. Podobně do svých produktů implementuje Microsoft program Copilot, umělou inteligenci založenou na jazykovém modelu GPT-4 od OpenAI, kde je Microsoft významným investorem.

Skupina velkých jazykových modelů Gemini od Googlu je, stejně jako jazykový model GPT-4, multimodální. To znamená, že si poradí jak s textem, tak s vizuálními i zvukovými interakcemi. Google uvádí, že analyzuje místní požadavky konkrétních regionů a dolaďuje Gemini s ohledem na kulturní nuance v různých zemích, jejichž počet má postupně růst.

Google Sundara Pichaie představil svou umělou inteligenci už na konci minulého roku. Tehdy se to ale neobešlo bez kontroverzí. Firma se chlubila, že v testech dokáže porazit právě konkurenční ChatGPT od OpenAI, a zveřejnila video, ve kterém ukazovala, jak člověk dokáže se systémem mluvit a zadávat mu příkazy v kombinaci s rozpoznáváním obrazu. Záběry se začaly rychle šířit médii i sociálními sítěmi, později však Google přiznal, že video sestříhal, aby schopnosti Gemini vypadaly lepší a rychlejší, než jaké byly ve skutečnosti.

Today, we’re entering the next chapter of our Gemini era by bringing our #GeminiAI models to more of our products, starting with Bard — which will now be called Gemini. https://t.co/KFRp1qkfHg pic.twitter.com/WKHZyv3Ejp

— Google (@Google) February 8, 2024