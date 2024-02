První dáma českého internetu končí. Taťána le Moigne po osmnácti letech opouští Google

Uložit 0

Když v roce 2006 softwarový gigant Google v Česku otevíral svou kancelář, do jejího čela se postavila Taťána le Moigne, která se stala i vůbec prvním zaměstnancem u nás. Ve čtvrtek večer na svém LinkedInu oznámila, že na pozici končí a společnost opouští. „Byla jsem obdarována osmnácti lety neustálého vzdělávání, a dokonce jsem za to dostala zaplaceno,“ komentuje.

„Cítím se skvěle, protože vím, že zanechávám firmu a tým ve skvělé kondici. A i když se velmi těším na to, co mi přinese budoucnost, část mého já se smutně loučí s mnoha kolegy i s touto neuvěřitelnou kapitolou mého života,“ pokračuje le Moigne s tím, že jejím dlouhodobým posláním bylo pomáhat Česku inovovat, učit se a prosperovat.

Během své štace v Googlu se zasadila o to, že z jednotek jeho služeb se jich do zdejšího jazyka převedlo přes 140. Zároveň se firmě i díky jejímu přičinění podařilo vytlačit Seznam z pozice nejpoužívanějšího internetového vyhledávače v Česku. To byly také důvody, proč získala přezdívku „první dáma českého internetu“.

Než dnes šestapadesátiletá manažerka nastoupila do Googlu, působila mimo jiné i ve společnosti Hewlett-Packard, mezi lety 1994 až 2003 pak pracovala pro Microsoft nejdřív v pražské, poté v mnichovské a londýnské pobočce. Vypracovala se až na marketingovou šéfku pro region střední a východní Evropy a Velkou Británii. Matka jednoho syna drží inženýrský titul v oboru softwarového inženýrství, který získala na pražské Vysoké škole ekonomické.

„Opravdu jsem si užívala otevření a rozvoj Googlu na Slovensku a vedení regionu ve spolupráci s kolegy v Rumunsku a Maďarsku. Mám na tyto roky mnoho skvělých vzpomínek a těším se, že se příběh Googlu v Česku a střední a východní Evropě bude dále rozvíjet,“ přibližuje le Moigne. Jaké jsou její další profesní kroky, zatím neprozradila.