Na dva měsíce ve Francii jí stačilo 10 tisíc. Cestovatelská hackerka radí, jak levně objevovat cizí země

Nějakou svou vlastní cestovatelskou vychytávku má asi každý. Někdo si pro jistotu tiskne letenky, jiný nedá dopustit na sluchátka potlačující okolní hluk nebo na solární nabíječku telefonů. Své tipy na to, jak cestovat pohodlněji, levněji a zábavněji s autentičtějšími zážitky, prozrazuje i Miloslava Macková, cestovatelka, která se mimo jiné zúčastnila mezinárodní soutěže World Travel Hackers. V rámci ní s minimálními náklady prozkoumávala Asii. Jak ovšem sama říká, i s rozpočtem deseti tisíc lze zvládnout třeba dva měsíce ve Francii.

Jak na to? Podle Miloslavy Mackové je potřeba cestovat svobodně. Takové „cestovatelské hackování“ může začínat ještě doma, v momentě, kdy člověk kupuje letenky. „Letenky je vždy fajn hledat přes vyhledávače nízkonákladových letů typu AZair, Pelikán, Kiwi a podobně, které umí najít ty nejlevnější, někdy i pětinásobně levnější varianty,“ říká pro CzechCrunch dvaadvacetiletá cestovatelka.

Podle jejích osobních zkušeností je dobré kupovat letenky buď hodně dopředu, zhruba měsíc a půl před letem, případně až jako last minute, tedy týden či jen pár dní dopředu. Jak sama říká, druhou variantu preferuje ona sama a radí nevyhýbat se přestupům. „Člověk díky nim může vidět něco nového,“ dodává.

Možná nejvíc peněz se dá podle Mackové ušetřit na ubytování, kterým ovlivňujete, jakým cestovatelem skutečně budete. Radí využívat nabídek místních například na Marketplacu Facebooku či na dedikovaných webech, které se specializují na nabídky lokálního ubytování.

Foto: Archiv Miloslavy Mackové Cestovatelka radí ušetřit raději na ubytování než na zážitcích

„Snad nikdy jsem si ale ubytování nekupovala dopředu. Mám ráda svobodu, a tak jej řeším až v momentě, kdy dorazím na místo. V Asii je všechno většinou levné, takže tam to ani není potřeba. V Evropě zase skvěle funguje couchsurfing, dá se spát i v autě a podobně,“ říká Macková, která ale zároveň připouští, že takový styl není možný pro každého – zvlášť, když má někdo děti.

Jak ovšem jedním dechem dodává, nikdy by se nemělo šetřit na zážitcích. „Není prioritou mít hezký pokoj, ale poznat zemi, lidi a kulturu. Jaká je šance, že se na dané místo ještě někdy podíváte?“ Samotný itinerář aktivit nejraději plánuje na základě rad místních, kteří lokalitu znají. Je podle ní však potřeba, aby ji nebrali jen jako turistku. „To je pro mě nejdůležitější. Chci vplout do lokálního života a nebýt pro tamní obyvatele jen peněženkou. Na místě chci zůstat co nejdéle, abych s ním splynula,“ vysvětluje.

Cestou ke splynutí je podle ní právě low-cost způsob cestování. „S místními se můžete dobře sblížit přes zmíněný couchsurfing nebo během stopování. Já stopuju hodně, třeba Thajsko jsem prostopovala celé. Ale mám pravidla jako například nenastupovat do auta, kde jsou dva a více mužů,“ říká Macková, podle které se dá vždycky dorozumět rukama a nohama, ale nikdy není na škodu se s jazykem místních seznamovat nějaký čas předem, například přes aplikaci Duolingo.

Její rozpočet na cesty se různí, nikdy však nebývá příliš závratný. V době samotného rozhovoru byla například v Itálii – a opět levně. „Tady na Sicílii je to přibližně 10 tisíc na měsíc. Podobnou částku jsem utratila, i když jsem stopovala dva měsíce ve Francii, s cestou tam a zpět,“ říká Macková, která si v zemi také přivydělávala, například zpěvem.

Foto: Archiv Miloslavy Mackové Cestování se vášnivě věnuje od svých sedmnácti let

Ke správě svých financí na cestách používá aplikaci Revolut, se kterou se dá ve většině zemí platit, rychle měnit peníze a vybírat z bankomatů do určité sumy zdarma. Mimo něj Macková doporučuje přes telefon také neustále s někým doma sdílet svou polohu, pro co největší bezpečí. S ním pak souvisí i její poslední tip. „Před cestou se vždy doporučuji přihlásit do databáze DROZD. Jedná se o asi nejpromakanější systém na podporu Čechů v zahraničí v případě nepokojů nebo přírodních katastrof,“ dodává.

Letošní léto si Macková zpříjemnila pobytem na italském ostrově, ovšem loni prozkoumávala Asii, mimo jiné i Thajsko, kam se dostala díky soutěži World Travel Hackers. V ní musela prokázat, jak zdatný travel hacker ve skutečnosti je. Tato soutěž, pravidelně pořádaná společností Kiwi, je určena pro dvojice cestovatelů, kteří v případě úspěchu dostanou od firmy budget, jasně zadanou destinaci a pustí se do cestování.

„Nás poslali do Asie, kde jsme s kamarádkou procestovaly celé Thajsko od severu až po Krabi a souostroví Phi Phi,“ vysvětluje Macková s tím, že samotné soutěžení spočívá v plnění nejrůznějších výzev, které jsou před cestovatele předkládány.

„Jednou z nich například bylo chytit let s co nejvíce přestupy tak, aby člověk viděl co nejvíce míst. My jsme plnily výzvu spojenou se spaním za co nejméně peněz během čtyř dnů. Nebo jsme během 24hodinového přestupu procestovaly město, kde jsme přesedaly, a pak vytvořily seznam toho, co všechno se tam dá za jeden den stihnout a vidět,“ vyjmenovává Macková, která se tak vrací k jednomu ze svých předchozích tipů: dlouhé přestupy se můžou vyplatit.