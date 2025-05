Kuře a bubliny. Kamarádi nabízejí v bistru u náplavky jediné jídlo a téměř každý den ho vyprodají

Uložit 0

Nápad na to, prodávat v Praze smažené kuře a šumivé víno, dostali Michal Valenta a Vojtěch Knoll prý zhruba před šesti lety v Sydney, když si tam po práci chodili sednout na pláž dát si právě tuhle kombinaci. Než se k vysněnému projektu dostali, chvíli to trvalo, na konci dubna ale australskou pláž vyměnili za pražskou náplavku a svůj podnik otevřeli. Pojmenovali ho Centraal, nabízí v něm jeden kuřecí a jeden vegetariánský sendvič, bubliny, fandí a pomáhá jim plejáda známých pražských kuchařů a dveře se u nich netrhnou.

Zatímco Michal Valenta rád vaří, Vojtěch Knoll zase nedá dopustit na dobré nápoje, skvěle se tak doplňují. A vzhledem k tomu, že o sobě oba říkají, že jsou hyperaktivní perfekcionisté, není se co divit, že se svůj podnik rozhodli pojmout tak trochu jako výzvu a postavit ho na skvělém víně a jednom jídle, které ale vyladili do posledního detailu.

Tím jídlem je na první pohled jednoduchý sendvič se smaženým kuřetem. Až na to, že jednoduchý není v podstatě vůbec. „Smažené kuře je kuchařská výzva. Skládá se z několika postupů, a když jeden nezvládnete, neuděláte pořádně ani ten další a výsledek pak nestojí za to,“ říká Valenta, který sice původně vystudoval stavební průmyslovku a žurnalistiku, nakonec ale zakotvil v kuchyni. Část zkušeností pobral Austrálii, kde se potkal s Knollen, a v Česku prošel podniky jako Alcron, Čestr, Eatery nebo Alma.

Foto: Vojtěch Tesárek O nové bistro je zájem, stojí se tu fronty a většinou se všechno jídlo prodá

„V zahraničí je smažené kuře oblíbené jídlo, třeba ve Francii se na kuře s vínem chodí úplně běžně, tak bychom to rádi naučili i lidi u nás,“ doplňuje ho jeho parťák Knoll, který pro změnu dříve pracoval například v Divinisu Zdeňka Pohlreicha a dotáhl to až na manažera londýnské michelinky Murano.

Recept na své kuře si tak sami složili z řady přesně daných úkonů a pečlivě zvolených surovin. Zahrnuje například koupel masa v silném láku, rychlé zchlazení a 24hodinový odpočinek, obalování v pasterovaných bílcích a směsi ze čtyř muk, smažení v hovězím loji s olejem, koupel v chili oleji a vlastní mix jedenácti koření. Kdo maso nejí, může si takto nechat připravit tofu. Jinak ale nic.

Bulky, do kterých se maso schová, dodává Cetraalu Pekárna Big Smokers v čele se Silvou Jackson a Tomášem Oujezdským. Přílohou jsou pak hranolky nebo zeleninová čalamáda – v podstatě kyselý salátek – podle receptu Valentovy babičky. „Kromě toho, že jde ke kuřeti parádně dohromady, je to taky skvělý vyprošťovák,“ směje se kuchař.

Kyselou zeleninovou směs si s Knollem ale nevybrali náhodou. S kyselostí příloh i pití si hrají záměrně, aby vykompenzovali těžší chuť smaženého masa. A právě proto sází v nápojové nabídce na šumivá vína. „Smažené kuře je mastné, bublinky vám ale pokaždé vyčistí ústa,“ vysvětluje jednoduchou – a sympatickou – strategii Knoll. „Každé další kousnutí je pak jakoby nanovo a všechny chutě cítíte naplno,“ dodává.

Při výběru konkrétních vín se prý s Valentou málem rozhádali, ale nakonec dali dohromady lístek, který zahrnuje jak tradiční cavu, crémant či champagne, tak i odvážnější vína, například ta od Naked Friday nebo červené frizante. Žádné prosecco u nich nenajdete. Kdo vínu neholduje, může si dát malinový kyseláč z pivovaru Obora, a kdo radši nealko, tak k mání je i vlastní cola, bergamonáda nebo broskvový ledový čaj.

Ve vzdušném, ale malém bistru, jehož větší část zabírá kuchyně, menší pak bar s několika stolky, začali parťáci před 14 dny s přípravou 150 sendvičů denně. Záhy ale jejich počet museli zvýšit na 200 a pak ještě na 250, což je ale už strop, co zvládnou. I tak je ale zatím skoro každý den vyprodáno, a když něco zbyde, tak prý jen pár kusů.

Na dlouhé vysedávání to v Cenraalu, který se jmenuje podle toho, že chce být centrálním bodem pro začátek pěkného večera a dvě áčka má v názvu coby odkaz na známku kvality AA, není. Ale i to je záměr. „Náš koncept je takový, že si u nás koupíte kuře a lahev, my vám ji dáme do vakua s ledem a se skleničkami si půjdete sednout na náplavku. Prostě si užijete hezký večer, jako my kdysi v Sydney,“ popisuje Knoll.

A ještě jedna věc je na kuřecím bistru zajímavá – už před otevřením ho na Instagramu ve velkém podporovali pražští šéfkuchaři jako Maroš Jambor, Lukáš Hlaváček, Pavel Býček, Michal Daněk, Roman Kintler a spousta dalších. I na ně Centraal totiž tak trochu míří.

Majitelé jich samozřejmě spoustu znají a rádi by, aby k nim i oni na smažené kuře chodili. A to se už prý děje. Co je ale možná ještě zajímavější, je to, že řada známých pražských gastrojmen Centraalu chodila a chodí pomáhat, klidně marinovat kuře v kuchyni.

„Je to jízda jakou jsme vůbec nečekali, ale jsme za ni strašně rádi,“ říkají pokorně oba majitelé. Po úspěšném startu teď chtějí svůj podnik na pražské gastroscéně ukotvit a až na to dojde čas, možná přeci jen trochu rozšíří nabídku. „Moje další meta jsou nugetky. Ale opravdu dobré, které bychom podávali s meruňkovou omáčkou,“ zasní se na závěr Valenta.