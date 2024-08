Na PlayStation dorazila online hra, která připomíná Strážce galaxie. Akorát že na trhu je už plno

Uložit 0

Je to barevné, plné humoru, který balancuje mezi lehce trapným, ale zároveň až infantilně zábavným, a hraje to na příjemnou nostalgickou notu. Zní to jako osvědčený recept, který nová videohra Concord míchá s oblíbeným žánrem kooperačních online stříleček. Jenže tady je důležité právě ono slůvko „oblíbený“. Jako by se s multiplayerovými hrami, kde se můžete spojit se skupinou přátel (nebo i anonymních lidí) a vyrazit vstříc nepřátelům, roztrhl pytel. Trh je plný a o to těžší je zaujmout. Concord navíc oproti řadě jiných není zdarma. A podle aktuálních statistik to vypadá na průšvih.

Vesmír, střílení, vizuál jako ze 70./80. let. Možná vás jako první napadne komiksová a filmová série o partě vesmírných superhrdinů, která vznikla pod hlavičkou Marvelu. Ostatně i Strážci galaxie se můžou pochlubit videohrou, která sice nakonec nebyla nějakým obřím komerčním úspěchem, ale sbírala skvělá hodnocení u kritiků i samotných hráčů. Jenže Concord je jiný svět, jiný žánr.

Novinka od studia Firewalk, které patří do rodiny PlayStation Studios, působí jako slepenec všeho možného, co před několika lety zaujalo a bylo osvěžující. Ostatně vývoj hry probíhal zhruba osm let, a začal tedy zhruba v době, kdy vyšel takzvaný „hero shooter“ hit Overwatch.

Právě jemu se Concord velmi podobá, ale to je obecně problém her, které se inspirují v trendech – vývoj je mnohem delší než například natáčení filmů, a tak se může stát, že propásnou vhodný moment a vlna zájmu klesne. Přitom novinka sama o sobě není vůbec špatná. Můžete si vybrat jednoho z 16 hrdinů, kteří se liší nejen vzhledem, ale i schopnostmi nebo svou rolí v týmu. Následně vás a zbytek party systém vhodí do arény s určitým módem a vaším úkolem je prostě vyhrát nad soupeři, také skutečnými lidmi.

Hra nabízí celkem dvanáct map a šest režimů. Můžete si tak vyzkoušet například Trophy hunt, kdy váš pětičlenný tým musí co nejrychleji sejmout soupeře a ukrást jejich osobní kartičky. Clash point zase po hráčích chce, aby co nejdéle udrželi pod kontrolou určité území. Víceméně nejde o nic, co by už neexistovalo.

A právě to je potíž Concordu. Hra totiž po zájemcích chce necelých tisíc korun, přičemž řada konkurenčních PvP titulů (player versus player, kdy hráči bojují proti sobě navzájem) bývá zdarma. Concord se chce od nich odlišit tím, že údajně nebude vydělávat prostřednictvím různých skinů, tedy speciálních kostýmů či identit. Což je třeba běžné v hitech, jako je Fortnite nebo League of Legends, kde si můžete za reálné peníze koupit herní měnu a tu pak vesele utrácet, třeba za kostým banánu. Nijak extra populární praktika, ale stále výdělečná. Concord k ní nakonec také může sklouznout navzdory slibům, problém ale je, že do té doby si vytvořil potenciální zeď, protože výběr z online her je ohromný.

Máme tu Destiny 2, už druhý díl zmíněného Overwatche (který nakonec také nebyl takovou komerční bombou, jak se čekalo) nebo třeba nedávné Helldivers 2. Tuto kooperativní střílečku vytvořilo studio Arrowhead a vydala ji stejně jako Concord společnost Sony Interactive Entertainment. A v tomto případě šlo skutečně o úspěch, titul nabídl zábavnou hratelnost i prostředí, které připomínalo film Hvězdná pěchota. Šlo o nejrychleji prodávanou hru od PlayStationu, když se za prvních 12 týdnů prodalo 12 milionů kopií na počítače a PS5. I Helldivers si řekli předem o necelou tisícovku, jenže oproti Concordu působili jako zjevení. Byli prostě originální.

Concord poté, co jsme si ho vyzkoušeli, rozhodně není špatný. Můžete se vžít třeba do role Tea, poměrně rychlého střelce, který sází na akčnější styl soubojů. Nebo obrovské Emari, drsňačky v brnění s rotačákem v podpaží, která je sice pomalejší, ale má větší výdrž a zbytek týmu celkem efektivně ochrání. Každý má svoji speciální schopnost a třeba štít, který Emari vytváří, pomůže v nejedné komplikovanější situaci. Retro stylizace je ve výsledku atraktivní a ovládání pohodlné i pro ty, kteří si chtějí hru jen na půl hodinky zapnout a pak zase dělat něco jiného. Oproti dalším zástupcům žánru skrývá i jakýsi příběh.

Jenže zatím to vypadá na obrovský průšvih. Podle webové stránky SteamDB, která sleduje, kolik uživatelů hraje na počítačích danou hru, se Concord vyšplhal první den v jednu chvíli nejvíce na 697 souběžných hráčů. Čísla z PlayStationu nejsou k dispozici, ale i tak jde o neuvěřitelně nízká čísla. Pro srovnání: šest a půl roku staré české Kingdom Come: Deliverance hrál ve stejný den v jednu chvíli až desetinásobek lidí: 6 700.

Přitom názory těch, kteří si novou onlinovku zahráli v beta verzi nebo v prvních dnech po vydání, jsou víceméně pozitivní – na Steamu má „spíše kladné“ hodnocení. Concord ale může doplatit na to, že je ve výsledku „jen“ dobrý. Aby prorazil v žánru PvP nebo obecně mezi kooperativními online hrami, a ještě nebyl zdarma, musel by nabídnout něco neviděného.