Uložit 0

Milovaná strategie Heroes of Might and Magic 3 za pár týdnů oslaví pětadvacet let od vydání. Nejoblíbenější díl úspěšné série fantasy her zůstává dodnes nainstalovaný na počítačích mnoha skalních fanoušků – a ti zakrátko dostanou nový důvod k radosti. Třetí Heroes se totiž stali předlohou pro deskovou hru, která zválcovala Kickstarter a chystá se i do běžného prodeje.

Deskovka Heroes of Might and Magic v českém překladu vyjde v červnu, předobjednávky stolní hry s cenou 1 899 korun se nicméně rozjely exkluzivně v herním obchodě Xzone už teď. „Zájem o ně potvrdil naše očekávání, vedou si velmi slušně. Je vidět, že i po pětadvaceti letech od vydání Heroes 3 je tahle hra a celá série u českých hráčů velmi oblíbená,“ říká zástupce obchodu Jan Bobrovský.

Zda i po naskladnění bude hra nadále dostupná pouze v Xzone, nebo i v další distribuci, se rozhodne právě podle zájmu hráčů. Zatím se chystají jednotky tisíc kusů adaptace slavné strategie, která koncem předloňska uspěla na Kickstarteru. Tam vybrala 3,8 milionu dolarů, tedy kolem 90 milionů korun, od 27 tisíc podporovatelů. Z Česka jich bylo 1 235. To polským tvůrcům z firmy Archon Studio stačilo k potvrzení lokalizované verze, která za pár měsíců zamíří i mezi nepodporovatele kampaně.

Testovací verzi stolních Heroes si vyzkoušela většina firmy a na špatné dojmy jsme nenarazili.

Součástí crowdfundingu bylo tradičně i odemčení několika doplňků, ani o ty zájemci nepřijdou. „Česky vyjdou všechna oznámená rozšíření. Například jednotlivé herní frakce Tower, Rampart Fortress a pravděpodobně Inferno,“ říká Bobrovský s odkazem na fanouškům dobře známé názvy hradů, kterým jste v původní videohře mohli vládnout.

Heroes of Might and Magic: The Board Game v mnoha ohledech svůj digitální vzor přímo připomíná. Velkou odlišností je nicméně fakt, že základní verze stolní hry nenabízí taktické souboje na šestiúhelníkové mapě. „Ty ale přidává rozšíření Battlefield, které z každé bitvy dělá v podstatě kopii bitvy z počítačové hry,“ přibližuje marketér Xzone další z doplňků, které v češtině vyjdou.

„V dalších ohledech desková hra v něčem přímo kopíruje předlohu, něco si upravuje pro hraní na stole. Velmi záleží na hráčích, jestli chtějí svižnější dvouhodinovou partii nebo si natáhnout herní čas na celý den,“ popisuje Bobrovský. Podle toho se odvíjí různé možnosti, jak si hraní stolních Heroes přizpůsobit. Hráčům jsou k dispozici předpřipravené scénáře či možnost vymyslet vlastní.

Stejně jako v PC verzi si v papírové a plastové variantě vybavíte svého hrdinu zvláštními schopnostmi, kouzly i magickými artefakty a v čele svého vojska se vydáte na herní plán světa, kde na vás čekají figurky, žetony a karty nepřátel, pokladů a dobrodružství. „V Xzone si testovací verzi hry vyzkoušela většina firmy a na špatné dojmy jsme nenarazili,“ přidává Bobrovský.

Strategická série Heroes of Might and Magic patří nejen mezi českými hráči ke kultovním videoherním značkám. První díl slavného jména vyšel už v roce 1995, zřejmě nejmilovanější Heroes of Might and Magic 3, jež jsou pro deskovku vzorem, o čtyři roky později. Zatím poslední příspěvek přišel v roce 2015. Jméno Might and Magic a s ním spojený fantasy svět ale má své počátky v žánru RPG, kdy první digitální hra na hrdiny tohoto jména vyšla už v osmdesátých letech.

Ikonický status HoMaM se mimochodem promítl i do historie obchodu Xzone. „Pro nás byl čtvrtý díl prvním titulem, kterého se prodaly vyšší stovky kusů a potvrdil nám, že už na počátku tisíciletí je o nákup her přes internet obrovský zájem. Do té doby jsme považovali prodej her přes e-shop jen za takový koníček,“ vzpomíná Bobrovský na dobu, kdy nejúspěšnější hry na online trhu dosahovaly na desítky prodaných kopií.

„Pak najednou vyšly ‚nové hírousy‘, mailová schránka se začala plnit a telefon nepřestal zvonit. I z toho důvodu je pro nás tahle značka i po tolika letech velká srdcovka. A vypadá to, že nebudeme jediní,“ přidává s úsměvem. Jeho slova koneckonců potvrzuje i další nedávné dílo s českým nádechem a přiznanou inspirací v Heroes of Might and Magic.

Pražské herní studio Oxymoron Games, jehož simulátor nemocnice Project Hospital dosáhl na úspěch v podobě desítek milionů korun, před pár dny vydalo hratelnou ukázku své sci-fi adaptace Heroes s názvem Silence of the Siren. Demo české hry si už můžete stáhnout na Steamu, plné vydání je v plánu na druhou polovinu roku. Mění sice fantasy kulisy za futuristické bojiště a do osvědčeného receptu HoMaM přidává nové ingredience, svůj vzor ale vývojáři přiznávají.

Stolní hra Heroes of Might and Magic je také další z řady zajímavých spojení digitálních a deskových světů. Na rozdíl od filmové tvorby, kde se videoherní adaptace dodnes potýkají s kolísavou kvalitou, bývají papírové proměny počítačových počinů poměrně povedené. V poslední době i do českých obchodů zamířil Zaklínač: Starý svět inspirovaný videoherním Zaklínačem 3 od polského studia CD Projekt. Již brzy se představí také stolní Cyberpunk 2077: Gangy Night City navázaný na stejnojmennou populární hru od téže firmy.

Skvělé hodnocení si od hráčů i recenzentů vysloužila desková verze vražedného Assassin’s Creed: Brotherhood of Venice, jejíž lokalizované vydání se před pár měsíci dostalo na domácí trh. Hned dvojice titulů si vzala za vzor oblíbené hry na hrdiny od studia Bethesda, jmenovitě The Elder Scrolls V: Skyrim – The Adventure Game a velkolepé i velkolepě naceněné The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era. A kdo má raději postapo než fantasy, toho potěší stolní S.T.A.L.K.E.R.