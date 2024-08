Nová Mafia je tady. Pokračování legendární české hry vás vezme na Sicílii, podívejte se na první ukázku

Uložit 0

Neexistuje milovanější česká hra. A nyní se Mafia rozroste o dalšího člena gangu. Na herní konferenci Gamescom se právě světu představil titul Mafia: The Old Country, jehož vývoj probíhá i v částečně českém studiu Hangar 13. To je pokračovatelem původních tvůrců Mafie z firmy Illusion Softworks.

Gamescom pořádaný v Kolíně nad Rýnem je jednou z nejvýznamnějších videoherních akcí současnosti. Jeho slavnostní večerní zahájení tradičně představuje očekávané tituly i odhaluje nečekané novinky. Na úplný závěr letošního zahajovacího ceremoniálu si pořadatelé nechali pro českého fanouška dost možná nejúžasnější možné oznámení – novou Mafii.

Čtvrtý díl známé značky ponese podtitul The Old Country a hráče po třicátých, čtyřicátých a šedesátých letech stávající trilogie zavede na samotný počátek 20. století, do počátků mafie na Sicílii. „Chceš svůj život zasvětit rodině?“ zazní v minutovém teaseru otázka, na kterou snad každý český hráč odpoví ano.

Datum vydání Mafia: The Old Country je naplánované na příští rok, další detaily nicméně první ukázka neprozrazuje. Více se hráči mají podle videa dozvědět v prosinci tohoto roku. Velice zajímavou, ale z dalších zdrojů zatím nepotvrzenou informací je nicméně zdánlivá drobnost z produktové stránky Mafie 4 na Steamu. Ta totiž uvádí jako jeden z podporovaných jazyků češtinu. A to včetně dabingu.

Že na nové Mafii v Brně pracují, prozradili zástupci studia Hangar 13 už předloni. „S radostí vám mohu potvrdit, že jsme začali pracovat na zcela novém projektu Mafie,“ uvedl tehdy Roman Hladík, šéf studia, které patří pod videoherní vydavatelství 2K a Take-Two Interactive. Tedy firmu, pod níž patří i vývojáři z Rockstar Games se značkou Grand Theft Auto.

První Mafia od Illusion Softworks vyšla v roce 2002 a v srdcích domácích hráčů si vydobyla kultovní status. Autoři v čele s Danielem Vávrou se inspirovali nejslavnějšími gangsterskými filmy od Kmotra až po Mafiány neboli Goodfellas a vytvořili napínavý příběh doplněný zábavnou hratelností. Čeští hráči navíc dodnes básní o dabingu Marka Vašuta nebo Petra Rychlého.

Na druhý díl si fanoušci organizovaného zločinu museli počkat osm let, ale čekání se vyplatilo – dočkal se podobně kladného přijetí. Zato třetí Mafia z roku 2016 už takové nadšení nevyvolala. Popularita prvních dvou dílů vedla k vydání vylepšených verzí s podtitulem Definitive Edition, na nichž pracovali právě vývojáři z Hangar 13.

O tom, že Mafia zůstává nejspíš tím nejzářivějším klenotem v pokladnici domácího herního vývoje, svědčí kromě remasterovaných verzí například i předloňské vydání knihy The Art of Mafia Trilogy k dvacátému výročí prvního dílu. Podobně jako spisovatel Mario Puzo odhalil ve svém Kmotrovi praktiky mafie skutečné, tak publikace vydaná i díky hernímu obchodu Xzone poodhalila historii vývoje Mafie herní. Té, jejíž čtvrtá kapitola se zrovna píše.