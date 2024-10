Nejlepší film s Jamesem Bondem slaví 60 let. Na jeho počest se otevřel exkluzivní bar

Foto: James Bond 007/YouTube / Burlington Arcade / The 007 Bar

Poprvé si v něm objednal proslulé protřepané, ale nemíchané martini. Poprvé v něm jezdil upraveným a dnes naprosto ikonickým vozem Aston Martin. A nikde jinde James Bond neschytal tolik ran jako v tomto filmu. Goldfinger v hlavní roli se Seanem Connerym patří mezi nejlepší bondovky vůbec – a teď oslavil velké, šedesátileté narozeniny. A jak je můžete dodatečně oslavit vy? Třeba návštěvou nového, exkluzivního baru v Londýně, který je agentem 007 inspirovaný.

Vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo najít nástupce Daniela Craiga, který hrál v posledních pěti filmech o proslulém agentovi Jejího veličenstva – a že je možností opravdu hodně –, stále existuje rovných sedmadvacet bondovek. A obzvlášť Goldfinger z roku 1964 je mezi filmovými kritiky ten nejoblíbenější.

Nejde jen o divácky milovaného Seana Conneryho, který v něm Jamesi Bondovi vdechl život, ale také o několik památných scén: první objednávku martini s požadavkem „protřepat, ale nemíchat“, první jízdu upraveným vozem značky Aston Martin… nebo použití laserového paprsku.

Zásadních momentů se ale v Goldfingerovi objevilo mnohem víc – a ty nejlepší se teď staly součástí nově otevřeného podniku, který vznikl na počest šedesáti let od vydání filmu. Nachází se v Londýně, přesněji řečeno v obchodním centru Burlington Arcade v centru města, a hned po vstupu na vás čeká pravá bondovská atmosféra.

Ze stropu visí Aston Martin DB5, na podlaze je koberec se slavnými hláškami z filmu, v prostoru se nachází dva bary, kde se podávají speciální koktejly včetně vyhlášených značek lihovin. Na své si tak přijdou milovníci vodky Belvedere, jamajského rumu Blackwell, šampaňského Bollinger nebo whisky Macallan, která se podává ve výroční edici.

Co by to ale bylo za místo, kdyby nabídku luxusního alkoholu nedoplňovaly luxusní hodinky, v tomto případě varianty ze žlutého zlata Seamaster Diver 300M Commander z roku 2017 a Seamaster Diver 300M James Bond Limited Edition z roku 2019. Hodinkoví znalci ví, že oba modely vyrobila proslulá švýcarská značka Omega.

A tím to nekončí… Zatímco budete usrkávat protřepané, ale nemíchané martini, můžete obdivovat několik dalších filmových předmětů. Třeba Oddjobův smrtící klobouk, Goldfingerovy golfové boty, zlatou cihličku z Fort Knoxu nebo rovnou původní knihu od Iana Fleminga, autora bondovské ságy.

Bar v centru Londýna ale nebude otevřen natrvalo. Vzhledem k tomu, že jde o podnik, který oslavuje šedesátileté výročí, bude fungovat pouze do konce roku. Takže jestli existuje ideální čas k návštěvě hlavního města Anglie – a zároveň patříte mezi fanoušky slavného agenta –, je to právě teď.

Obecně ale teď příznivci filmového Jamese Bonda nezažívají nejšťastnější období. Až příliš dlouho se totiž spekuluje o tom, kdo posledního představitele britského agenta Daniela Craiga nahradí – a byť už se žhavý kandidát rýsoval, nakonec nabídku neměl přijmout.

Stejně tak stále visí otázka, kdo nadcházející bondovku bude režírovat. Tím nejčerstvějším jménem, které by se mělo pokračování chopit, je Sam Mendes. Ten už filmy o Jamesi Bondovi jednou točil, konkrétně šlo o díly Skyfall a Spectre. V hledáčku ale má být i Christopher Nolan, David Fincher nebo Paul Greengrass.