Hon na nového Jamese Bonda vrcholí. Toto je TOP 7 herců, kteří se na roli agenta 007 skvěle hodí

Daniel Craig se s rolí agenta Jejího veličenstva rozloučil už před třemi roky ve filmu Není čas zemřít, který se stal třetím nejvýdělečnějším snímkem ze série o Jamesi Bondovi. Slavná sága, jež započala už začátkem šedesátých let, ale hodlá pokračovat, a proto se teď aktivně řeší, kdo boty po Craigovi obuje. Ve hře je několik adeptů – a byť jeden z velkých favoritů právě vypadl, stále je tady dalších alespoň sedm herců, kteří mohou agenta 007 důstojně ztvárnit.

Hodně se mluvilo o tom, že by nového Jamese Bonda měl hrát třiatřicetiletý britský herec Aaron Taylor-Johnson, který si zahrál ve filmech Bullet Train s Bradem Pittem, Tenet od Christophera Nolana nebo šílené akční komedii Kick-Ass. Dokonce už měl mít před podpisem smlouvy, v rozhovoru pro magazín Rolling Stone ale řekl, že ačkoliv je nabídkou polichocenou, nechce být součástí „popkulturní mašiny známé značky“.

Odmítnutí role nejslavnějšího filmového agenta fanoušky Jamese Bonda šokovalo – a obzvlášť velké téma je to v Británii, ze které celá série v podstatě vychází. Není ale čas se rmoutit, protože v řadě stojí několik dalších adeptů, kterým by role slušela. Podívejte se proto na výběr sedmi herců, které mají velkou šanci říct: „Protřepat, ale nemíchat.“

Regé-Jean Page

Regé-Jean Page se proslavil v Bridgertonových, kteří byli svého času nejsledovanějším seriálem na Netflixu. Charismatický třiatřicátník původem z Londýna si zahrál i ve snímku The Gray Man s Ryanem Goslingem, přičemž naposledy se objevil ve filmové adaptaci známé deskovky Dungeons & Dragons. Bude jeho další angažmá právě v nových filmech o Jamesi Bondovi?

Page to veřejně nevylučuje, zároveň ale nechce přiživovat spekulace. Pro deník The Standard řekl: „Nemám tušení. Není to věc, která by plně zaměstnávala mé myšlenky, protože momentálně toho mám na talíři dost. Dělám si starosti s prací, kterou mám, ne s prací jiných lidí.“ V zákulisí se ale ví, že jeho šance jsou vysoké – a tak trochu s ním kalkulují i sami producenti.

Tom Hardy

Londýnský rodák Tom Hardy, který zazářil ve Warriorovi, perfektně se chopil Banea ve batmanovském hitu Temný rytíř povstal, byl nevypočítavým sokem Leonarda DiCapria v Revenantovi a dnes je skloňován třeba pro roli ve Venomovi nebo Šílením Maxovi, má taktéž vysoké šance stát se novým Jamesem Bondem. A spekulace o jeho dalším filmovém zářezu se rozjely už roky dozadu.

V roce 2018 rozvášnil internet, když naznačil, že on bude dalším agentem 007. Z příspěvku na Instagramu se nakonec vyklubal aprílový vtípek, jeho obsazení ale nemusí být nereálně. Je známý, lidé ho milují, má zralý věk a především je to ten typ herce, který se dokáže profilovat v široké škále rolí. I sám Pierce Brosnan vyjádřil náklonnost k tomu, aby Bondem byl Hardy.

Richard Madden

Každý ho zná jako Robba Starka z veleúspěšného seriálu Hra o trůny z dílny HBO, i sedmatřicetiletý skotský herec Richard Madden má ale potenciál stát se agentem Jeho veličenstva. Do karet mu hraje mimo jiné fakt, že je skutečně velkým fanouškem filmů s Bondem, které prý viděl všechny. Stejně tak měl číst původní knižní předlohy od Iana Fleminga. A charisma? To má velké.

Ani on ale není příznivcem drbů, které kolují, proto se od možnosti započít novou kapitolu filmů s agentem 007 v hlavní roli distancuje a nechává to na těch, kteří tomu skutečně rozumí. Jeho obsazení by ale nebylo krokem vedle. I když jeho jméno není tak známé, jeho osobnost je zapamatovatelná a uvěřitelná. Navíc je stejně starý jako Daniel Craig, když s bondovkami začínal.

Idris Elba

Někteří ho znají z kritiky oceňovaného snímku Bestie bez vlasti, jiní na něj nedali dopustit v psychologickém kriminálním seriálu Luther. A minimálně od roku 2014 je skloňován s tím, že by se jednou mohl stát Jamesem Bondem. Spekulace tehdy nastartoval uniknutý e-mail od Amy Pascalové, která nad filmy s agentem 007 měla dohled. Ta v něm zmínila, že se právě Idris Elba stane novým Bondem.

Od té doby ovšem uplynulo mnoho let, nicméně vždy, když přišla řeč na náhradu za Daniela Craiga, Elba vyvstal na mysli mezi prvními. Jednapadesátiletý Londýňan se několikrát vyjádřil, že novým Bondem nebude, zároveň ale nevyloučil, že by nebyl rád, kdyby ta nabídka skutečně přišla. Bere to ostatně i jako příležitost probourat bariéry a ukázat, že i Bond může být tmavé pleti.

Cillian Murphy

Ano, sám pan Oppenheimer. Cillian Murphy je jednou z největších aktuálních hereckých hvězd světa. Ne nutně proto, že hrál ústřední roli v Oscary ověnčeném filmu o vzniku atomové bomby, ale že diváky bavil i jako Tommy Shelby v Peaky Blinders, tedy v Ganzích z Birminghamu. Jeho šarm a irský původ by mu tak velmi snadno mohly zajistit nové agentské angažmá.

Stejně jako u Toma Hardyho (podobně jako on se objevil i ve filmech o Batmanovi) se na jeho konto vyjádřil Bond z minulosti Pierce Brosnan, který uvedl, že by jako agent 007 odvedl skvělou práci. Jedinou možnou nevýhodou je, že je teď Murphyho všude až dost. Sám herec se k potenciální roli příliš nevyjadřuje, podle britských sázkových kanceláří je ale považován za velkého favorita.

James Norton

Nedávno si zahrál člověka, který pomohl Bobu Marleymu ke slávě. Předtím zazářil třeba v kriminálním seriálu McMafie. A teď by to mohl zkusit jako agent, pro kterého není nic problém. Osmatřicetiletý britský herec James Norton má na první pohled vše, co by správný Bond měl mít. Je oblíbený mezi diváky, zároveň není tak mainstreamově známý. A má charismatický úsměv.

„Bond je taková ikona a pro mnohé znamená hodně, takže se o něm nevyhnutelně spekuluje. Ale to je přesně to, co to je: spekulace. Velmi lichotivé, velmi pokorné spekulace,“ zmínil Norton v rozhovoru pro The Gentleman’s Journal. I když ho sázkové kanceláře úplně neodepisují, hlavním favoritem není. I přesto by tvůrci zřejmě nesáhli vedle, kdyby mu tuto příležitost dali.

Theo James

Theo James je teď známý především ze seriálu Bílý lotos od Netflixu, velkou roli měl ale také ve filmu Divergence. Stále však nepřišel moment, kdy by jeho jméno takříkajíc vybouchlo – a všichni o něm věděli. To se může změnit, pokud by vzal roli v bondovce. „Všechny zajímá hrát Bonda, protože je to velká součást britské kulturní identity, ale já bych to asi nebyl,“ řekl pro deník The Guardian.

Devětatřicetiletý rodák z anglického Oxfordu zmínil, že se v této roli nevidí, ale opět – jako skoro všichni – nové angažmá zcela nevyloučil. Existuje tudíž ještě špetka naděje, že by se agenta 007 chopil. Ve druhé řadě Bílého lotosu navíc ukázal, že zvládne hrát záporáka a dokáže jít za hranu, což jsou atributy, které se mohou v případě tematiky okolo Bonda hodit.