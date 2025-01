Na tom, jak je člověk oblečený, poznáte sebevědomí. Baví mě Ektorův styl, říká moderátor Mili

Uložit 0

Jen málokterý moderátor je tak energický jako Petr Krejčír, kterého scéna zná hlavně pod pseudonymem Milionovey. Je častou tváří festivalů nebo maturitních plesů – a kvůli svému nadšenému přístupu je o něj čím dál větší zájem. A vedle toho, že moderuje rapový podcast, se zajímá také o módu, která mu pomáhá mimo jiné v pracovním nasazení.

„Oblečení o člověku vypovídá. Ať už to je něco uvnitř nebo jak se třeba aktuálně cítí. Mít styl je základ, nestydět se, mít sebevědomí. Na člověku, který je oblečený v něčem, co je mu komfortní, to jde znát,“ říká Mili v Q&A pro CzechCrunch, kde dále rozebírá svou vášeň k podpoře lokálních tvůrců i nejoblíbenější značky.

Kolik kusů oblečení máte?

Asi tak 100.

Kde nejvíce nakupujete?

Snažím se podporovat lokální nebo slovenské podnikatele a tvůrce, proto často beru věci například v Soldout Store, což je e-shop z Hradce Králové, který vlastní můj kamarád. Mám ale rád i Hood Hero, značku slovenského rappera Separa, která nejprve byla spíš merchem pro fanoušky, ale dnes je z ní regulérní brand. To mě baví hodně, do jaké fáze se dostala.

Foto: CzechCrunch / Archiv Miliho Džínový outfit od BAPE

Jaký je váš nákupní proces?

Většinou je to dost random, prostě si usmyslím, že něco konkrétního chci, a jdu to sehnat. S tím se pojí i to, že pokud to jde, koupím si kus za hranicemi, protože je to krásná vzpomínka na cestování.

Jaké značky nosíte?

Vedle Hood Hero je to BAPE, Nike, slovenský Different, Prada a Moncler. Poslední dvě jsou ale přece jen o něco dražší, takže musí být speciální příležitost, než si něco od nich koupím.

A co sneakers?

Jsem nadšený z bílo-černého modelu Sta Patent Leather od BAPE.

BAPE (A Bathing Ape) je japonská streetwearová značka, kterou v roce 1993 založil Nigo v Tokiu. Je známá svými ikonickými motivy, jako je maskáčový vzor, logo opice a motiv žraloka na mikinách. BAPE si získalo popularitu díky spolupracím s Nike, Adidas, Supreme a dalšími značkami. Dnes patří mezi luxusní streetwearové brandy a má butiky po celém světě.

Máte mezi značkami nějakou nejoblíbenější?

Řeknu BAPE, kterou mě inspirovalo spoustu rapperů – a naučil mě na ni právě majitel Soldout Store, který hodně cestuje po Asii, odkud značka pochází, a sám ji nosí. Líbí se mi její odlišnost a variabilita. Pak mám rád Pradu pro její jednoduchost a suverenitu a Moncler pro jeho kvalitu. A taky tomu, jak název značky zní!

Kolik jste za oblečení za poslední rok utratil?

To neodhadnu. Bude to dost, ale přesnější rámec netuším. Na druhou stranu některé oblečení nosím i v rámci partnerství, takže to není tak, že bych si vše kupoval ze svého.

Za jakou položku jste dal nejvíc peněz?

To bude nejspíš bunda od Moncleru za asi 60 tisíc korun.

Foto: CzechCrunch / BAPE Sta Patent Leather od BAPE

Máte i nějaký kus, se kterým se rád pochlubíte u piva?

Právě tou bundou. Je speciální v tom, že je dovezená z Finska, jde o exkluzivní kousek ze starší edice, která má na přední části logo na suchý zip. Je extrémně kvalitní, zároveň ne moc výrazná. Ideální kombinace.

Musím ale zmínit i džínový outfit od BAPE, který jsem točil loni na Majálesech. Na ten také nedám dopustit.

Kdo vás v módě inspiruje?

Vždycky mě hodně inspirovali Yzomandias a Separ. Jejich extravagance je krutá, styl je nekompromisní. Baví mě i to, jak se obléká Ektor, který si to teď jede v Pradě – v jednoduchosti je krása, nikdy ho neuvidíte v tom stejném.



A trendy sledujete?

Ani ne, trendy jsou mi vlastně jedno až do momentu, kdy už to není úplně mimo. Pak už to raději prostřídám.

Nejradši mám kousky, které nejsou běžně viděny u ostatních a mohou působit často trochu extravagantně.

Jakou roli hraje oblečení ve vašem životě?

Oblečení o člověku vypovídá. Ať už to je něco uvnitř nebo jak se třeba aktuálně cítí. Mít swag je základ, nestydět se, mít sebevědomí. Na člověku, který je oblečený v něčem, co je mu komfortní, to jde znát.

Na závěr mi popište váš go-to outfit.

Musím se především cítit ojediněle. Nejradši mám kousky, které nejsou běžně viděny u ostatních a mohou působit často trochu extravagantně, ačkoliv nejsou třeba nějak zvlášť drahé. Baví mě oversized custom kusy a hlavně kompletní sety, které k sobě ladí tak, jak si to vysnil jejich návrhář.

A barvy? Bílá, černá, fialová, modrá.