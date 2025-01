Za oblečení neutratím víc než čtvrt milionu. 10 minut v kabince a mám klid, říká Jan Strach

Uložit 0

Od natáčení videoklipů pro áčkové rappery z Česka a Slovenska se dostal k podnikání, ve kterém je nezastavitelný. Nejprve dal druhý dech lifestylovému online magazínu The Mag, pak založil portál pro lidi s nápady Tugedr a před nedávnem spustil mediální projekt především pro dámské publikum The Muse. A protože se Jan Strach pohybuje mezi mladými, má i přístup ke svěží módě. On si ale jede to své.

„Moc se v tom nevyžívám, beru to spíš jako povinnost než vášeň,“ říká Jan Strach v Q&A pro CzechCrunch, kde popisuje svůj nákupní proces, odhaluje nejdražší kousek ve svém šatníků, vybírá své top značky a také vysvětluje, proč jdou módní trendy tak trochu mimo něj.

Kolik kusů oblečení máte?

Tak 100 kousků různého oblečení, od každodenních triček a kalhot až po obleky, košile a bundy. Sneakers a další boty do toho ale nepočítám.

Vzhledem k tomu, že jsem před pár lety zakládal Second Market, naučil jsem se redukovat oblečení, které tolik nenosím, takže ho prodávám nebo daruji dál, než aby mi hnilo v šatníku.

Kde ho nejvíce nakupujete?

U značky COS.

COS je módní brand, který patří pod švédskou H&M Group. Vznikl v roce 2007 a zaměřuje se na minimalistický design oblečení, který je definován jednoduchými a nadčasovými střihy. Sídlí v Londýně.

A jak váš nákupní proces probíhá?

Vždy velmi podobně – a vždy vtipně. Většinou pět minut procházím obchod a naberu si hromadu „hadrů“. Ty pak deset minut zkouším. Čtvrtinu z těch věcí vezmu a mám na pár měsíců vystaráno.

Moc se v tom nevyžívám, nebaví mě nakupovat pro sebe – mnohem raději dělám radost někomu jinému.

Nakupujete módu i online?

Nepamatuji si, kdy bych něco objednával přes internet.

Foto: Archiv JS / CzechCrunch Jan Strach

Jaké další značky vedle COS nosíte?

Dior, Louis Vuitton, Nike a Life Is Porno.

A co sneakers?

Poslední dobou nejčastěji nosím první a druhé vydání tenisek od české značky Life Is Porno.

Máte mezi značkami nějakou nejoblíbenější?

Já si poslední dobou na značky příliš nepotrpím, vyloženě značkové oblečení si koupím pro speciální události. V ten moment bych zmínil právě Diora nebo Louise Vuittona, potažmo Pradu. Neoblíbenější ale asi nemám.

Foto: Life Is Porno / CzechCrunch Tenisky od Life Is Porno

Kolik jste za oblečení za poslední rok utratil?

Nevnímám potřebu do oblečení tolik investovat. Rád si připlatím za kvalitu věcí, které vydrží a můžu z nich mít dlouhodobě radost – typicky boty, hodinky, pásky, šperky a další doplňky. Například ale značkové tričko nebo mikina jsou pro mě naprosto vyhozené peníze, protože se hned zničí.

A částka?

Nevím přesně, ale předpokládám, že to nebude víc než 250 tisíc korun. Vážně moc nenakupuji a radost si udělám jednou za čas.

Za jakou položku jste dal nejvíc peněz?

Když nepočítám obleky nebo šperky, tak asi boty od Diora, které stály zhruba 40 tisíc. Jsou to společenské boty s přezkou, které nosím primárně na důležité firemní akce.

Způsob, jakým se oblékám já, je zejména minimalistický a flexibilní.

Máte i nějaký kus, se kterým se rád pochlubíte u piva?

Zmínil bych nějaký kousek z vintage obchodů v New Yorku, ale také jsem se jich později zbavil, takže si nevzpomínám na konkrétní. Aktuálně mě baví hnědá kožená bunda ze spolupráce BOSS a Porsche, kterou jsem koupil v Praze.

Sekáče navštěvujete?

Jednu dobu jsem vybíral ty „lepší kousky“ v Second Marketu, teď ale na sekáče nemám tolik času, takže bohužel ne.

Kdo vás v módě inspiruje?

Nikoho na inspiraci přímo nemám, spíš kupuji to, co mě zaujme. Módní trendy ale i skrze online magazíny The Mag a The Muse zaregistruji.

Foto: BOSS / CzechCrunch Kožená bunda ve spolupráci BOSS a Porsche

A je někdo, koho vnímáte jako módní ikonu?

Pro mě je to určitě bratranec Jakub Strach alias NobodyListen. Baví mě, jak dokáže kombinovat eleganci se streetwearem.

Jakou roli hraje oblečení ve vašem životě?

Oblečení je pro mě způsob komunikace. Nastavení dobrého i špatného prvního dojmu. Oblečení dokáže také mnohé o člověku prozradit. Způsob, jakým se oblékám já, je zejména minimalistický a flexibilní. Snažím se neutvářet první wow efekt oblečením, ale samozřejmě musím reprezentovat, takže hledám nějaký balanc.

Celé to ale provází má nechuť nakupovat, takže to spíše plním jako takovou povinnost než nutně vášeň.

Na závěr mi popište tvůj go-to outfit.

Černé tričko bez potisku, tmavé širší kalhoty, výraznější bunda a tenisky.