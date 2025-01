Kabát od Gucciho jsem koupil opilý v Paříži, vzpomíná Marek Pavala. Můj styl? Kovboj za statisíce

Uložit 0

Na Instagramu ho sledují skoro dvě stovky tisíc lidí, kteří hltají jeho kulinářské nápady. A ti, kdo dají přednost skutečnému světu, tráví čas s jeho kurzy vaření na ohni pod značkou Fuego. Marek Pavala ale není jen šikovný kuchař – má i vyhraněný způsob oblékání, který dotváří jeho rebelsky kovbojskou osobnost.

„Baví mě americká móda s kovbojským přesahem, ta je mi fakt nejblíž. Ale proč bych si podnapilý nekoupil kabát od Gucciho za desítky tisíc, že jo. Když už jsem v té Paříži,“ vzpomíná Marek Pavala v Q&A pro CzechCrunch, kde mimo jiné odhaluje svůj výběr značek a směr, kterým by se lidé měli vydat, aby na světě podle něj bylo… líp.

Kolik kusů oblečení máte?

Rychle jsem to teď projel a dostal jsem se přes stovku, snažím se to ale minimalizovat. Spoustu věcí ovšem reálně nenosím.

Kde nejvíce nakupujete?

Asi u Ralpha Laurena v Pařížské v Praze. Nebo v Denim Heads v Konviktské. Když cítím potřebu, tak prostě jdu. Je to pro mě terapie, můj dopamine hit. Udělá mi to radost – a nemusím ani nutně nakupovat jen pro sebe.

Ralph Lauren je americká módní značka, kterou v roce 1967 založil stejnojmenný návrhář. Je známá elegantním stylem inspirovaným klasickým americkým lifestylem, který kombinuje luxus a pohodlí. Nabízí oblečení, doplňky, parfémy i bytový design, přičemž v logu má hráče póla na koni.

A jak váš nákupní proces probíhá?

Mám na to rád klid a ideálně by přede mnou nemělo být velké množství oblečení, protože to pak pro mě ztrácí pointu. I proto skoro vůbec neberu oblečení na internetu.

To je ovšem dáno i tím, že si chci zkusit střih, sáhnout si na materiál… Není vlna jako vlna. A přes obrazovku to člověk nepozná. Pak si vyberu, co se mi líbí a co mi sedí. A mířím k pokladně.

Jaké značky nosíte?

Ralph Lauren, Carhartt, Barbour, Massimo Dutti a Gucci. Nechodím ale tolik po značkách jako po specifických kusech oblečení, takže se u mě objeví spíš méně věcí od různých značek.

A co sneakers?

Od Golden Goose. Nebo vintage z dílen Autry.

Máte mezi značkami nějakou nejoblíbenější?

Ralph Lauren, úplně jednoznačně. Baví mě Polo, ale doufám, že se k nám bude dostávat víc a víc věcí z odnože RRL. Je to klasická americká móda s kovbojským přesahem, což je mi fakt nejbližší.

Kolik jste za oblečení za poslední rok utratil?

Bojím se, že to budou nižší stovky tisíc.

Za jakou položku jste dal nejvíc peněz?

Asi za vlněný kabát od Gucciho, který stál téměř 70 tisíc korun. Koupil jsem ho před pár lety v Paříži – a byl jsem během toho trochu podnapilý. Brouzdali jsme s mojí Sárou ulicemi města a prostě si užívali život, no.

Foto: CzechCrunch / Archiv MP Vlněný kabát od Gucciho na Marku Pavalovi

Máte i nějaký kus, se kterým se rád pochlubíte u piva?

Zřejmě by to byla N-1 od The Real McCoy’s. Je to původně vojenská bunda z období druhé světové války, uvnitř je kožich z alpaky a je to asi nejvíc frajerská a precizně vyrobená bunda, kterou jsem kdy viděl.

Sekáče navštěvujete?

Ne, ale není to nějakou averzí. Spíš jsem ještě neviděl sekáč, který by mě zaujal. I když v Kodani jsem v sekáči koupil skvělou vintage tašku od Louise Vuittona, kterou od té doby používám jako cestovní.

Kdo vás v módě inspiruje?

Filip Vaněk! To je frajer jako hovado. Ne, že bych se inspiroval vyloženě tím, co nosí on, ale jde spíš o nějaký mindset. Jinak na Instagramu sleduji několik profilů s pánskou módou. Takoví ti staří Italové v mokasínech a špercích s tyrkysem, to je největší inspirace. A Ralph Lauren jako osoba. True legend.

Když se člověk prochází v Miláně, Londýně nebo Paříži, má z lidí jiný estetický dojem než u nás. Kdyby se víc lidí dokázalo pěkně obléct, bylo by na světě hned líp.

A trendy sledujete?

Jak kdy. Spíš se dívám, co se fakt už nenosí, než abych musel kupovat momentální trendy jen kvůli tomu, abych byl cool. Většinou to stejně zaregistruji až v momentě, kdy to fakt nikoho neohromí.

Jakou roli ve vašem životě hraje oblečení?

Rád jsem hezky oblečený kvůli sobě. Mohl bych sám sedět na chatě, a když mi to bude slušet, budu se cítit stokrát líp než ve špinavých teplácích.

Také je důležité dobře vypadat kvůli celkovému dojmu naší společnosti. Když se člověk prochází po ulicích Milána, Londýna nebo Paříže, má z lidí úplně jiný estetický dojem i zážitek než u nás. Kdyby se víc lidí dokázalo pěkně obléct, bylo by na světě hned o něco líp.

Na závěr mi popište váš go-to outfit.

Nátělník, bílá manšestrová košile od Ralpha Laurena, světle modré džíny od Replay, khaki bunda N-1 od The Real McCoy’s, černé loafers od Prady a bílé ponožky.

Co se barev týče, vždycky rotuji černou, bílou, modrou, zelenou a béžovou. Tady nerad experimentuji. Když si náhodou pořídím něco výrazně barevného, neumím to pak nosit.