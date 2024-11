Nadstandardní luxus v centru metropolí. Potomci Julia Meinla nabízí investice do designových rezidencí

The Julius Fund nabízí investice do luxusních apartmánů v centru metropolí

Designová svítidla, dřevěné podlahy, vana v prostoru a výhled z okna na nejužší centrum… Obliba krátkodobého apartmánového ubytování pro náročné v srdci evropských hlavních měst je na vzestupu. Vyhledávání na Booking.com hlásí vysokou obsazenost jak ve všední dny, tak o víkendech.

„Jedná se o zajímavý trend posledních let jak pohledem cestovatele, tak zejména pohledem zkušeného investora,“ říká Robert Kohn, člen dozorčí rady Julius Meinl Investment SICAV, jejíž podfond, The Julius Fund, investuje prostřednictvím akcií a dluhopisů do společnosti Julius Meinl Living. Ta se specializuje právě na podnikání v segmentu luxusních nemovitostí. Vlastní, developuje a provozuje rezidence, které nabízí velký prostor nadstandardně zařízených apartmánů a zároveň prostředí blížící se více pocitu „vlastního domova“ než klasického hotelu.

Českým příkladem je rezidence The Julius Prague na Senovážném náměstí v Praze se 168 apartmány. „Jezdí k nám baby boomers, obchodníci, digitální nomádi, rodiny i páry nejčastěji ze Spojených států, Německa a Velké Británie. Na konci srpna 2024 jsme měli na Booking.com hodnocení 9,4 a obsazenost se dlouhodobě drží na 75 procentech, což je jedno z nejvyšších čísel v celém hotelnictví v rámci Evropy,“ říká Martin Švehla, Head of Hospitality Julius Meinl Living.

Pro investory je celý koncept unikátní nejen z pohledu obsazenosti. Podstatnou roli hraje vysoký, zhruba 50procentní provozní zisk daný nižšími náklady na personál, než má klasický hotel. „Umožňují nám to smart technologie, díky kterým se hosté v mnoha situacích obslouží sami, a přitom jim zůstávají k dispozici všechny služby, které očekávají,“ vysvětluje.

Znamená to rychlý self check-in nebo úklid, občerstvení a taxi přes QR kód. Rezidence tak potřebuje zhruba polovinu personálu oproti 5* hotelu srovnatelné úrovně a host má zároveň vše, na co si vzpomene. „Cokoli, co návštěvník očekává, má na dosah několika intuitivních kliknutí. Digitalizace tu hraje ve prospěch investorů i pohodlí těch, kdo se ubytovali, “ dodává Švehla.

Investice do The Julius Fund je unikátní ze tří důvodů. Zaprvé jde o zhodnocení původně chátrajících historických budov, které jsou přeměněny v luxusní rezidence. Zadruhé to jsou očekávané rostoucí zisky z ubytovacích služeb v těchto rezidencích a dále také pokračující růst hodnoty nemovitostí. Cílový průměrný výnos, který u fondu mohou investoři očekávat, počítá v pětiletém období s 8–10 procenty ročně. Fond cílí na kvalifikované investory připravené vložit minimálně milion korun.

Společnost Julius Meinl Living, do jejichž akcií a dluhopisů fond investuje a která rezidence The Julius Prague provozuje, vlastní také další hotelovou nemovitost v Budapešti a otevře novou rezidenci v Bukurešti. Expanzi zaměřuje i na Řím, Londýn, Barcelonu a jiná západoevropská města. Vybírá lokality v srdcích turisticky atraktivních metropolí, což dává jistotu, že investice budou stabilně nabývat na hodnotě.

Stejně jako se Julius Meinl I. ze severočeských Kraslic proslavil v císařské Vídni inovacemi v pražení kávy, jeho potomci říkají, že dělají totéž v novém oboru. Tak také vznikl inovativní koncept hotelových rezidencí a fond, který teď umožňuje investorům rozšířit ho po Evropě. Na zakladatele slavného rodu mimochodem symbolicky odkazuje i gourmet obchůdek v přízemí pražského hotelu The Julius, nabízející gurmánské pochoutky z Vídně i ze světa.