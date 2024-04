Nadupaný elektromobil v ceně Octavie: Xiaomi SU7 ujíždí Tesle, vypadá jako Porsche a jde na dračku

Uložit 0

Koloběžky, zubní kartáčky, robotické vysavače, mobilní telefony, to všechno a mnohem víc se dá nalézt v portfoliu značky Xiaomi. Nyní jej ale obohatil produkt, který mezi ostatními vyniká. Výroba elektromobilu SU7 sice Xiaomi finančně bolí, podařilo se s ním však, aspoň zatím, udělat pořádný rozruch a dokonce ukázat záda i Tesle. Cíl je přitom jednoduchý – dostat značku známou hlavně díky mobilním telefonům z kapes i do garáží.

Když zakladatel a šéf Xiaomi Lein Sun v roce 2021 odhalil plány společnosti týkající se elektromobility, bylo jasné, že to s ní Číňané myslí vážně. Společnost se tehdy zavázala investovat do projektu 10 miliard dolarů a Sun jej označil za svůj vůbec poslední velký podnikatelský počin. Navíc se nechal slyšet, že by se chtěl s Xiaomi do pár let vypracovat na jednoho z pěti největších producentů vozů na světě.

První krok k naplnění těchto ambic udělala automobilka minulý týden, když zahájila prodej modelu SU7. A debut je to povedený. Jen za první den si mělo novinku objednat bezmála 89 tisíc zájemců. Prvním z nich již začalo Xiaomi dodávat pět tisíc naskladněných kusů z takzvané Founder’s Edition, ostatní držitelé rezervací budou na dodávky čekat čtyři až sedm měsíců.

Na úspěšný start zareagovala hodnota společnosti, s jejímž akciemi se obchoduje na hongkongské burze. Valuace podniku předčila i některé tradiční producenty automobilů, jako jsou Ford či General Motors. Minulé úterý totiž atakovala hranici 55 miliard dolarů, tedy přibližně 1,3 bilionu korun, když cena akcií společnosti vzrostla o 16 procent. Od té doby došlo k mírné redukci, cena firmy se nicméně i nadále pohybuje kolem 50 miliard dolarů.

Přesto SU7 pro Xiaomi neznamená jednoznačné vítězství. Jedním z největší lákadel novinky je její cena pohybující se okolo hranice 700 tisíc korun. Jedná se o skvělou strategii, jak zaujmout zákazníky, ovšem ekonomice společnosti to do karet moc nehraje – ve skutečnosti bude Xiaomi na každému prodaném kusu svého elektromobilu prodělávat.

Podle analytiků by se mělo jednat o částku 9,5 tisíce dolarů, v přepočtu tedy zhruba 225 tisíc korun na každý kus. Letošní produkční plán zahrnuje 60 tisíc vyrobených exemplářů SU7, které by tak ve finále mělo pro Xiaomi znamenat ztrátu nejméně 13,5 miliardy korun ročně. Společnost, která má největší profit z prodeje chytrých telefonů, za poslední kvartál roku 2023 v čistém vydělala 800 milionů dolarů, tedy asi 20 miliard korun. I proto zatím nebere na peníze ohledy a v reakci na silnou poptávku ze strany čínských zákazníků údajně požádala dodavatele o navýšení produkce na 10 tisíc kusů měsíčně.

Právě dostatečné finanční rezervy jsou důvodem, proč má Xiaomi šanci uspět. Čína představuje světově největší trh pro elektromobily a konkurence tu je ohromná, Xiaomi však může těžit ze své pozice zavedeného hráče a může se opřít o kapitál pramenící z prodeje elektroniky. Otázkou zůstává, zda má SU7 na převálcování konkurentů i dostatečné množství technologických es v rukávu.

SU7 po designové stránce není vůbec špatné, přičemž je patrné, že se inženýři v Číně inspirovali prací kolegů z německého Porsche. SU7 skutečně z některých úhlů evokuje elektrický Taycan. Nicméně co se interiéru týče, ten je relativně osobitý.

Jak se dalo čekat, Xiaomi vzhledem ke svým bohatým zkušenostem s chytrými telefony hodně sází na komunikaci mezi vozem a řidičem. Jejím středobodem je, jak už to dnes bývá, velká obrazovka infotainmentu, která do sebe vstřebala v podstatě všechny ostatní prvky ovládání vozu a přebíjí až miniaturní displej přístrojové desky. Ten ovšem svou velikost kompenzuje schopností přetáčet se, čímž přináší opět trochu jiný způsob nabídky informací.

Několik málo manuálních ovladačů je k nalezení pod obrazovkou infotainmentu, na volantu a netradiční kolébkové přepínače ovládající klimatizaci a vytápění se usadily na středovém tunelu. Jinak je ale interiér strohý s důrazem na čistotu linií a sportovní eleganci.

Foto: Xiaomi Interiér SU7 od Xiaomi

Koho spíše než vzhled vozu zajímá jeho výkon, i pro něj by mělo být SU7 lákavé. Při testu novinářů měl vůz na jedno nabití ujet až 634 kilometrů podle čínského testovacího cyklu CLTC. Konkurenční Model 3 od Tesly ve stejném testu ujel o 66 kilometrů méně a Nio ET5 dokonce o více než 150 kilometrů méně. Stejným soupeřům ukázalo SU7 záda i v rychlostních testech, kdy z 0 na 100 km/h zvládlo akcelerovat za 3,24 sekundy.

Dost možná největším trumfem je ale cena. Ta se pohybuje v přepočtu okolo 700 tisíc korun a doma v Číně poráží právě i výše zmíněné konkurenty. Nio ET5 je na domácím trhu k dostání přibližně za 974 tisíc korun a přestože je cena Modelu 3 od Tesly v Číně podstatně nižší než u nás (konkrétně hovoříme o částce 1 053 990 korun na českém trhu oproti ceně 800 tisíc korun na trhu čínském), stále na cenu SU7 nestačí.

Xiaomi tak potvrzuje, že by jej konkurenti rozhodně neměli podceňovat. A mimochodem, jen pár týdnů předtím, že Xiaomi zahájilo prodej SU7, oznámil naopak Apple, tedy jeden z jeho hlavních mobilních konkurentů, že svůj projekt na vývoj auta ukončuje.