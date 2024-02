Apple končí s vývojem vlastního auta. Miliardový projekt od začátku narážel na řadu problémů

Uložit 0

Jak by vypadalo auto od Applu? To je otázka, o které se diskutuje znovu a znovu už deset let – od momentu, co se objevily zprávy, že firma na něčem takovém pracuje. První nápad na vozidlo s nakousnutým jablkem ve značce prý měl už Steve Jobs v době počátků Tesla Motors, tedy kolem roku 2008. Nyní to ale vypadá, že z jednoho z nejambicióznějších projektů v historii Applu nic nebude. Podle interních informací byl vývoj zrušen a tisícičlenný tým, který na něm pracoval, bude rozpuštěn.

Se zprávou, která prý šokovala i samotné zaměstnance společnosti, přišla v úterý agentura Bloomberg. Provozní ředitel Jeff Williams a viceprezident Kevin Lynch, který měl vývoj auta na starosti, měli oznámení o jeho ukončení prezentovat interně. Celá operace, známá pod označením projekt Titan, bude postupně kompletně zastavena a velká část lidí se přesune do vývoje generativní umělé inteligence, případně do jiných divizí v rámci Applu.

Na projektu Titan pracovalo bezmála dva tisíce zaměstnanců, včetně stovek hardwarových inženýrů a automobilových designérů se zkušenostmi od značek jako Aston Martin, Lamborghini, BMW nebo Porsche. Někteří z nich pravděpodobně firmu opustí – není ale známo, s jak velkým propouštěním se počítá.

Vývoj elektrického automobilu od jedné z největších technologických firem na světě měl Tim Cook schválit koncem roku 2014. V průběhu let se pak postupně objevila řada zpráv o tom, jak Apple testuje různé designy a koncepty, a také spekulace, zda má vůbec v plánu přijít s kompletním vozidlem, nebo spíš systémem pro autonomní řízení. Už několikrát v minulosti se také objevily pochyby, jestli z téměř mytického projektu Titan vzejde konkrétní produkt.

Celé období vývoje měly provázet problémy spojené s tím, že samotné vedení nemělo dost dobrou představu o tom, jak by vlastně mělo Apple Car vypadat, co by mělo nabídnout nebo na jakou část trhu cílit. V jednom momentě se tak očekávalo spíše luxusní samořídící vozidlo, jindy se mluvilo o autonomní dodávce ve spolupráci s Volkswagenem, určené pro dopravu zaměstnanců. Vedení i strategie projektu Titan se několikrát změnily a Apple kupoval startupy vyvíjející autonomní řízení, nabíral a propouštěl stovky lidí.

Od roku 2017 společnost testovala samořídící systémy instalované v desítkách SUV od Lexusu na amerických silnicích i na soukromých drahách. Stále se ale prý nedařilo přijít s uspokojivým výsledkem. Bloomberg uvádí, že prvotním plánem bylo vytvořit auto s pátou, tedy nejvyšší úrovní autonomie, které nemá volant ani pedály. Od toho se ale rychle upustilo.

Foto: Apple Podoba nového systému CarPlay v autech

Místo toho mělo Apple Car dostat samořízení čtvrté úrovně, což zahrnuje plnou autonomii s možností zásahu člověka v případě potřeby. Podle posledních zpráv se ale plány změnily na vozidlo mezi druhou a třetí úrovní autonomie, tedy o něco pokročilejší, než nabízí systém Tesla Autopilot. Takové auto prý mělo šanci na odhalení veřejnosti v roce 2028 s cenou kolem 100 tisíc dolarů, v přepočtu 2,3 milionu korun. Panovala ovšem nejistota kolem marží, které by nejspíš musely být výrazně nižší než u jiných produktů Applu.

K problémům spojeným s technologickou stránkou, designem či výrobou se připojila také otázka zájmu. Růst trhu s elektrickými automobily v poslední době výrazně zpomalil, jednak kvůli vysokým cenám a inflaci, jednak kvůli nedostatečné infrastruktuře pro nabíjení nebo technickým vlastnostem, jako je omezený dojezd. To vše stále odrazuje široký okruh zákazníků, kteří dávají přednost hybridům nebo autům se spalovacími motory.

Zřejmě právě kvůli tomu mělo vedení Applu rozhodnout, že po mnoha letech a miliardách dolarů vložených do vývoje je čas projekt ukončit. Mezi prvními se ke zprávě vyjádřil ředitel Tesly Elon Musk, který se podle vlastních slov v minulosti pokusil automobilku prodat Applu. Teď na sociální síti X sdílel informaci o konci projektu Titan s emoji salutování a cigarety.