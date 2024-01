Xiaomi vyzývá na souboj Teslu a Porsche. Elektrický sporťák od výrobce telefonů bude ultrarychlý

Uložit 0

Není to tak dávno, co se díky čínským úřadům dostaly na světlo světa obrázky nového elektromobilu značky Xiaomi. Tento čínský výrobce elektroniky, s jehož jménem máme nejčastěji spojené smartphony, nyní o novince prozradil více, přičemž se pochlubil i nemalými ambicemi, kterých chce ve světě elektromobility dosáhnout.

Myšlenka, že by Xiaomi mohlo v průběhu příští dekády zaujmout ve světě elektromobility stejně silnou pozici, jakou aktuálně drží v oblasti elektroniky, může znít odvážně. Ostatně značka je dnes v různých srovnáních čtvrtým či pátým největším producentem smartphonů na světě. Její spoluzakladatel, miliardář Lej Ťün, v tento úspěch ovšem pevně věří, jak prozradil na představovací akci věnované modelu SU7. Cílem je dosažení této mety v následujících deseti až dvaceti letech a značka si na naplnění svých smělých cílů vyčlenila z rozpočtu deset miliard dolarů.

Jak bude vůbec první elektromobil čínského výrobce telefonů vypadat, předčasně prozradily čínské úřady, které na pravidelné bázi zveřejňují seznam vozidel, která procházejí homologačním procesem. A tak bylo jasné, že Xiaomi chystá sportovně laděný elektrický sedan, který se svým vzhledem blíží elektrickým střelám od Tesly či Porsche. Právě tyto značky Ťün označil za největší rivaly, jejichž elektrickým modelům se SU7 snaží vyrovnat i po technické stránce.

Novinka by měla nabídnout pokročilou techniku pohonu, autonomní řízení, systém správy baterie a inteligentní jízdní funkce. Model by měl být nabízen ve dvou konfiguracích s jedním či dvěma motory, kdy výkonnější verze s pohonem všech kol nabídne 475 kW, akceleraci z 0 na 100 km/h za 2,78 sekundy a maximální rychlost 265 km/h. Ne nadarmo vůz nese ve svém názvu písmena SU, tedy zkratku pro Speed Ultra.

Co se baterií týče, dodavatelem bude další významný čínský producent elektromobilů BYD, který brzy začne s výrobou vlastních aut i v Maďarsku. Celková kapacita baterií s Catl články by měla u SU7 činit 101 kWh, což by mělo vystačit na zhruba 800 kilometrů ujetých na jedno nabití.

Značka prozatím nezveřejnila, na kolik její novinka vyjde, ani kdy se dostane na čínský trh, na kterém bude muset mít pořádně ostré lokty. Protože je největším trhem pro elektromobily na světě, operují zde desítky automobilek nabízející stovky modelů. Xiaomi navíc není prvním výrobcem telefonů, který se pouští i do výroby elektromobilů.

Značka Huawei nedávno ukázala již svůj druhý elektrický model, který nemá od SU7 příliš daleko. Vůbec největší výzvou však bude již zmiňovaný BYD, který se též netají velkými ambicemi týkajícími se světové nadvlády v segmentu elektromobility, kde chce být úspěšnější než Tesla. Je ovšem otázkou, jakou nastaví cenovou politiku a zda bude schopná zákazníky přesvědčit o kvalitě a také morálních hodnotách. Připomeňme, že Xiaomi se v minulosti dostalo i na černou listinu v USA, a to kvůli svým údajným vazbám na čínskou armádu.