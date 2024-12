Napíše zprávu mámě i zadání pro vývojáře. Aneb jak #HolkyzMarketingu zkoušely AI od Samsungu

Uložit 0

Platforma #HolkyzMarketingu v tomhle oboru funguje už deset let. Marketéry – muže i ženy – propojuje, vzdělává a pomáhá jim. Ale jaké nástroje pomáhají Holkám samotným? Třeba umělá inteligence v telefonech od Samsungu. Lam Nguyen a Nicole Karráová na chvíli odložily iPhony, aby si Galaxy AI vyzkoušely v práci i v soukromí – a takhle to dopadlo.

„Sotva jsme telefony dostaly, zamířily jsme na technologickou konferenci Web Summit v Lisabonu. Takže jsme je mohly vyzkoušet v terénu,“ říká Nicole Karráová, marketingová šéfka firmy #HolkyzMarketingu, která měla k vyzkoušení Galaxy Z Fold6, tedy větší, skládací model. Hlavní produkťačka Lam Nguyen zase testovala samsungovskou AI na modelu Galaxy Z Flip5. „Z toho jsem měla totální radost, protože před mnoha lety jsem sama ‚véčko‘ měla,“ přidává se smíchem.

Schopnosti svých telefonů využily i k zábavnějším účelům, ale především je testovaly v pracovním nasazení. Příležitostí k tomu Web Summit nabídl dostatek. „Při tom obyčejnějším používání někde cestou v autobuse to pro mě takový benefit nebyl, ale když jsem potřebovala udělat něco s grafikou ve Figmě nebo cokoliv naplánovat v Asaně, na obří obrazovce to na rozdíl od menšího iPhonu nebyl problém,“ popisuje Karráová.

Obě markeťačky ale chtěly vyzkoušet hlavně umělou inteligenci Samsung Galaxy AI. „Vygenerování textu podle zadání bylo OK. Ale největší přínos pro mě byla schopnost shrnutí obsahu, třeba poznámek ze schůzky nebo možnost ze záznamu vytáhnout ty nejdůležitější body,“ přidává Nguyen. Sama přitom připomíná, že různých nástrojů, které podobné funkce zvládají, je vícero. „Jenže to není komfortní. Musíš si je nainstalovat, něco zaplatit, zkombinovat… není to pohodlné. Tady to máte všechno v mobilu,“ dodává.

„To je za mě ta největší výhoda. Že AI funkce jsou na jednom místě v malém zařízení. Nemusí být revoluční, spoustu jsem jich v nějaké podobě používala v jiném formátu, ale tady to máte v ruce. Nemusím jít na jinou stránku, nemusím spouštět jinou aplikaci,“ přitakává Karráová.

Tu kromě toho zaujaly i možnosti AI spojené s fotoaparátem. Třeba ta nechat do fotografie přikreslit či lépe řečeno vygenerovat obsah. I v tomhle hravějším testování se nicméně našlo pracovnější uplatnění. „Třeba díky možnosti zkopírovat text z fotky prezentace nebo z namířeného foťáku,“ říká.

Právě kolem fotoaparátu se podle marketingové šéfky #HolkyzMarketingu nicméně točí i další možné uplatnění generativních schopností umělé inteligence. Účast na konferenci totiž připomněla organizování vlastních akcí – a občas náročné řešení toho, jak by takové eventy měly vypadat.

„Standardně něco vyfotím, to si hodím do počítače, tam si ve Figmě zkouším navrhnout výzdobu, stánky, instrukce pro grafika,“ popisuje Karráová. „Ale teď si dovedu představit, že vezmu telefon, vyfotím prostor a hned si tam vygeneruju třeba stůl nebo stánek, abychom já i designér okamžitě dostali tu správnou představu. Pro markeťáka, co řeší i offline věci, je to super,“ dodává. „Šetří to strašně moc času.“

Její parťačka si spíš než s fotkami pohrála s písmenky. Právě na ty totiž spousta funkcí Samsung Galaxy AI míří, a to od souhrnu článků či internetových stránek až po funkci Spisovatel, která generuje text podle zadání. Po vzoru třeba Gemini od Googlu, ale s integrací přímo do aplikací telefonu od poznámek po prohlížeč.

„Přes AI jsem si třeba nechala vygenerovat pozvánky na naše kurzy. Na podobné ‚quick fixes‘ je to opravdu užitečné, něco rychle zformulovat to umí velice hezky,“ popisuje Nguyen. Která zároveň přiznává, že větší, kreativnější nebo prostě náročnější texty by ale umělé inteligenci nesvěřila.

Tedy prozatím. Dovede si představit větší důvěru v AI třeba za pár let? „A to dokonce i za kratší dobu! Jestli AI dáme přístup k relevantním informacím, že bude vědět, co mám ve Slacku, co řeším v Asaně, jestli se prostě líp propojí, tak jí svěřím i vážný text, u kterého jen upřesním pár detailů,“ prorokuje Nguyen.

Už teď ale oceňuje uplatnění nástrojů, jako je Galaxy AI, napříč obory. Tedy nejen ve svém marketingu. „Ať už jsi marketér, nebo třeba inženýr, pořád je to práce s mobilem, práce s textem. Umělé inteligenci prostě řekneš, jestli něco potřebuješ poslat svojí mámě, jestli děláš post na Instagram nebo jestli je to zadání pro vývojáře, a ona to udělá. V tom je univerzální,“ říká.

Podobně pozitivní výhled přidává i její kolegyně Karráová. „Já trochu s nadsázkou řeknu, že chci, aby za mě AI částečně myslela. Když musím přemýšlet nad vším, nepomůže mi. Chci se zaměřit na kreativitu, na vymýšlení strategií – ne na to, že musím vzít nějaký seznam, zkopírovat ho, naklikat pro celý tým termíny… Vím, že je to hloupost, ale těch je za den několik a nasčítají se,“ popisuje až příliš mnoha lidem dobře známé pracovní procesy.

Právě v jejich odstranění vidí největší benefit umělé inteligence „Nepotřebuju, aby za mě dělala kreativní činnost. Ale aby mě zbavila těch hloupých,“ uzavírá Nicole Karráová z #HolkyzMarketingu.