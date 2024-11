Týden jsem komunikoval pomocí AI od Samsungu, říká technický šéf českého startupu Aireen. Jak to dopadlo?

Uložit 0

Dovede si technický ředitel startupu, jehož technologie odhaluje počátky vážných onemocnění ze skenu lidského oka, představit zapojení umělé inteligence do své práce? Na to Martin Slíva z firmy Aireen dává kladnou odpověď. Nepřekvapivě. Ale co když jde o AI nástroje přímo v telefonu, jaký možná máte v ruce i vy?

„Vyzkoušel jsem to a funguje to,“ odpovídá pro CzechCrunch zkušený technický ředitel, který dostal příležitost testovat skládací smartphone Samsung Galaxy Z Fold6. „Předtím jsem používal Apple, ale nejsem značkař. A musím říct, že je to pozitivní změna, hlavně co se klávesnice a velikosti skládacího displeje týče,“ dodává. Klíčovým rozdílem je nicméně umělá inteligence Galaxy AI.

Ta využívá googlovský Gemini v kombinaci s vlastním řešením, které dokáže fungovat i bez připojení k internetu. Funkci spustíte přímo při používání různých nativních aplikací telefonu, například při psaní poznámek nebo zpráv. „A myslím, že by se dala použít i pro pracovní účely,“ říká Slíva. Jak?

„Třeba pracovníci technické podpory by měli Fold po ruce, velký displej by jim umožnil pohodlnou administraci, AI zase připravila zprávy pro kolegy a zákazníky. Kdyby měli pohotovost, nemuseli by s sebou tahat notebook. Reálně by jim to zvýšilo efektivitu,“ říká Slíva.

Foto: Martin Slíva Původní fotka před úpravou pomocí Galaxy AI. Další snímek ukáže její změnu

Galaxy AI v telefonech Samsung totiž kromě jiného nabízí i funkci zvanou Spisovatel, která z vašeho krátkého zadání složí obsáhlejší zprávu. „Je opravdu dobrý. Prakticky každý mail, na který jsem během testování telefonu odpovídal, jsem tvořil pomocí Galaxy AI. Když jsme si domlouvali tuhle naši schůzku, tak jsem mu jen zadal ‚schůzka zítra v 9‘ a výsledek lehce upravil,“ popisuje.

Samozřejmě, z vygenerovaného textu zkušený uživatel občas pozná, že ho psala umělá inteligence. Ale co je důležité říct, češtinářsky je naprosto korektní – a hlavně, ruku na srdce, často je lepší než produkt lidské komunikace. Která může být například psaná ve spěchu a přece jen se do ní někdy vloudí chyba.

Lidé si myslí, že pracovníci v IT jsou nezdvořilí, ale oni jsou jenom struční. I s tím AI pomůže.

„Asi sám víte, že pracovníci v IT často komunikují v krátkých větách. Lidé si myslí, že jsou nezdvořilí, ale oni jsou jenom struční,“ říká s úsměvem CTO firmy Aireen. „Takže AI jim tu omáčku běžného mailu doplní a to je fajn. Působí mnohem lépe, když zpráva obsahuje nějaké oslovení, není to jen holá věta a je zformátovaná.“

Zapojení Galaxy AI se nicméně při testování Foldu s Galaxy AI neomezilo jen na konverzace. „Používáme v práci nástroj Jira a v něm občas komentujete věci, které se někde veřejně čtou nebo mohou jít ke klientovi. Takže díky umělé inteligenci tam nenapíšete jen strohé ‚vyměňte si to a to‘, ale kusé poznámky to rozepíše do srozumitelného textu,“ popisuje Slíva.

Foto: Martin Slíva Galaxy AI v akci – umělá inteligence proměnila muže v levé části snímku

Jak nicméně připomíná, funkce Galaxy AI Spisovatel není perfektní řešení, které by nahradilo lidský vstup. Ale na vygenerování základní zprávy, její letmou úpravu a následné použití je prý ideální. Stejně jako třeba na kontrolu pravopisu.

„Je to ve výsledku klidně o třicet procent rychlejší, než kdyby vše člověk musel vymýšlet sám,“ míní. „A taky je velká pohoda to, že jsou tyhle funkce k dispozici přímo při psaní zpráv, dokážou zohlednit kontext. Nemusíte nic kopírovat sem a tam třeba do ChatGPT a vymýšlet úvodní prompt,“ dodává Slíva.

Fotoaparát s AI, která hledá, počítá integrály a vylepšuje realitu

Kromě pracovního zapojení došlo při zkoušení Foldu i na soukromou zábavu. Tedy spíš soukromé testování. Telefony Samsung totiž jako jedny z mála využívají funkci Circle to search od Googlu, která je mnohem inteligentnějším nástupcem známé Google Lens. Umožňuje zakroužkovat objekt nebo text na jakékoli obrazovce telefonu – třeba při použití fotoaparátu nebo při přehrávání videa – a vyhledat je na internetu.

„Nejde přitom jen o hledání produktů. Umí i přepsat a vypočítat integrály, když na ně namíříte fotoaparát,“ přidává zkušenost Slíva. Právě s foťákem mu AI pomáhá i jinak: „Při vytváření kompozice nebo při ‚narovnání‘ snímku a doplnění jeho chybějících částí. Trochu mě překvapilo, že všechny moje fotky z mobilu potřebovaly srovnat horizont.“

Nově dokáže umělá inteligence také vyhledávat hudbu, a to dokonce jen na základě toho, že známou melodii zabroukáte. Takže specializované aplikace už nejsou potřeba. Kromě toho Galaxy AI od Samsungu přeloží či shrne stránku v prohlížeči – anebo využije schopnosti generativní AI pro úpravu či doplnění fotografií, jak ukazuje galerie v tomto článku.

„Když chcete vymazat nebo nahradit nějaký velký objekt, tak to občas naráží na limity. Ale když zkusíte upravit člověka na okraji fotky, tak kdybyste nevěděli, že to je práce AI, ani si toho nevšimnete,“ uzavírá Martin Slíva.