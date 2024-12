Navštívili jsme místo, kde se sny stávají skutečností. V továrně Rolls-Royce je přípustná pouze dokonalost

Uložit 0

Se svými zelenými loukami plnými ovcí a duby lemujícími úzké silničky vinoucí se okolo cihlových domků je Západní Sussex navýsost britskou záležitostí. To podtrhuje i fakt, že si jej za svůj domov vybral jeden z klenotů Velké Británie. Právě zde se vyrábí symboly úspěchu se slavnou soškou Spirit of Ecstasy na přídi. Místo, kde umí přeměnit v realitu i ty nejdivočejší sny, jsme měli možnost osobně navštívit a prohlédnout si produkci slavných vozů i práci designérů, kteří zde každý z nich personalizují zákazníkům na míru. Vítejte v továrně Rolls-Roycu v Goodwoodu, kde i dnes tvoří nejopulentnější vozy světa výhradně ručně.

Goodwood byl vždy velmi silně spjat s rychlostí. Již na počátku 19. století se zde konaly koňské dostihy, ke kterým se po druhé světové válce přidaly první závody ořů motorových. Tradici závodů s automobily zde měli položit letci RAF, kteří během války sloužili na místní letecké základně.

O oživení závodní tradice v novodobé historii Goodwoodu se postaral lord March, majitel místního panství, dnes 11. vévoda z Richmondu, 11. vévoda z Lennoxu, 11. vévoda z Aubigny a 6. vévoda z Gordonu. Tradici slavných závodů do vrchu, která však slouží především coby přehlídka největších automobilových skvostů, obnovil v roce 1993, a velmi rychle se z akce stala stěžejní událost v kalendářích místních i všech nadšenců do motorsportu po celém světě.

Jak nám prozradil náš řidič, kdo bydlí v Goodwoodu a jeho okolí, má už svůj byznys hotový a do dvě hodiny vzdáleného Londýna jezdí tak maximálně do divadla. Během festivalu však Londýn a celý svět přijíždí do Goodwoodu. Místo se na několik dní promění v jednu velkou závodní dráhu, je prosycené vůní benzínu a rozhovory přehlušuje burácení motorů.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Anglický venkov a jeho krásy

Nicméně festival a automobilová vášeň majitele panství v Goodwoodu nejsou to jediné, co toto místo pojí s automobilovou elegancí. Když v roce 1998 BMW získalo licenci pro výrobu vozů značky Rolls-Royce, hledalo pro ni nové místo. Vyhlédlo si jeden z pozemků nedaleko vévodova panství, který od něj odkoupilo, a 1. ledna otevřelo zbrusu novou a nanejvýš moderní továrnu.

Trochu jiná továrna

Když na toto místo přijíždíte, hned od prvního momentu je jasné, že se nejedná o klasickou továrnu na automobily. Vůbec nepůsobí industriálním dojmem. Neobklopuje ji asfalt, beton ani dým z komínů, ale pouze harmonický klid, zeleň a vodní plochy, na kterých se pohupují vodní ptáci. Tohle místo si ve velkém zakládá na udržitelnosti, a proto vodní plochy neslouží jen pro okrasu, ale jsou také využívány k termoregulaci uvnitř objektu. Zeleň je přítomna i na střeše továrny. Ta díky tomu zapadá do rázu místní krajiny, kterou obohacují i včely z několika úlů, které Rolls-Royce na svých pozemcích má.

Včely sice během naší návštěvy již spokojeně odpočívaly, pokud bychom však přijeli v o něco teplejší roční období, opylovávaly by tu i unikátní růže vyšlechtěné speciálně pro automobilku, které nerostou nikde jinde než v areálu továrny.

Ta samotná vypadá spíš jako jedna z moderních prosklených kancelářských budov. S tím rozdílem, že není vyhnaná do výšky, ale rozpíná se do šířky, a za jejími okny nesedí lidé u počítačů, ale probíhá produkce vozidel. O výjimečnosti celého objektu vypovídá i plaketa umístěná hned u vchodu, která prozrazuje, že objekt navržený architekty Foster and Partners získal v roce 2004 ocenění od Royal Institute of British Architects.

Po vstupu do budovy jsme byli usazeni do salónu, kde na nás ze zdi hleděli zakladatelé značky Charles Rolls a Henry Royce. Dostali jsme čaj, kávu, pečivo a apartní kabátek fialové barvy s vyšitým emblémem RR na prsou. Po krátkém občerstvení přišlo upozornění, že odteď již není povoleno fotit, protože míříme přímo do prostor, kde se odehrávají ta největší kouzla Rolls-Roycu.

Načítám další článek...