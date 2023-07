Do Česka přijel první elektrický Rolls-Royce. Ještě se neprodává, ale už teď se na něj stojí fronta

Historie britské automobilky Rolls-Royce sahá až do samého začátku 20. století. Více či méně ikonických aut plných luxusu má za sebou nespočet. Když teď ale poprvé v České republice ukazovala své vůbec první elektrické auto s názvem Spectre, všichni zástupci značky si dali záležet na tom, abychom měli v jedné věci jasno – právě tohle je to nejzásadnější auto v historii Rolls-Roycu. Elektrifikace už zkrátka pohltila i Goodwood, kde se prvotřídní automobily se soškou na přídi vyrábí. Na významu měl přidat i fakt, že se česká premiéra odehrávala v devátém patře luxusního loftu, kde třeba jednou bude takové auto skutečně parkovat.

Rolls-Royce svou elektrickou budoucnost poprvé ukázal loni na podzim. Spectre představuje první vlaštovku celé řady elektrických modelů, které budou následovat. Automobilka se totiž chce stát do konce dekády plně elektrickou. O zájem zákazníků se evidentně bát nemusí, už teď se totiž na první elektrický Rolls-Royce stojí fronty. A to se ještě ani pořádně nezačal prodávat. „To, co za chvíli uvidíte, je v první řadě Rolls-Royce. A teprve v druhé řadě vůz poháněný elektrickou energií,“ zahájil prezentaci Karel Kadlec, majitel CarTec Group a ředitel dealerství značky Rolls-Royce v Česku.

Spolu s dalšími zástupci automobilky a novináři stál v devátém patře luxusní rezidence Vanguard Prague, která stále ještě vzniká na místě bývalé továrny na letecké přístroje v pražských Modřanech. Její součástí jsou i lofty, v nichž budou mít majitelé možnost zaparkovat si několik aut. Do „bytové garáže“ je přímo v autě vyveze velký nákladní výtah a tuto cestu absolvoval také první elektrický Rolls-Royce. Dál už ho ale mohli novináři obdivovat jen na místě – jednak v celém loftu není místo na žádné manévry, reálnou jízdu ve Spectru navíc zatím okusil jen relativně malý počet šťastlivců.

Foto: Rolls-Royce Elektrický Rolls-Royce Spectre

Mezi nimi byli například testovací jezdci automobilky, kteří během velmi náročného testovacího programu najeli více než 2,5 milionu kilometrů. Konstruktéři strávili za volantem očekávaného elektrického korábu padesát tisíc hodin, během kterých detailně analyzovali jízdní vlastnosti nového vozu, aby ho do finální verze perfektně vyladili tak, jak je u značky Rolls-Royce zvykem. Samotný výrobce označuje svůj nejnovější model jako ultraluxusní elektrické super kupé. A platí, že je to Rolls-Royce se vším všudy. Na silnici ho rozhodně nepřehlédnete a to, že má poprvé elektrické pohonné ústrojí, má být nakonec výhoda.

„Model Spectre má všechny vlastnosti, jimiž je Rolls-Royce celosvětově proslulý – ticho, klid a přitažlivost – a ukazuje, jak dokonale se Rolls-Royce hodí pro elektrifikaci. Je to vyjádření nového směřování a symbol jasné a odvážné budoucnosti, která je pro Rolls-Royce již plně elektrická,“ zdůraznil během premiéry v Praze Frank Tiemann, ředitel korporátní komunikace pro střední a východní Evropu a střední Asii společnosti Rolls-Royce Motor Cars. Motor ale na první pohled neřešíte, dojem na vás automaticky udělá tradičně majestátní vůz, který má v případě Spectru téměř 5,5 metru na délku, navíc stojí na obřích kolech, jež mají 23 palců.

Majestátní pocit umocňuje vůbec nejširší mřížka chladiče, jakou kdy inženýři v Goodwoodu pro vůz Rolls-Ryoce navrhli. Právě tady přichází první ze změn související s tím, že už v sobě auto nemá spalovací motor. Jelikož se přes tuto mřížku nemusí chladit motor, jsou jednotlivé lamely masky ve tvaru antického Pantheonu hladší a byly navrženy tak, aby pomohly ke snazšímu obtékání vzduchu kolem přídě. Díky svažující se karoserii typu fastback i hladkému napojení na prosklení vozu pak Rolls-Royce dosáhl na vůbec nejnižší součinitel čelního odporu vzduchu s hodnotou 0,25.

Aerodynamickou optimalizací kvůli tomu prošla i ikonická soška Spirit of Ecstasy na přídi. To by se na první dobrou mohlo zdát jako banalita, ovšem v případě britské automobilky, která si dává záležet na skutečně každém detailu, to představovalo 830 hodin modelování tvaru sošky a její testování v aerodynamickém tunelu. Na přídi si pak jistě všimnete také na Rolls-Royce netradičně úzkých světel, která připomínají ta z nového BMW i7. Ostatně právě pod německou automobilku Rolls-Royce od roku 2003 spadá.

Když rozevřete mohutné protisměrně otevírané dveře, dostanete se do tradičně velkorysého a luxusního interiéru, kde je opět dbáno na každý detail. Právě dveře mohou být například vybaveny vnitřními výplněmi Canadel z jednoho kusu dřeva, které jsou umístěné přesně v úhlu 55 stupňů, aby vyvolaly pocit pohybu ve voze. Nebo si do nich můžete v rámci oblíbeného programu individualizace Bespoke nechat nainstalovat téměř pět tisíc osvětlených „hvězd“, které se mohou objevit i na palubní desce či stropu a dokreslit tak mystiku noční oblohy.

Samotný elektrický motor by měl nabídnout výkon 430 kW s akcelerací z 0 na 100 kilometrů v hodině za 4,5 sekundy. Na jedno nabití by měl Spectre podle nejnovějších údajů ujet až 530 kilometrů. Dodávky prvních exemplářů očekávaného vozu zákazníkům mají být zahájeny ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, ale zástupci Rolls-Roycu hlásí, že poptávka je vysoká. „Některé české klienty budu muset bohužel zklamat, protože čekací doba se může protáhnout až do roku 2025,“ potvrdil Karel Kadlec.

Cenu zatím automobilka oficiálně neprozradila, ale měla by se pohybovat mezi cenou stávajících modelů Cullinan a Phantom. „V přepočtu začíná na 11 milionech korun s DPH, nicméně u modelů Rolls-Royce vůz nikdy neskončí se základní výbavou, prakticky vždy se upravuje podle přání zákazníků,“ uvedl k chystaným cenám prvního elektrického Rolls-Roycu pro Aktuálně.cz manažer prodeje pražského zastoupení značky Jindřich Ježdík.