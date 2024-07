Nedávno koupila lékárnu, teď si Alza pořídila kadeřnictví. Ještě více se opře do vlasové kosmetiky

Uložit 0

I když jste neohrožená jednička trhu, nesmíte usnout na vavřínech. Oficiálně u Alzy zatím známe její výsledky teprve za předloňský rok, kdy jí poprvé po dvaceti letech meziročně klesl obrat, ale i tak je s přehledem největším českým e-shopem. Už dávno přitom neprodává jen elektroniku, naopak je stále méně a méně kategorií, které v její nabídce nenajdete. Dál navíc hledá nové příležitosti, aby mohla růst. Připravuje vstup do segmentu s léky a jak zjistil CzechCrunch, nedávno koupila také kadeřnický závod, díky kterému posílí i v oblasti vlasové kosmetiky.

Koncem května uzavřela Alza smlouvu o koupi obchodního závodu v ulici Tusarova v pražských Holešovicích, jehož předmětem podnikání je holičství a kadeřnictví. Jedná se o podnik Václava Pražáka, který na stejné adrese, jen pár set metrů od hlavního showroomu Alzy, provozuje kadeřnické studio Václav Pražák Hair Design. To zůstane i nadále v provozu pod taktovkou svého zakladatele, Alza si samotný závod kupuje hlavně kvůli tomu, aby mohla prodávat další produkty.

„Alza se i nadále zaměřuje na rozšiřování a zdokonalování svého portfolia kadeřnických a vlasových přípravků, které jsou již nyní k dispozici na našem e-shopu. Jsme rádi, že můžeme oznámit akvizici závodu pana Václava Pražáka. Tato strategická koupě nám umožní dále rozšiřovat sortiment profesionální vlasové kosmetiky a tím zlepšovat nákupní zážitek pro naše zákazníky,“ uvedla pro CzechCrunch tisková mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.

Výši transakce, za kterou Alza od Václava Pražáka závod koupila, nechce ani jedna ze stran oficiálně komentovat. „Důležitou zprávou je, že provoz kadeřnictví pana Pražáka zůstane beze změny. Všechny závazky, které kadeřnictví v současné době má, budou nadále plněny,“ doplnila tisková mluvčí Alzy.

Pro český internetový obchod, jehož obrat předloni činil více než 42 miliard korun a je dle našeho žebříčku suverénně největším e-shopem v Česku, jde o důležitý krok, aby mohl prodávat některé další profesionální výrobky ze světa vlasové kosmetiky. Jejich výrobci či distributoři to totiž podmiňují tím, že prodejce musí mít také vlastní kadeřnictví, kde dané produkty nabízí a kde s nimi umí zacházet.

„S Alzou máme dlouhodobě dobré a přátelské vztahy. Teď v ní máme i silného partnera, se kterým si vzájemně pomáháme. Naše kadeřnické studio, Václav Pražák Hair Design, je se svými kadeřníky garantem a poradcem ve světě špičkových profesionálních výrobků vlasové kosmetiky, které se mohou prodávat jen zákazníkům, jež mají své kadeřnictví a proškolené odborníky. Naše dlouholetá zkušenost v oboru umožní zákazníkovi správně vybrat vlasovou kosmetiku a poradit, jak vlasovou kosmetiku používat,“ říká pro CzechCrunch Václav Pražák, který patří mezi známé postavy české profesionální kadeřnické scény.

Jedním z největších specializovaných online hráčů u nás je v tomto odvětví skupina Bezvlavlasy, která taktéž patří do našeho žebříčku 100 největších e-shopů v Česku. V loňském roce dosáhla dle předběžných výsledků poprvé na tržby přesahující miliardu korun, přičemž provozní zisk EBITDA činil 115 milionů korun a čistý zisk 79 milionů korun. Do jejího čela zároveň před několika měsíci nastoupil Daniel Horák, který deset let vedl českou síť Dr. Max. Z něj vybudoval jednoho z největších hráčů mezi lékárnami u nás a nyní má velké plány také s Bezvavlasy.

Obchod s vlasovou kosmetikou zakládali v roce 2011 Aleš Hudeček s Františkem Novotným. Dnes je z Bezvavlasy širší skupina, která prodává a distribuuje produkty na vlasy, pleť, líčení či kadeřnické potřeby a elektroniku, navíc se s jejími akciemi obchoduje i na pražském trhu Start. Její tržní kapitalizace tam aktuálně přesahuje 970 milionů korun. Také v Bezvavlasy hledají další příležitosti k růstu, a tak loni za 530 milionů koupili skupinu Hair Servis, která provozuje dvacet velkoobchodních prodejen a třináct školicích center.

„Trh s vlasovou kosmetikou je velice konkurenční prostředí, kde existuje několik desítek menších či větších hráčů. A pokud nemáte určitou konkurenční výhodu, těžko na něm obstojíte. V našem případě je to dlouhodobé partnerství a detailní znalost potřeb kadeřníků díky distribuční společnosti Hairservis, která je na trhu více jak dvacet let. Strategie a cíle Bezvavlasy je být v profesionální kosmetice jedničkou na trhu, kdy těžíme především z naší silné pozice mezi kadeřníky, a tento segment chceme i do budoucna dále posilovat a rozvíjet,“ říká Daniel Horák, skupinový CEO Bezvavlasy.

Pro Alzu není nákup Pražákova závodu jedinou podobnou akvizicí z poslední doby. V květnu jsme informovali o tom, že si český e-shop, který v 90. letech založil Aleš Zavoral, v podobné transakci koupil část lékárny, aby mohl začít prodávat i léky a další zdravotnické produkty. Konkrétní plány v této oblasti zatím nechce Alza komentovat. „Téma zdraví dlouhodobě vnímáme jako zajímavou obchodní příležitost, a proto ho máme na webu a v aplikaci Alza.cz jako jednu z hlavních kategorií,“ uvedla tehdky Eliška Čeřovská.