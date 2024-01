Alza ukázala, jak těžký měla rok 2022. Po dvaceti letech jí klesl obrat, zisk spadnul o 1,8 miliardy

Uložit 0

To, že se česká e-commerce nachází už dva roky v útlumu, protože lidé šetří, se ví. Dosud ale nebylo jasné, jak moc situace, kterou tuzemský internetový obchod dosud nikdy nezažil, dopadla na jeho lídra Alza.cz. Poté, co firma zveřejnila výsledky za rok 2022, tajemství pominulo: e-shop v předminulém roce zaznamenal pokles, ale menší než zbytek trhu. Ovšem jen co se týká tržeb, zisk mu spadl podstatně víc.

„Společenská a hospodářská situace zásadním způsobem zasáhla i e-commerce, Alzu.cz nevyjímaje. Již v prvních měsících roku 2022 bylo zřejmé, že rekordní obrat minulých let je historií a společnosti musí okamžitě reagovat na změny,“ zhodnotil ve své zprávě předminulý rok zakladatel a šéf Alzy Aleš Zavoral. Je to poprvé, kdy Alze čísla klesla – ostatně poprvé klesla předloni i celé e-commerce.

V řeči čísel to znamená následující: předloni největší český internetový obchod utržil bez DPH 42,3 miliardy korun, což představuje pokles oproti rekordnímu roku 2021 o 7,8 procenta. To je lepší výsledek, než byl průměr trhu, který šel dolů o zhruba 12 procent. A je to stále druhý nejvyšší obrat v historii Alzy.

V ziskovosti se ale Zavoral, jehož časopis Forbes řadí s odhadovaným jměním 46 miliard korun mezi deset nejbohatších Čechů, musel smířit s mnohem větším propadem – zatímco v roce 2021 Alza vydělala 2,5 miliardy korun, předloni to bylo „jen“ 654 milionů. Co se marže týče, obchod se vrátil do roku 2016.

Alza své výsledky za daný kalendářní rok tradičně zveřejňuje na začátku přespříštího roku, takže jak se jí dařilo v roce 2023, se dozvíme v lednu 2025. Nicméně e-commerce loni zažila další nikterak vynikající rok a opět došlo k poklesu o šest procent. Celkem e-shopy utržily 185 miliard korun, a nezachránily je tak ani nakonec byznysově docela slušné Vánoce.

Pro srovnání hlavní konkurent Alzy na českém internetu, skupina Allegro, což je někdejší Mall.cz, měla v roce 2022 obrat 15 miliard korun, což byl pokles o 9,8 procenta, a zisk EBITDA (před daněmi a odpisy) minus 988 milionů korun. To jsou tedy o poznání slabší čísla, nicméně Mall se s profitabilitou trápil na rozdíl od Alzy vždy.

V roce 2022, jehož se právě zveřejněné výsledky týkají, uvedl e-shop v rámci boje o zákazníky novou službu AlzaPlus+, o které nyní Aleš Zavoral hovoří jako o vlajkové lodi. Jde o předplatné, díky němuž pak klienti mají doručení do Alzaboxů či poboček zdarma.

„Během pěti měsíců od spuštění si ji objednalo přes 100 tisíc zákazníků,“ napsal Zavoral, který Alzu rozjel v roce 1994 ze sklepa jako obchod s počítačovou technikou.

Předloni na sebe Alza i její šéf upozornili také v oblasti charity, protože se výrazně zapojili do pomoci Ukrajině. „Již první den války vyčlenila společnost 24 milionů korun na pomoc lidem z Ukrajiny… v roce 2022 tak celkově věnovala na dobročinné účely historicky rekordní částku 55 793 116 korun,“ uvedl Zavoral.