Alza koupila část lékárny a připravuje se na prodej léků. Co na to konkurenti? Zatím jí příliš nevěří

Uložit 0

Alza už dávno není jen obchod s počítači a elektronikou. Dnes už spíše není příliš mnoho produktů, které byste si v největším českém e-shopu nekoupili. Teď navíc v tichosti připravuje vstup do dalšího, potenciálně velmi lukrativního segmentu, kterým jsou léky. Ty ovšem není tak snadné prodávat, a tak zatím probíhají přípravy na pozadí. A spolu s novými produkty by se mohl do Alzy vrátit i jeden z jejích bývalých ředitelů, který si v mezičase odskočil do Aukra.

Společnost Other Corp ze středočeských Zdic není na první pohled nijak zvlášť výjimečná. Od roku 2013 byla její jednatelkou a majitelkou Iveta Hermanová, která v posledních letech řídí pod hlavičkou sítě nezávislých lékáren Alphega provozovnu právě ve Zdicích. Na tom se zatím nic nemění, ale na začátku letošního roku došlo v její firmě k významným majetkovým i personálním změnám, které nepřímo vedou k největšímu e-shopu u nás. Alza pak navíc svůj zájem na činnosti této firmy oficiálně potvrdila před pár dny.

Do veřejného rejstříku Alza k 1. květnu založila notářský zápis, v němž informuje o zakoupení části obchodního závodu společnosti Other Corp, jehož předmětem podnikání je provoz lékárny. Za Alzu je v dokumentu podepsaný advokát Pavel Steinwicht, který holešovický e-shop dlouhodobě zastupuje a v evidenci skutečných majitelů je dokonce veden jako nepřímý skutečný majitel společnosti Alza.cz.

Ta totiž svého oficiálního vlastníka, respektive majitele kyperské společnosti L.S. Investments Limited, která je jediným akcionářem Alzy, dlouhodobě tají. To však není nic nového. Zajímavější je, že za společnost Other Corp celou transakci s Alzou pravděpodobně dojednával Jan Sadílek, který je ve zmiňovaném dokumentu za prodávající stranu podepsán. Právě on na začátku letošního roku ve funkci jednatele nahradil lékárnici Ivetu Hermanovou.

Foto: Aukro/CzechCrunch Jan Sadílek, bývalý marketingový ředitel Alzy a jednal Other Corp

Devětatřicetiletý Sadílek má přitom s Alzou bohaté zkušenosti. V největším českém e-shopu působil v letech 2014 až 2021, z toho čtyři roky jako marketingový ředitel, než v polovině roku 2021 odešel do Aukra. Tam působil rok a půl jako výkonný ředitel, pak se přesunul do role marketingové ředitele, než firmu loni v létě v tichosti opustil. „Odkazuji na PR Alzy. Nemám oprávnění se k tomu vyjadřovat,“ odpověděl Jan Sadílek na dotazy CzechCrunche, zda jeho nové angažmá znamená obnovení jeho spolupráce s Alzou.

Totožnou reakci jako Sadílek zaslala také Iveta Hermanová, které jsme se dotazovali na to, proč už od 1. ledna letošního roku není majitelkou společnosti Other Corp, respektive z jakých důvodu ji prodávala. Novým majitelem zdické firmy provozující tamní lékárnu je advokát Štěpán Kmoch a podobně jako v případě Jana Sadílka, také tady vedou stopy do Alzy.

Třiatřicetiletý Štěpán Kmoch je spolupracujícím advokátem v advokátní kanceláři zmíněného Pavla Steinwichta, který je na Alzu dlouhodobě napojený. Kmoch se specializuje na e-commerce, marketingové či spotřebitelské právo nebo ochranu osobních údajů a vedle své advokátní praxe drží podíly v několika firmách, které v Praze provozují hudební zkušebny či podcastová studia, a společně se svou matkou Marií Kmochovou vlastní pražskou Galerii Kmoch.

K majetkovému vstupu do firmy, jež provozuje lékárnu ve Zdicích, se nechtěl příliš vyjadřovat. „Bohužel vzhledem k podepsané dohodě o mlčenlivosti nemohu transakci jakkoliv komentovat,“ uvedl Štěpán Kmoch pro CzechCrunch. V podobném duchu na naše dotazy ohledně plánů Alzy se závodem společnosti Other Corp či propojení s kolegou z vlastní advokátní kanceláře reagoval také Pavel Steinwicht.

„Jsem vázán zákonnou povinností mlčenlivosti advokáta, a proto nemohu nijak komentovat, jelikož mě klient nezprostil povinnosti mlčenlivosti,“ vzkázal. K 1. květnu Alza zaslala do veřejného rejstříku ještě jeden notářský zápis, v rámci kterého aktualizuje, respektive rozšiřuje své stanovy, mimo jiné o následující body: výroba zdravotnických prostředků a poskytování zdravotních služeb – lékárna. A z jejího vyjádření pro CzechCrunch je zřejmé, že ji nový segment v podobě léků, který dosud v jejím sortimentu chybí, zajímá.

„Za účelem rozšíření sortimentu došlo k zakoupení části obchodního závodu. Nicméně konkrétní strategii nebudeme komentovat, stejně jako případnou spolupráci s dalšími osobami. Téma zdraví dlouhodobě vnímáme jako zajímavou obchodní příležitost, a proto ho máme na webu a v aplikaci Alza.cz jako jednu z hlavních kategorií,“ uvedla tisková mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.

V tuto chvíli jde například o doplňky stravy, sportovní výživu, dermokosmetiku nebo elektroniku, jako jsou fitness náramky nebo elektrické zubní kartáčky. „Naše nabídka zahrnuje i vybrané značky kontaktních čoček. Pro další rozšíření nabídky nejen kontaktních čoček, ale i dermokosmetiky nebo volně prodejných léků, potřebujeme lékárenskou licenci. Našim zákazníkům chceme v oblasti zdraví poskytnout celou šíři sortimentu,“ doplnila mluvčí Alzy.

Foto: Galerie Kmoch Štěpán Kmoch, advokát a majitel společnosti Other Corp

Kdy, v jaké podobě a jestli vůbec se Alza nakonec do prodeje léků pustí, zatím není jasné. Jisté je ale to, že jde o lukrativní část trhu, který by mohl české e-commerce jedničce zajistit další růst. „Z našeho pohledu to smysl zcela jistě dává. Je logické, že – pokud tomu tak je – chce Alza rozšířit svou nabídku o segment, který je mezi zákazníky velmi poptávaný,“ říká Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK), který dění v české e-commerce dlouhodobě sleduje.

Zatímco v mnoha kategoriích jsou desítky, či dokonce stovky konkurenčních e-shopů, v lékárenském segmentu je situace i kvůli regulacím a vyšším vstupním bariérám přehlednější. Prim hrají velké lékárenské řetězce Dr. Max a Benu, které se po úspěchu s kamennými pobočkami rychle vydaly také do online světa. Oba řetězce mají své vlastní e-shopy, navíc spolupracují také s online supermarkety – Benu s Rohlíkem, Dr. Max s Košíkem.

V online světě jsou nejvýraznějšími hráči Pilulka.cz nebo Lékárna.cz, i ti nicméně mají své kamenné pobočky, jak je dnes zvykem u většiny velkých prodejců, kteří kombinují online i offline prodejní kanály. „Webových prodejců je více a prostor pro další růst této kategorie je zjevný,“ míní Jan Vetyška. Šéf APEKu vidí v online prodeji léků velký potenciál zejména ve chvíli, kdy se budou moci online distribuovat také léky na předpis, čemuž zatím brání legislativa.

Právě legislativa je v případě, že chcete v e-shopu prodávat třeba i jen volně dostupné léky, náročná věc, kterou je třeba zdolat. Stojí to čas i peníze. Je potřeba splnit řadu regulatorních předpisů a učinit také zásadní změny v rámci skladů a logistiky. „Aby mohl zásilkový obchod dodávat plný volně prodejný sortiment, musí de facto otevřít fyzickou lékárnu ve své logistické základně. Při tom musí zajistit nejen dispoziční záležitosti, ale i kvalifikovaný personál, kterého je velký nedostatek,“ připomíná tiskový mluvčí Dr. Maxe Michal Petrov.

To všechno společně třeba s náročnými debatami s regulátorem v podobě Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) může podle Petrova zabrat půl roku. Spoluzakladatel a spolumajitel Pilulky Martin Kasa mluví o tom, že celý proces zabere klidně rok. I proto, že intralogistika kolem léků je kvůli mnoha regulacím nekompatibilní s jinými segmenty.

Proto se někteří obchodníci jako Rohlík či Košík spojili s velkými lékárenskými hráči. U Alzy se zatím zdá, že půjde vlastní cestou, kterou ale nechce jinak konkretizovat. Vysoce postavený muž české e-commerce scény, který má s online prodejem léků zkušenosti a se kterým CzechCrunch o plánech Alzy hovořil, přitakává, že nejde o snadný proces, ale zároveň není nemožné ho absolvovat.

Foto: CzechCrunch Online supermarket Košík.cz spolupracuje s lékárnou Dr. Max

Obzvlášť pokud se bavíme o síle, zkušenostech a rozpočtech Alzy, která jen v roce 2022 utržila přes 42 miliard korun a v čistém vydělala přes 650 milionů. Dva roky předtím to navíc bylo vždy vysoko přes dvě miliardy. „Je to další signál, že chtějí ještě zvýšit frekvenci nákupů, chtějí, aby u nich lidé nakupovali co nejčastěji. Začínají být agresivní na vysokoobrátkovém sortimentu, už teď mají spoustu drogerie, krmiva pro domácí zvířata nebo trvanlivé jídlo,“ říká muž z předních pater českého e-commerce trhu, který si nepřál být jmenován.

A co na plány Alzy říkají ti, kterým by mohla prodejem léků takzvaně lézt do zelí? Třeba v Pilulce se tomu zatím zdráhají uvěřit. „Nechceme spekulovat o možných plánech jiných společností, které se nám navíc zdají jako nepravděpodobné. V první řadě se zaměřujeme na zákazníky, abychom pro ně i nadále zůstali preferovanou volbou a drželi pozici největší zásilkové lékárny v Česku a na Slovensku. Dále naši energii věnujeme dokončení transformace a obchodní a strategické spolupráci s řadou subjektů, a to i ze zahraničí,“ uvedl Martin Kasa.

O tom, zda by se Alza dokázala na trhu s léky prosadit, prozatím trochu pochybuje také Michal Petrov z Dr. Maxe. Zároveň ale uznává, že i na velmi konsolidovaném českém trhu může docházet k výraznějším změnám, obzvlášť pokud jde o e-commerce. „Pozice Dr. Maxe je tu poměrně pevná, za loňský rok jsme rostli o zhruba třicet procent. V únoru jsme byli třetí nejnavštěvovanější e-shop vůbec, za Alzou a Lidlem, mezi lékárenskými jednička, stejně jako u kamenných lékáren,“ vypočítává.

Na vstup nových potenciálních konkurentů na trh jsou navíc v Dr. Maxovi zvyklí. „Už dnes se musíme vyrovnávat se vstupem nových hráčů na e-commerce trh, například Notina. Od kategorie beauty je to ke kategorii health velmi blízko, někdy se koneckonců obě spojují. Otázka ale je, nakolik se podaří profilovat v této kategorii hráči, kterého dosud spotřebitelé vnímají dominantně jako e-shop s elektronikou,“ dodává Michal Petrov s odkazem na potenciální snahy Alzy v této oblasti.