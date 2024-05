Bezvavlasy už jsou miliardové. Do čela e-shopu se staví muž, který v Česku postavil síť lékáren Dr. Max

Uložit 0

Daniel Horák byl dlouho klíčovým mužem značky Dr. Max. Deset let stál v čele české lékárenské sítě, kterou rozvíjel pro investiční skupinu Penta a vybudoval z ní jednoho z největších hráčů mezi lékárnami u nás, a to jak v kamenném světě, tak na internetu. Rok po svém odchodu teď nastupuje na novou misi, bude šéfovat rychle rostoucí skupině Bezvavlasy, která začínala jako e-shop s vlasovou kosmetikou a stále se rozpíná. V loňském roce dosáhla dle předběžných výsledků poprvé na tržby přesahující miliardu korun, přičemž provozní zisk EBITDA činil 115 milionů korun a čistý zisk 79 milionů korun.

„Naše očekávání ohledně výsledné finanční výkonnosti celé skupiny Bezvavlasy jsou pro další tři roky významně vyšší než proforma konsolidované výsledky za rok 2023, které byly ovlivněny mnoha jednorázovými negativními faktory,“ komentuje hospodaření předseda představenstva společnosti Bezvavlasy Aleš Hudeček, který obchod s vlasovou kosmetikou zakládal společně s Františkem Novotným již v roce 2011. Dnes jsou spolumajitelé takzvané beauty skupiny, která prodává a distribuuje produkty na vlasy, pleť, líčení či kadeřnické potřeby a elektroniku.

V loňském roce Bezvlasy akvírovaly skupinu Hair Servis, která má celý byznys nakopnout a jejíž výsledky jsou již součástí výše zmíněných loňských čísel celé skupiny. Synergie se nicméně mají naplno ukázat až v příštích letech. V letošním roce bude probíhat fúze, jelikož pod Hair Servis patří celkově sedm firem, které se spojují do jedné velkodistribuční společnosti. Dosud tato skupina provozovala tři e-shopy, dvacet velkoobchodních a jednu maloobchodní prodejnu a třináct školicích center se specializací, produktovou i servisní, pro kadeřníky. Těch obsluhovala přes dvacet tisíc.

„Spojením společnosti Bezvavlasy a skupiny Hair Servis vzniká nové uskupení, které může stavět na silném online i offline obchodním modelu. Právě e-commerce bude silně rozvíjeno směrem k B2C klientele v rámci zahraniční expanze, kdy Bezvavlasy hodlá působit na více než deseti evropských trzích v horizontu tří až pěti let. B2B distribuce v Česku pak naopak nabízí obrovský potenciál pro digitalizaci, což podpoří stávající offline distribuční síť a posílí a rozšíří stávající zákaznický kmen,“ uvádí Aleš Hudeček.

Foto: Bezvavlasy Daniel Horák, skupinový CEO Bezvlavasy

Firma uvedla, že kvůli nemalým akvizičním nákladům a náročnosti celé této transakce nakonec byla o rok posunuta dlouho připravovaná online expanze pod značkou Bezvado na zahraniční trhy a také otevření nového centrálního skladu v Boru na Tachovsku. Z něj Bezvlavlasy plánují obsluhovat celou Evropu. Na úspěšné dokončení fúze s Hair Servisem i následný růst v zahraničí bude od 1. června dohlížet Daniel Horák, který nastupuje do pozice skupinového CEO. Ten v loňském roce skončil po deseti letech v čele české sítě lékáren Dr. Max, do nového působiště tak přináší značné zkušenosti s online i offline byznysem.

„Skupina Bezvavlasy mne oslovila svojí unikátností. Spojením dvou expertů v online a offline B2B distribuci profesionální vlasové kosmetiky vznikla podobná příležitost, jakou jsem zažil před jedenácti lety v lékárenství. Zde se povedlo vytvořit jedničku na českém trhu se silnou pozicí na evropském trhu. A nyní mám možnost se podílet na podobně úspěšném projektu,“ uvádí ke své nové pozici Daniel Horák, který před Dr. Maxem působil jako country manažer v Johnson & Johnson pro Česko a Slovensko a také na vedoucích pozicích ve společnostech Pfizer, Boots Healthcare či Procter & Gamble.

Jedním z Horákových úkolů bude vybudovat profesionální organizační strukturu, která bude celou skupinu Bezvlavlasy dál rozvíjet. Součástí změn je i příchod Nicolase Eicha, který nastupuje na pozici business unit director pro e-commerce a nahrazuje tak dosavadního výkonného ředitele Bezvavlasy Jaromíra Muchku. Eich přináší zkušenosti z pozice generálního ředitele společnosti Edenred nebo šéfa Chytrého Honzy.

Nový management plánuje dál rozšiřovat jak stávající portfolio produktů vlasové kosmetiky a kadeřnických potřeb, tak se chce vydat také do nových kategorií, například doplňků stravy. Skupina Bezvavlasy je zároveň minoritním akcionářem německého řetězce Euro Friwa, který patří k největším prodejcům profesionálních výrobků pro kadeřnické a kosmetické salóny v Evropě. Patří mu značka Dusy a realizuje dalších osmnáct exkluzivních distribucí. V zahraničí je v tuto chvíli česká skupina aktivní na Slovensku a v Maďarsku, letos by chtěla vstoupit do Rumunska a Chorvatska.

Od předloňského září se s akciemi společnosti Bezvlavlasy obchoduje na trhu Start pražské burzy. Titul s označením BEZVA.PR od svého IPO narostl o více než 37 procent a jedna akcie aktuálně stojí 675 korun. V letošním roce zatím Bezvavlasy zaznamenávají propad o zhruba osm procent, přičemž tržní kapitalizace firmy činí 675 milionů korun. V červnu by měl být vypořádán úpis nových 300 tisíc akcií (při ceně 700 korun za kus), který získají v rámci akvizice jako součást kupní ceny zakladatelé Hair Servisu.

Společně se stávajícími majoritními akcionáři Alešem Hudečkem a Františkem Novotným a skupinou Strateepu, která firmu na burzu vedla, mají s celkovým podílem na hlasovacích právech ve výši téměř 89 procent jednat podle společného prohlášení ve shodě. Navíc bude upsáno dalších 50 tisíc kusů akcií, kdy z toho zhruba 37 tisíc kusů upíše výkonný management Bezvavlasy a zbývajících třináct tisíc akcií si rozeberou stávající drobní akcionáři.