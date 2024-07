Nejdůležitější část práce s AI je vzdělávání, jak s ní pracovat. Jinak zůstanou technologie nevyužité

Uložit 0

Umělá inteligence je obrovské téma. Možná o ní slyšíme víc, než bychom vůbec chtěli, a nejspíš neexistuje firma, která by se v posledním roce nepokusila zapojit generativní AI do svých projektů nebo procesů. Lidstvo spekuluje o tom, jestli nás počítačem generované programy nahradí a jak to bude s pracovními místy. I na to jsme se ptali v dalším díle seriálu Cloudová civilizace, tentokrát ve firmě Accenture. Ta poskytuje poradenství v oblasti strategií, interaktivního marketingu či informačních technologií a sídlo má v pražských Holešovicích.

V Accenture sázejí na investice do vzdělávání svých lidí. Dokonce tak moc, že se firma celosvětově do svých skillingových neboli vzdělávacích projektů rozhodla investovat jednu miliardu dolarů. „Umělá inteligence nás určitě nenahradí, nahradí nás ale lidé, kteří s ní budou umět pracovat. V rámci našich skillingových programů jsme už proškolili stovky lidí z řad klientů. Od top managementu až po softwarové vývojáře, kteří se AI věnují,“ vysvětluje Data Architect Marian Lojka, který se v oblasti AI pohybuje už dvacet let – začal tedy dávno předtím, než to bylo cool.

V Accenture se Sara Polak podívala i na konkrétní projekty, které tady v rámci segmentu umělé inteligence vznikly v posledních měsících. Jedním z nich je například Conversational AI. Ta má za cíl zefektivnit práci vícejazyčných call center. Simultánně překládá z jazyka volajícího do jazyka pracovníka na lince. V praxi to znamená, že firmy působící v několika různých zemích nemusí mít call centrum v každé z nich, ale stačí jim jedno centrální.

„Není to jen samotný překladač, ale pomáhá mu i generativní AI, která generuje odpovědi přímo pro zákazníka. To zefektivňuje celou komunikaci,“ doplňuje David Rousek, Management Consultant, který se na projektu Conversational AI podílel.

Jaké byly při stavbě projektu ty největší výzvy? Asi jako při každém dnešním vývoji týmy denně zápasí s tím, že jim pořád tak trochu „ujíždí vlak“. „Bojovali jsme samozřejmě s rychlým vývojem umělé inteligence a především pak té generativní, což kompletně změnilo přístup k projektu. Během měsíců jsme proto museli postupně změnit scope a technické řešení. Díky tomu má ale projekt dnes daleko lepší výsledky pro klienta,“ dodává David Rousek.

Jak můžete na umělou inteligenci naskočit i vy? Podívejte se na další díl našeho seriálu Cloudová civilizace se Sarou Polak.